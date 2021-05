Les fans de THE Voice ont critiqué Justin Bieber pour avoir «saisi son entrejambe» et «ressemblant à Miley Cyrus» lors de la représentation finale de ce soir.

La pop star de 27 ans a été accusée d’avoir «copié» la célèbre coiffure chignon de Miley lorsqu’elle a chanté Blurred Lines et twerk contre Robin Thicke aux MTV VMA 2013.

13 Justin Bieber a attrapé à plusieurs reprises son entrejambe lors de la finale de The Voice Crédit: NBC

13 Le chanteur a ligoté ses dreadlocks en petits pains en queue de cochon Crédit: NBC

13 De nombreux fans ont critiqué Bieber pour avoir « copié » la coiffure de Miley Cyrus de 2013 Crédits: Getty

Justin a chanté deux nouveaux singles de son nouvel album, Justice, y compris son hit Peaches.

Bien que la finale de ce soir ait été en direct, il était évident que la performance du Canadien était préenregistrée car il avait toujours ses dreadlocks controversés sur le dessus de la tête.

Au cours du week-end, Justin a montré sa tête nouvellement rasée.

Les fans ont été déçus qu’il ne semble pas chanter en direct et étaient encore plus furieux alors qu’il attrapait à plusieurs reprises son entrejambe.

Pendant son séjour sur scène, Justin est vu plusieurs fois agrippé à ses parties intimes – s’agrippant à ses parties masculines alors qu’il se dirigeait vers la caméra.

13 Tout au long de la chanson de ses nouveaux singles, Justin s’est constamment emparé de son espace privé Crédit: NBC

13 Les fans ont critiqué Justin pour le moment « non appelé pour » Crédit: NBC

13 Un fan a déclaré qu’il avait confondu Justin avec Miley Cyrus Crédit: NBC

La décision «injustifiée» a dissuadé de nombreux fans qui ont exprimé leur indignation sur Twitter.

« Justin Bieber attrapant son entrejambe tout au long de sa performance était si déplacé quand tant de jeunes regardent le spectacle …… ..smh », a écrit un critique.

Un autre spectateur a déclaré: «Justin Bieber avait l’air fou! Ses cheveux étaient idiots … et donc attrapait son petit bébé d ** k!

More a soulevé ses cheveux, avec un autre qui a plaisanté: «Oh, c’est Justin Bieber. Je pensais que c’était Miley.

«Pourquoi Justin Bieber ressemble-t-il à ça… .. ces cheveux?!» beaucoup interrogés.

Miley, 28 ans, portait une coiffure similaire lorsqu’elle est devenue virale il y a près de dix ans dans sa performance choquante de VMA.

L’ancienne Hannah Montana portait des sous-vêtements nus avec un doigt en mousse alors qu’elle tirait la langue tout en grattant l’entrejambe de Robin – qui a 16 ans son aîné.

Justin porte ses cheveux depuis plus longtemps et ces derniers mois, il a fait ses débuts avec ses dreadlocks.

Cependant, il est apparu que la performance de ce soir était pré-enregistrée car dimanche, il a montré son nouveau buzzcut tout en posant pour un selfie avec sa femme. Hailey Baldwin.

Ses nouveaux cheveux étaient rasés de près jusqu’à son cuir chevelu sur la photo prise pendant que le couple déjeunait.

13 Justin a été critiqué pour la coiffure, car certains ont prétendu qu’il s’agissait d’une « appropriation culturelle » Crédit: NBC

13 Miley a basculé une coiffure similaire en 2013 lorsqu’elle s’est produite dans les VMA Crédits: Getty

13 La pop star a interprété Blurred Lines en sous-vêtements nude avec un doigt en mousse Crédits: Getty

Passant en revue les contrecoups auxquels il a été confronté ces dernières semaines, le chanteur canadien a simplement sous-titré le plan: «Happy Sunday».

Il a examiné de plus près son nouveau look avant-gardiste dans un selfie en noir et blanc qu’il a partagé dans ses histoires Instagram.

Justin a déclenché une réaction le mois dernier quand il a fait ses débuts avec ses dreadlocks sur Instagram, les critiques le pressant de «s’éduquer» sur la culture noire.

L’un d’eux a écrit: « C’est vraiment décevant de te voir avec des dreads, je pensais que tu t’es éduqué. »

13 Au cours du week-end, le chanteur a révélé qu’il avait rasé ses dreadlocks Crédit: Instagram

Un autre a ajouté: « Justin bébé… que diable. Non monsieur. »

Une personne suivante a écrit: « N’avez-vous pas dit que vous vous éduquiez sur la culture noire alors quelle est cette sottise. »

Justin a également été accusé de s’approprier la culture noire en 2016 alors qu’il avait des cornrows.