Les fans de « The Voice » ont raté l’interpellation de Michael Bublé contre Reba McEntire avant la saison 26

En tant qu’assistante éditoriale en divertissement et en actualités pour Bon entretien ménagerAdrianna (elle/elle) écrit sur tout ce qui touche à la télévision, au cinéma, à la musique et à la culture pop. Elle est diplômée de l’Université Yeshiva avec une licence en journalisme et une mineure en gestion d’entreprise. Elle couvre des émissions comme La recrue, 9-1-1 et Grey’s Anatomymais quand elle ne regarde pas la dernière série sur Netflix, elle pratique les arts martiaux ou boit beaucoup trop de café.