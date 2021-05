Les fans de THE Voice ont critiqué le spectacle pour «avoir été truqué» après que le concurrent de Team Blake, Jordan Matthew Young, ait remporté Instant Save ce soir.

La victoire signifie que le concurrent se rendra à la finale du concours.

Au cours de l’épisode de mardi de La voix, un certain nombre de concurrents ont été éliminés avant les demi-finales de la semaine prochaine.

Après les performances du Top Nine de lundi soir, les candidats ont chacun appris leur destin pour leur avenir lors du concours de chant.

Chaque participant du Top Nine fait partie d’une équipe dirigée par l’un des quatre coachs de l’émission: Kelly Clarkson, Blake Shelton, John legend et Nick Jonas.

À la suite de la révélation que Jordan avait remporté la sauvegarde instantanée, les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer l’émission, car beaucoup accusaient l’élimination d’être «truquée».

Une personne a écrit: « Ne vous méprenez pas, ils sont tous super talentueux, mais la Jordanie ne l’a pas gagné sur Gihanna ou Dana ou même Corey Lmao Blake en train de truquer cette émission. »

Un autre a ajouté: « Je viens de terminer de regarder #La voix et maintenant je sais que cette merde est truquée! Pas question en enfer, Jordan Matthews aurait dû être voté! »

Un troisième a sonné: «#la voix c’était une parodie #Gianna ou alors #DanaMonique ronfler, éternuer et péter mieux que #Jordan peux chanter. »

Le contrecoup a continué alors qu’un autre téléspectateur a écrit: «Non, il doit y avoir un parti pris de Blake Shelton ici parce que comment ??? Jordan est talentueux mais vraiment ?? Ce n’est pas la somme. »

Un fan suivant a exprimé sa déception en écrivant: «Je veux dire ceci, je suis déçu des résultats de la sauvegarde instantanée ce soir, je savais que c’était entre Jordan et Gihanna pour la sauvegarde et Jordan a livré une excellente performance ce soir pour sa performance de sauvegarde instantanée ce soir et gihanna a livré une bonne performance ce soir.

La même personne a poursuivi: « Je veux dire que ce blake a eu un énorme mouvement de fans de musique country et je suis sûr qu’ils pensaient que la performance de la Jordanie ce soir était la meilleure de tous les artistes finalistes de la sauvegarde instantanée ce soir. »





Lors de l’épisode de lundi de The Voice, coach Nick a révélé qu’il s’était récemment fracturé la côte lors d’un accident de vélo effrayant.

Après que l’hôte Carson Daly a demandé comment se sentait le joueur de 28 ans, pseudo a répondu: «Je vais bien, je vais bien mais j’ai été mieux.

«J’ai une nervure fissurée suite à un déversement sur un vélo et encore quelques bosses et contusions.

«Je veux juste dire cela au cas où je ne serais pas aussi enthousiaste physiquement que d’habitude.»

La voix Le juge a ajouté: « Blake, s’il vous plaît ne me faites pas rire, ça va faire mal. »

Nick a récemment révélé qu'il s'était fracturé la côte