Les fans de THE Voice ont affirmé que le juge Nick Jonas avait «sangloté» après que le candidat Zae Romeo ait interprété la chanson de Miley Cyrus, When I Look At You.

Le joueur de 28 ans a écrit la chanson après la rupture du couple en 2008.

1 Nick Jonas et Miley se sont séparés en 2008

Suite à la performance émouvante, les fans de La voix ne pouvait s’empêcher de souligner que Miley a publié la chanson après sa rupture avec Nick.

Les téléspectateurs sont allés sur Twitter pour discuter du moment, comme l’a écrit une personne: « Ils n’ont pas montré la réaction de Nick parce qu’il courait dans les coulisses en sanglotant confirmé par moi. »

Le même utilisateur de médias sociaux a poursuivi: « QUAND JE VOUS REGARDE DEVANT NICK, VEUILLEZ QUE J’ESPÈRE QU’IL PLEURE. »

À côté d’un gif d’une femme sirotant du thé, une autre personne a ajouté: « Quand vous chantez une chanson de Miley devant Nick Jonas. »

De nombreux fans ont souligné que Nick, 28 ans, était probablement mal à l’aise par la performance, comme l’a écrit un fan suivant: « NICK ÊTRE FORCÉ À ÉCOUTER MILEY F ** K VEUILLEZ MONTRER SON VISAGE. »

Un autre fan de The Voice a écrit: « Nick a déjà dû entendre deux candidats chanter des chansons de miley sur cette saison de la voix lmao nous adorons la voir. »

Les anciennes stars de Disney sont datées de 2006 à 2008, tandis que Miley a sorti When I Look At You en 2010.

La chanson a été présentée dans le film de 2010 The Last Song, où Miley a rencontré son éventuel ex-mari Liam Hemsworth.

Après avoir fréquenté par intermittence pendant près de dix ans, Miley et Liam se sont mariés en décembre 2018.

Cependant, le mariage a été de courte durée et l’acteur de The Hunger Games a demandé le divorce en août 2019.

Leur divorce a été finalisé en janvier 2020.

Pendant ce temps, Nick a épousé sa femme Priyanka Chopra, 38 ans, en 2018 après moins d’un an de fréquentation.

Nick a épousé Priyanka lors d’une cérémonie de mariage qui s’est déroulée sur deux jours au palais Umaid Bhawan à Jodhpur, au Rajasthan.

Le couple a dit «oui» lors d’une cérémonie chrétienne le samedi 1er décembre 2018 avant une cérémonie hindoue le dimanche 2 décembre 2018.

Malgré leur séparation, Nick et Miley semblent être en bons termes car ils sont tous les deux sortis de leur romance adolescente.

Le couple en or de Disney Channel s’est rencontré en 2006 à l’âge de 13 ans.

Ils sont sortis ensemble tout au long de la tournée Best of Both Worlds de Miley, pour laquelle les Jonas Brothers ont ouvert mais séparé en 2007.

Miley a écrit son single à succès 7 Things about Nick, alors qu’il l’a décrit comme son premier amour.