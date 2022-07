Les fans de The View pensent que le mari de la co-animatrice Sara Haines, Max Shifrin, est “chaud” sur une photo rare ensemble de vacances

Les fans de THE View ont affirmé que le mari de la co-animatrice Sara Haines, Max Shifrin, avait l’air “chaud” sur une rare photo ensemble de ses vacances.

Sara, 44 ans, a partagé un instantané romantique avec son mari sur Instagram.

Instagram / Sara Haines

Sara Haines et Max Shifrin se sont blottis pour une photo[/caption]

Getty

Les fans ont jailli des looks “chauds” de Max[/caption]

L’animatrice de View a coiffé ses cheveux blonds en une tresse torsadée alors qu’elle portait un superbe chemisier blanc.

Max, 30 ans, était tout sourire alors qu’il posait à côté de sa femme.

Les deux se sont embrassés dans une douce étreinte et ont appuyé leurs fronts l’un contre l’autre.

Sarah a sous-titré le message avec des emojis souriants.

Lors d’un épisode du talk-show de jour, la star d’ABC a parlé de son partenaire et a révélé: “Cela n’a jamais été une option pour s’installer parce que ma plus grande mission dans la vie est d’évoluer aussi loin que possible pour être le meilleur possible.”

Elle a poursuivi: «Je voulais quelqu’un qui reconnaisse également qu’il s’agit d’un travail en cours, qui continuera à s’améliorer mutuellement et qui continuera toujours à viser cela. C’était plus important pour moi qu’autre chose.”

Sarah a conclu : « J’ai trouvé ça chez Max, et pas parce qu’il est venu tout d’un coup sur un cheval, mais nous avions une vision commune.

“Je voulais mon égal et quelqu’un qui pourrait me correspondre dans une vision commune, et c’est ce que j’ai trouvé.”





Mariés depuis 2014, l’hôtesse et l’avocat partagent trois enfants : Alec Richard, six ans ; Sandra Grace, quatre ans; et Caleb Joseph, trois.

Elle a récemment partagé un doux moment avec ses adorables enfants.

La personnalité de la télévision a posté une photo de retour d’une précédente vacances d’elle-même sur la plage avec ses enfants.

LES COMMENTAIRES

Les fans de View ont sauté dans la section des commentaires et ont loué la belle apparence de l’avocat.

Un fan a déclaré: “Encadrez cette photo. Il a l’air si bon !”

Un autre fan a ajouté : « C’est Max ? Vas-y meuf! Hubba hubba !”

Un troisième fan a mentionné: “Bonjour le mari sexy de Sarah!”

Une quatrième personne a écrit: “Mon mari mignon!”

Un commentateur intervint : « Alors c’est ton mec ? Ouah!

RUMEURS DE BÉBÉ

En janvier de cette année, Whoopi Goldberg, 66 ans, a annoncé que Sara était absente car elle était entrée en contact étroit avec une personne atteinte de Covid.

Sara a récemment rejoint ses co-animateurs de View lorsqu’ils ont célébré les 25 ans de l’émission aux Bahamas.

Après que l’émission ait pris une longue pause d’une semaine et soit revenue à l’antenne, Sara semblait absente du panel.

Bien que Whoopi ait dit aux téléspectateurs que Sara était absente à cause de Covid, les fans ont proposé une autre théorie et ont émis l’hypothèse que la star de la télévision pourrait être enceinte.

Les rumeurs de bébé ont éclaté lorsqu’ils ont remarqué que Sara portait une robe d’été moulante aux Bahamas alors qu’elle s’asseyait devant le panneau.

Getty

Max et Sara ont posé pour une photo ensemble[/caption]

Instagram/@sarahaines

Sara a partagé une photo avec ses trois enfants à la plage[/caption]

abc

Les fans ont affirmé que Sara pourrait être enceinte de son quatrième enfant[/caption]