Les fans de The View choqués par la photo sexy de l’alun Michelle Collins alors qu’elle montre des courbes et une silhouette tonique dans un minuscule bikini rose

MICHELLE Collins a donné aux fans une vue spéciale pendant leurs vacances sur l’île grecque de Mykonos.

L’ancienne animatrice de The View a partagé une rare photo de bikini alors qu’elle profitait du soleil méditerranéen.

Michelle Collins profite de ses vacances grecques[/caption]

Michelle a co-animé Today avec Hoda Kotb[/caption]

Alors que les appels se multiplient pour qu’elle revienne à la télévision pendant la journée, la comédienne de 41 ans profite de vacances à l’étranger.

Et elle est apparemment si détendue qu’elle a baissé sa garde et son haut.

Plus tôt cette semaine sur Instagram, Michelle a partagé une photo d’elle dans un bikini rose sexy, sirotant du vin dans son complexe tropical.

Elle a admis qu’elle hésitait au début à publier la photo révélatrice.

“Porter un bikini et me sentir si libre avec mon ventre blanc comme neige et mon flanc au bord de la piscine”, a-t-elle déclaré. tweeté. “Plus rien n’a d’importance, si vous n’avez pas essayé cela, je vous le recommande vivement, libérez ces torses mesdames !!”

Sous son message initial, elle confiait : “Ok, pour être juste c’est la photo la plus flatteuse que j’ai prise mais quand même.

“L’amour de Mykonos, qui est le plus bel endroit où je sois allé ???”

Les fans de l’hôte ont fait écho à son amour dans la section des commentaires.





« Michelle, je ne m’attendais pas à ce que tu portes du rose, mais il te va à ravir ! » une personne a tweeté.

Un autre a convenu: «Vivre votre meilleure vie… tu es magnifique !!

Et un adepte a avoué être jaloux : « Tu es magnifique. Votre mari est un homme chanceux. Prendre plaisir.”

PLAT DU JOUR

Les fans de Michelle aimeraient également la voir rejoindre NBC’s Today à temps plein.

Cela est venu après que le comédien ait fait une apparition de remplacement pour Jenna Bush Hager, 40 ans, aux côtés de Hoda Kotb.

Alors que Jenna était en vacances, Michelle a rejoint Hoda, 57 ans, co-animatrice de Today, pour deux épisodes la semaine dernière.

De nombreux fans d’aujourd’hui ont adoré revoir l’ancienne panéliste de The View Michelle sur leurs écrans et ont commencé à faire irruption sur les réseaux sociaux en suppliant NBC de l’accueillir en tant que co-animatrice à plein temps.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “Michelle est la remplaçante permanente parfaite absolue … elle fait ressortir le meilleur de Hoda.”

Un autre a convenu : « Vous [Michelle] doit être allumé tout le temps.

Un troisième intervint : « Alors profitez de votre co-hébergement avec Hoda ! Tu [Michelle] sont beaux, drôles et tellement amusants !

VUE ARRIÈRE

Michelle travaille actuellement comme animatrice de radio sur SiriusXM après avoir été renvoyée de The View en 2016.

La native de Floride a fait partie des incontournables de la journée d’ABC pendant moins d’un an, obtenant la botte parce que les dirigeants de l’émission n’étaient pas satisfaits de ses contributions aux débats Hot Topics.

ABC a perdu des annonceurs après que Michelle ait semblé critiquer les infirmières lors d’une discussion, et elle a également été critiquée pour avoir décrit le visage de la candidate républicaine à la présidentielle Carly Fiorina comme “fou”.

Après avoir été licenciée par le réseau, Michelle a remercié ses anciens co-animateurs de The View d’être “un groupe incroyablement travailleur de personnes talentueuses”.

Michelle a également remercié tout particulièrement l’émission “l’icône” Whoopi Goldberg, 66 ans, qui, selon elle, “a toujours eu mon dos”.

Michelle choquée et taquinée en maillot de bain étriqué pendant ses vacances[/caption]

Le comédien a été renvoyé de The View après moins d’un an[/caption]

Les fans demandent au comédien de rejoindre Today à plein temps.[/caption]