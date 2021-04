Les fans de The Talk croient que Carrie Ann Inaba quittera le spectacle, car l’animateur vétéran a été «stressé» par la sortie de Sharon Osbourne.

Sharon, 68, a quitté The Talk le mois dernier après son combat explosif en ondes avec la co-animatrice Sheryl Underwood pour sa défense de la critique de Meghan Markle par son ami Piers Morgan.

Getty

Les téléspectateurs de Talk craignent que Carrie Ann Inaba quitte l’émission[/caption]

ET

Une source a affirmé que Carrie Ann avait été « stressée » par le départ de Sharon Osbourne[/caption]

Après une pause d’un mois, le spectacle de retour le 12 avril avec Carrie Ann, 53 ans, Sheryl, 57 ans, Amanda Kloots, 39 ans, et Elaine Welteroth, 34 ans.

Mais Carrie Ann, qui souffre de plusieurs maladies auto-immunes, a pris le reste de la semaine après le retour de la série parce qu’elle ne se sentait pas bien.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun Carrie Ann est «stressée» par la situation, qui «a déclenché ses poussées auto-immunes».

Les fans pensent que l’absence de Carrie Ann pourrait être un signe qu’elle en a fini avec l’émission CBS.

CBS

Les fans pensent qu’elle « envisage de quitter » la série[/caption]

Un spectateur a écrit sur Le discoursPage Facebook de: «À en juger par l’absence de Carrie Ann après seulement un jour cette semaine, on dirait qu’elle en a fini avec ce train épave d’un spectacle.»

Un deuxième a commenté: «Où est Carrie Anne? Dites-moi qu’elle n’est pas partie! J’ai l’impression que ce spectacle est dangereusement proche de se plier. C’est dommage! »

Un troisième a déclaré: «Elle envisage peut-être de partir. Elle devrait. Ce spectacle est mort.

Un quatrième a écrit: « Carrie Ann prépare son évasion. »

Getty

Carrie Ann s’est ouverte sur Instagram à propos de la « guérison »[/caption]

Instagram

Carrie Ann a déclaré qu’il y avait une « solution à chaque problème »[/caption]

Un cinquième a commenté: « J’ai le sentiment qu’elle partira aussi, je ne peux vraiment pas la blâmer. »

La juge Dancing with the Stars a parlé de ses troubles auto-immunes et de son stress.

Elle a sous-titré une citation sur Instagram qui disait: «Ange de la connaissance».

La légende disait: «Je viens de prendre l’un de ces tests qui ne cessent de changer et vous le capturez…. et, c’est ce qui est arrivé. C’est un rappel de la façon dont nous sommes connectés à l’univers. Puisque je cherchais en fait des connaissances pour m’aider à évoluer et à guérir sur mon propre cheminement de santé, je me sens en phase avec mon cheminement et je suis réconforté, sachant à la fois dans mon cœur et dans mon esprit que je suis sur la bonne voie vers une santé radieuse!

Instagram

Elle a également remercié son CBS pour son « soutien » à sa santé[/caption]

«Je crois toujours qu’il existe une solution à chaque problème. Il faut juste du temps et de la patience pour trouver les solutions, ainsi que de la détermination et du courage. Jetez un bon travail acharné à l’ancienne et vous trouverez une solution qui fonctionne.

«Il faut beaucoup de travail pour équilibrer votre santé avec les maladies auto-immunes. J’ai toujours eu besoin de systèmes qui fonctionnent. Lorsque les systèmes se décomposent en chaos, le corps auto-immun «à capacités auto-immunes» ou, comme mon médecin me l’a dit récemment, ne peut pas se stabiliser. J’aime penser que c’est un cadeau quand ton corps dit non. C’est un signe. Et il est important d’écouter votre corps. Beaucoup de gens sont engourdis par les chuchotements de leur corps… notre société nous dit de continuer à traverser la douleur, la souffrance et le stress.

«Je sais, parce qu’en tant que danseur / athlète, vous devez danser à travers la douleur, et vous devez vous pousser au-delà des limites humaines normales. J’ai fait ça: et j’en ai fini avec ça. Je n’ignore plus ma douleur. Je l’écoute et l’honore et j’essaie de recevoir le message avec humilité. Et c’est le don de l’auto-immunité.

Elle a terminé la légende: «Merci à @thetalkcbs pour avoir toujours soutenu ma santé. @cbstv@cbstvstudios. »

CBS

Carrie Ann a raté quatre épisodes la semaine dernière[/caption]

Un représentant de Carrie Ann n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Sur l’épisode du 10 mars, Sharon a fait part de sa décision de se tenir aux côtés de son ami de longue date Piers, entraînant une bagarre éclatante avec la co-animatrice Sheryl.

Sharon a déclaré à ses coanimateurs de l’émission: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent: ‘Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste.’

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus. Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

CBS

Sharon et Sheryl se sont battues quand elle a défendu le soutien de son ami Piers Morgan à Meghan Markle[/caption]

CBS

Sheryl a rétorqué que Piers montrait « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan »[/caption]

Sheryl a réclamé Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » la dernière fois qu’il est apparu dans leur talk-show.

Sheryl a expliqué: «Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, c’est leur implication et leur réaction. Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire et essayer de l’écarter, c’est ce qui la rend raciste.

«Mais en ce moment, je parle à une femme qui est mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et dise que nous vous attaquons pour être raciste.

Une Sharon émue a ensuite roulé des yeux avant de dire: «Je pense qu’il est trop tard. Je pense que cette graine est déjà cousue.

CBS

Le Talk a pris une pause d’un mois pour mener un examen interne[/caption]

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne.

CBS alors a annoncé que Sharon avait quitté la série en mars, dans le cadre de la déclaration, lire: «Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk. Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison.

«Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes. «

Lors de l’épisode de retour du 12 avril, l’analyste socioculturel Dr Donald E. Grant a ensuite rejoint les femmes.

Getty

Le spectacle met maintenant en vedette Elaine Welteroth, Carrie Ann, Sheryl et Amanda Kloots[/caption]

Lorsque le Dr Grant a demandé à Sheryl ce qu’elle ressentait en revenant pour la première fois après la pause de l’émission, elle lui a dit: «Je suis nerveuse mais je suis prête. C’est un espace sûr pour le moment. »

Le Dr Grant a applaudi Sheryl pour sa maîtrise de soi pendant The Talk with Sharon, en répondant: «Je ne voulais pas aggraver les choses avec Sharon parce que je pensais avoir une conversation avec un ami.

«Mais aussi je sens que je devais être un exemple à suivre pour les autres parce que je ne voulais pas être perçue comme la femme noire en colère. Cela m’a vraiment fait peur, je ne voulais pas être ça.

«Je voulais rester calme et concentré. Je ressens juste le traumatisme. Je me sens craintif et appréhendé.

«Il est difficile de revenir à ce jour-là parce que je ressens le traumatisme. Cela m’a vraiment fait peur.

Sheryl a ajouté qu’elle voulait vraiment surmonter le «SSPT» dont elle souffrait ce jour-là.

Une source a déclaré au Sun après son départ que Sharon «reste livide» et «a perdu confiance dans le réseau».

Sharon était « complètement déconcertée par la façon dont » les patrons de CBS lui donnaient « l’air d’être raciste », a déclaré la source.

Getty

Sharon, qui est un membre original de la distribution, a estimé qu’elle était « faite pour avoir l’air d’être raciste »[/caption]

Sharon, le seul acteur original de The Talk, est allé en temps réel avec Bill Maher vendredi pour discuter de son départ de la série.

Pendant l’interview, Sharon a critiqué ses anciens coanimateurs pour avoir fait valoir des allégations de racisme et les femmes admises sont «chiennes et c’est comme ça que ça se passe».

Elle a poursuivi: «Je n’ai jamais, jamais dit que Leah Remini était tout ce qu’elle a dit. Je n’utilise même pas ces mots. Ils ne font pas partie de mon vocabulaire.

«Et pour Holly, je pense avoir dit quand je a imprimé le texte qu’elle m’a envoyé après avoir dit que je l’avais virée. Dans le texte, elle a dit: «Je sais que c’était Julie. Je sais que c’était Les. Je pense intenter une action en justice. »’

Sharon a ajouté: « Ce sont des dames mécontentes. »

Leah, 50 ans, avait précédemment revendiqué Sharon a qualifié la co-animatrice Julie Chen de «insultes raciales», tandis que Holly Robinson Peete a allégué que l’hôte de longue date était « Condescendante » et l’a appelée « trop ​​ghetto » pour le spectacle.









Sharon a également parlé de la culture d’annulation lors de l’interview, déclarant: «Je suis un combattant. Je vais très bien.

«Mais qu’en est-il des gens qui ont été coupés aux genoux et qui n’ont pas les moyens d’aller chercher des leçons sur ce qui est politiquement correct et comment parler aux gens?

«Que leur arrive-t-il? Ce n’est pas juste parce qu’il ne s’agit pas d’être raciste. Il s’agit peut-être de ne pas savoir ce qui est correct et de se réveiller pour votre langue ce jour-là, car cela change de jour en jour – ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. «

Getty

Sharon a dit qu’elle « allait très bien » après avoir quitté The Talk[/caption]