Les fans de The Repair Shop fondent en larmes lors de « l’épisode le plus important de l’histoire de la série »

Les FANS de The Repair Shop ont fondu en larmes lors de « l’épisode le plus important de l’histoire de la série ».

Le BBC Show suit un atelier dirigé par le restaurateur de meubles Jay Blades où les objets de famille endommagés et cassés sont restaurés à leur ancienne gloire.

Jay Blades a dirigé une équipe d'exportations pour restaurer des objets familiaux de la génération Windrush

Stephen et Dorcas voulaient voir restaurée une horloge d'enfance qui appartenait à leurs parents

Des objets sentimentaux ont été apportés dans le spectacle pour être réparés

Cependant, l’épisode le plus récent a commémoré le 75e anniversaire de l’arrivée du HMT Empire Windrush au Royaume-Uni en 1948.

L’édition spéciale a été construite autour de la célébration de l’héritage de la génération Windrush et ceux qui sont apparus ont apporté des objets de valeur sentimentale à leurs proches.

C’était en l’honneur de la journée commémorative qui a eu lieu le jeudi 22 juin, qui a honoré la communauté caribéenne et ses contributions à la société au Royaume-Uni.

Beverley Dixon a apporté le passeport patiné que son père a délivré en Jamaïque en 1948.

Keithly a apporté une vieille valise dans le magasin, connu sous le nom de The Grip.

L’étui appartenait à sa mère Locita qu’elle souhaitait ramener aux Antilles lors d’un voyage.

Une horloge du duo frère et sœur, Stephen et Dorcas, qui appartenait à leurs parents Hermann et Keturah, a également été présentée à l’équipe.

La mère et le père ont acheté la montre après leur arrivée au Royaume-Uni en provenance d’Antigua et les frères et sœurs voulaient l’entendre à nouveau sonner.

Pendant ce temps, le programme a accueilli un invité très spécial, Patrick Vernon OBE qui est connu comme l’homme derrière Windrush Day.

Il a mené la campagne réussie pour que le 22 juin soit reconnu chaque année à partir de 2018 pour marquer le 70e anniversaire de la migration Windrush.

L’activiste et commentateur social portait un radiogramme qui appartenait à son défunt ami Eddie Noble, qui était un cadeau qu’il a reçu après le service de la RAF de son copain.

Tous les articles ont été magnifiquement restaurés car Beverly a reçu un étui spécialement conçu pour conserver le passeport de son père, qui semblait en parfait état.

Le Grip apporté par Keithly contenait une nouvelle doublure à l’intérieur du sac, qui pouvait également être décollée pour admirer le savoir-faire original.

Ce fut un moment d’émotion pour Stephen et Dorcas qui furent replongés dans leur enfance lorsqu’ils entendirent à nouveau sonner l’horloge, ainsi que pour Patrick lorsque le radiogramme joua à nouveau de la musique.

Et les fans se sont tournés vers les médias sociaux en masse alors qu’ils fondaient en larmes alors qu’ils louaient le spectacle pour le message important.

Un téléspectateur a écrit: « #therepairshop -Windrush Special… quel spectacle incroyable et brillant ce soir… des histoires incroyables et émouvantes .”

Un deuxième s’est exclamé: « Merci beaucoup @TheRepairShop m’a littéralement braillé les yeux pendant tout le programme! ».

« L’un des meilleurs et des plus importants épisodes de #therepairshop, c’était un programme vraiment incroyable », a écrit un troisième.

Alors qu’un quatrième fan a écrit : « Ceci, pour moi, est le meilleur épisode de #therepairshop que j’ai vu. Merci à tous ceux qui ont apporté leurs articles et partagé leurs souvenirs avec nous .”

Meanahile, un cinquième a ajouté: « TheRepairShop est toujours très touchant mais l’épisode d’aujourd’hui était très spécial. »

La valise Grip était comme neuve après sa restauration

Patrick Vernon OBE était impressionné quand il a entendu le radiogramme jouer à nouveau de la musique avec mélodie

Beverley Dixon a fait restaurer le passeport de son père au programme