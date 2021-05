Les fans de The Dog House ont le cœur brisé alors que Stanley le Staffie est finalement adopté – mais est renvoyé après une attaque vicieuse

Les fans de THE Dog House ont eu le cœur brisé après que Stanley le Staffie ait finalement été adopté – mais ensuite renvoyé après une attaque vicieuse.

Le dernier épisode de l’émission Channel 4 a vu un couple plus âgé rendre visite à Wood Green dans l’espoir de trouver leur propre chien après avoir passé des années à promener les animaux de compagnie de leurs voisins et amis.

4 Les téléspectateurs de Dog House ont été éviscérés lorsque Stanley le Staffie a été renvoyé à Wood Green

Ils ont été présentés à Stanley le Staffie, et ils sont immédiatement tombés amoureux de lui et ont dit qu’ils aimeraient le ramener à la maison.

Mais à la fin du spectacle, lorsque les caméras reviennent avec tous les invités pour voir comment ils s’entendaient avec leurs chiens, ce n’était pas une bonne nouvelle pour Stanley.

Le couple a tristement dit aux caméras qu’ils avaient dû ramener Stanley à Wood Green après quelques semaines, expliquant: «Dès que nous l’avons ramené à la maison, il s’est installé très rapidement et il était aussi bon que l’or.

«Peu de temps après avoir obtenu Stanley, nous sommes allés voir des amis et ils avaient un chien avec eux et Stanley est allé chercher le chien, de manière assez inattendue et a fait un peu de dégâts.

4 Un couple plus âgé était tombé amoureux de Stanley quand ils l’ont rencontré

4 Mais peu de temps après l’avoir ramené à la maison, il a attaqué de manière inattendue un chien d’amis

Son partenaire a ajouté, clairement décontenancé: « Et malheureusement, nous avons dû reprendre Stanley. »

L’homme a ensuite poursuivi: « C’était très, très triste. »

Ils ont ajouté que Stanley avait suivi une formation plus poussée à Wood Green et, malgré l’incident, ils l’ont décrit comme un «garçon adorable et adorable».

La dame a dit: « Il n’a juste pas besoin d’être avec trop d’autres chiens. »

4 Le couple était extrêmement triste de devoir renvoyer Stanley à Wood Green

Les fans ont été ravis que les choses n’aient pas fonctionné entre le couple et Stanley, mais ont été soulagés d’apprendre à la fin du programme qu’il avait continué à trouver sa maison pour toujours avec une famille qui n’était pas entrée en contact avec beaucoup d’autres. chiens.

Un fan a écrit sur Twitter: « Aww pauvres Stanley le staffie, il me brise le cœur. «

Un autre tweeté: « @Wood_Green vient de découvrir cette émission #Thedoghouse était si triste de voir Stanley revenir puis de voir qu’il a sa maison pour toujours. Je suis une épave baveuse. Une si belle émission. L’histoire aussi. »

Un troisième a ajouté: « Je ne pleure pas, tu pleures. Stanley a sa maison pour toujours #thedoghouse. »

The Dog House est diffusé les jeudis à 20h sur Channel 4.