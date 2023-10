Les fans de THE Crown ont critiqué une scène fantôme « ringarde » et « ridicule » de la princesse Diana après avoir regardé la bande-annonce de la saison six.

Le drame de Netflix a encore une fois fait parler tout le monde.

Dans la saison 6 de The Crown, la princesse Diana apparaît comme un fantôme aux côtés de la reine Elizabeth[/caption]

Les fans ont qualifié la scène de « ringarde » et de « irrespectueuse »[/caption]

Plus tôt cette semaine, il a été révélé quand la sixième et dernière série de The Crown sera diffusée sur le service de streaming.

La bande-annonce de la série 6 est tombée et les fans avaient beaucoup à dire.

Les épisodes exploreront les événements clés des années 90 et du début des années 2000, tels que l’arrivée au pouvoir de Tony Blair et le décès tragique de la princesse Diana.

Il a été rapporté plus tôt cette année que les créateurs de la série avaient pris la décision controversée d’afficher à Paris des reconstitutions « affligeantes » de la tragédie automobile de la princesse de Galles en août 1997.

Cependant, dans la bande-annonce, le regretté Royal apparaît comme un fantôme.

Beaucoup se sont déchaînés sur la scène et l’ont qualifiée de « ringarde » et « irrespectueuse ».

S’adressant à X/Twitter, un fan a écrit : « Oh, c’est tellement ringard, ringard et irrespectueux. Je n’ai jamais regardé cette série et le “fantôme de Diana” ne me tenterait certainement pas de commencer maintenant.

Un deuxième a ajouté : « Le fantôme de Diana fait une apparition. »

Un troisième a écrit : « Je ne suis pas sûr que Diana soit un fantôme. »

Un quatrième s’est plaint : « Pourquoi doivent-ils rendre les choses si compliquées ! »

Un cinquième a écrit : « La saison 6 de The Crown me semble bizarre, Diana est un fantôme. Étrange.”

Les fans n’étaient pas les seuls à ne pas être impressionnés par la bande-annonce

“Il n’a jamais été de bon goût de rapprocher autant la Couronne du présent, d’autant plus que cela impliquait de couvrir la période de la mort de Diana et la réaction du public”, a déclaré un expert royal à Express.co.uk.

“Cela allait toujours être extrêmement controversé et très blessant pour ses proches, en particulier les princes William et Harry.”

Un autre expert a déclaré que le concept du fantôme de la princesse Diana était « ringard ».

M. Fitzwilliams a déclaré : « Morgan est un dramaturge talentueux et sait à quel point l’idée du fantôme de Diana est ringarde.

“Il qualifie ses apparitions quelque peu peu orthodoxes de fantôme lui donnant un ‘traitement spécial sur le plan narratif’.”

Un expert royal a déclaré que ce n’était « pas de bon goût »[/caption]