Les fans de Thalapathy Vijay et Mahesh Babu se lancent dans une guerre sale; hashtags tendance comme NationalTrollMaterial Vijay et BoycottGayMaheshbabu

Qu’il s’agisse de fans de Bollywood ou de Telugu, les hashtags désagréables se retrouvent de temps en temps sur la liste des tendances. Thalapathy Vijay et Mahesh Babu sont deux acteurs qui ont de nombreux fans. Leurs fans sont également très actifs sur les réseaux sociaux. Comme nous le savons, Thalapathy Vijay a été sur la liste des tendances chaque année, et même Twitter l’a reconnu. Aujourd’hui, les fans de Mahesh Babu ont commencé à troller Thalapathy Vijay sans aucune raison. Il semble que certains d’entre eux étaient mécontents qu’il refait des films comme Pokkiri et Okkadu. Le remake tamoul a également été nommé Pokkiri et réalisé par Prabhu Deva. Thalapathy Vijay et Asin ont joué les rôles principaux dans le film.

Okaddu a été refait en tamoul sous le nom de Ghilli. Les fans ont tendance à utiliser des hashtags comme National Troll Material Vijay sur les réseaux sociaux. Pas du genre à accepter l’insulte, les fans de Vijay ont commencé à suivre la tendance #BoycottGayMaheshBabu. Les deux hashtags font fureur sur les réseaux sociaux. Jetez un œil à certains des tweets désagréables qui vous feront grincer des dents…

Gattiga dengithe liste de tendance minimale lo Lekunda poyar kadara e sambar gallu ??#BoycottGayVijayFromIFI#NationalTrollMaterialVijay pic.twitter.com/1WoQZi4BNI Urstruly Mahesh (@urtrulymahesh77) 5 septembre 2022

Mahesh anna films remakelu chesukunte gani raledu ah @actorvijay célébrité boku gadiki, Ah fans de pakodi gadi ipudu mahesh anna medha tendance négative cheyatam?. Vadiki e roju ah stardom ochindhi antey ne mahesh anna valla#BoycottGayVijayFromIFI #WeloveMaheshbabu #BoycottLesbianVijay Akhil (@AkhilVdDevotee1) 5 septembre 2022

#BoycottGayMaheshbabu Ee ammayi rate max entha undavachuu… Naku kadu na amis ki kavali anta Avec bande pic.twitter.com/Wktgp5DAgs Maheshk (@Maheshpkfann) 5 septembre 2022

Mahesh Babu est maintenant occupé à préparer son film avec SS Rajamouli. Ça va être un film d’action avec lui dans un avatar d’espion sexy. Mahesh Babu travaille avec Lloyd Stevens pour le film. Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna se réunissent pour Thalapathy 66.