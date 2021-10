Les fans de Teresa Giudice pensent qu’elle ressemble à la jumelle de sa fille Gia sur la photo d’automne « Fresh »

Teresa Giudice avait l’air de fumer sur les réseaux sociaux récemment avec un nouvel ensemble d’extensions, ce qui a amené beaucoup à comparer la femme de 49 ans à sa fille, Gia.

Telle mère telle fille! De vraies femmes au foyer du New Jersey Star Teresa Giudice s’est rendu sur son Instagram le vendredi 1er octobre pour montrer un look « frais », créditant le styliste de célébrités, Lina Kidis, pour l’installation de ses extensions plus un « couleur, coupe et style » enviable. Bien que la mère de quatre enfants ait eu l’intention d’exposer ses magnifiques nouvelles mèches de châtaignier, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer son apparence jeune, comparant la femme de 49 ans à sa fille de 20 ans, Gia Giudice.

« Je pensais presque que c’était Gia », a commenté un fan, rien de tel que la native du New Jersey n’apparaissait à sa jeune fille. « Vous ressemblez à un jeune de 21 ans », a noté un autre utilisateur.

De plus en plus de commentateurs ont fait écho au sentiment, l’un d’eux disant : « « Teresa, tu es incroyable, pas un jour de plus de 25 !! » Ancien Les vraies femmes au foyer d’Atlanta Star Kim Zolciak-Bierman a sonné dans la section des commentaires, en écrivant simplement « Superbe ».

Les quatre filles de Teresa, Gia, 20 ans, Gabriella, 16, Milania, 15 et Auriana, 12 ont définitivement une ressemblance avec leur mère, car elles partagent toutes la même lumière, des yeux brillants et des mèches brunes ondulées. Teresa partage ses filles avec son ex-mari Joe Giudice, qui vit actuellement en Italie après avoir été expulsé en 2019 à la suite d’une peine de 41 mois de prison pour avoir commis une fraude par fil et une fraude de faillite. L’homme de 49 ans aurait été dévasté par la nouvelle romance de Teresa avec Luis « Louis » Ruelas, bien qu’il ait été aperçu récemment en train de s’amuser aux Bahamas, retrouvant le copain de Teresa Dina Manzo.

Teresa ne peut pas vraiment être dérangée par son ex, car elle a récemment publié de nombreux clichés confortables avec sa flamme actuelle, Luis, montrant son corps de tueur et ses magnifiques mèches. Une source a récemment révélé La vie d’Hollywood que la beauté du New Jersey est très ouvert au mariage avec son homme d’affaires beau. « Teresa a l’impression que c’est tout pour elle en ce qui concerne sa relation avec Louie », a expliqué la source. «Honnêtement, elle n’a jamais été aussi heureuse et elle est dans la relation la plus heureuse et la plus saine qu’elle ait jamais connue. Elle se voyait absolument épouser Louie. Les enfants l’adorent et il est très gentil avec ses enfants.