Les fans de TEEN Mom ont supplié Deb, la mère de Farrah Abraham, de « juste arrêter ».

La critique intervient après que l’homme de 63 ans a partagé un autre clip vidéo « bizarre ».

Les fans ont supplié Deb de « juste arrêter »

Deb a pris à Instagram mercredi pour publier un clip d’elle-même en train de chanter.

Tout en portant une robe noire, elle a dit à ses abonnés : « Voici à quoi ressemble un discours d’encouragement du matin chez moi. »

FarrahLa maman de s’est alors mise à chanter en chantant : « Me sentant libre, je me sens vivante. Ouais, une tranquillité d’esprit que je ne pouvais pas trouver ça.

Elle a continué à chanter sur la façon dont elle « vivait comme un mauvais rêve à répétition ».

Parallèlement à la vidéo, le MTV alun a écrit : « Mon genre de Morning Pep Talk ! #peptalk #matinpeptalk #debradanielsen #debzog. «

Un nombre de Maman ado Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer Deb – qui publie de la musique sous le nom de rap Debz OG – pour la vidéo « bizarre ».

Alors qu’un personnage a appelé le clip « whack », un autre a commenté : « Arrêtez juste ».

Une autre personne a commenté : « Jésus-Christ, qu’est-ce que je viens de regarder ?

Un utilisateur d’Instagram suivant a ajouté : « Mes OREILLES !!!! 😂😂😂 C’était douloureux !

Un autre a sonné: « wtf est en train de se produire. »

Une autre personne a qualifié le clip de « cringy », alors qu’une autre suppliait : « DEBBBBRAAHH STFU ! »

Le mois dernier, Deb a pris Instagram pour partager une vidéo d’elle-même réfléchissant à « conduire à l’autre bout du monde ».

Tout en portant des lunettes de soleil en forme de flammes, un chapeau noir avec de mini boutons de manchette en argent, un haut rose et un gilet noir, elle a déclaré à ses abonnés : « J’ai parcouru plus de 3 000 milles au cours des 10 derniers jours, 12 jours.

Alors que sa musique originale jouait en arrière-plan, la mère de Farrah a ajouté : « J’ai vu de beaux endroits, j’ai rencontré de très bons fans. J’ai passé un bon moment. »

Un certain nombre de critiques se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer l’ancien MTV star pour sa tenue et son comportement uniques, comme l’a écrit une personne : « Quel genre de drogues faut-il prendre pour agir de cette façon à cet âge ? C’est honnêtement absurde et inquiétant.

Deb a applaudi en ajoutant deux emojis pleurant de rire et en écrivant : « Vraiment ???

Aux côtés des emojis choqués, un autre troll a commenté : « WTF ».

le Maman ado alun a répondu: « Amusez-vous et célébrez. »

De plus, elle avait précédemment choqué les fans en téléchargeant un clip de sa danse dans le haut en maille imprimé Louis Vuitton, qui révélait son soutien-gorge et ses sous-vêtements string.

Les fans sur Reddit se sont moqués FarrahLa maman de , qui a travaillé sur sa carrière musicale et prévoit de sortir un album complet bientôt, sur le clip « bizarre ».

Un utilisateur a plaisanté: « Quand vous commandez Madonna sur Wish. »

15 Elle a déjà joué dans Teen Mom aux côtés de sa fille Farrah et de sa petite-fille Sophia Crédit : Instagram

Deb est surtout connue pour avoir joué aux côtés de sa fille Farrah, 30 ans, et de sa petite-fille Sophie, 12 ans, dans Teen Mom.

Dans son nouveau livre, Dream Twenties: Mémoire d’auto-assistance autoguidé, Farrah a révélé elle a supplié sa mère de la laisser prendre le plan B pour éviter sa grossesse avec Sophie.

Elle a affirmé que les adultes devraient traiter les adolescentes « d’égalité », car elles sont « prêtes à l’échec » lorsqu’elles tombent enceintes.