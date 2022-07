Les fans de Teen Mom supplient Chelsea Houska de “cesser de se faire remplir” et affirment que son visage a l’air “gonflé” dans une nouvelle photo choquante

Les fans de TEEN Mom supplient Chelsea Houska de “cesser de se faire remplir” et affirment que son visage semble gonflé sur une nouvelle photo choquante.

Chelsea a été critiquée par les fans ces derniers mois pour ses procédures de modification du visage.

La maman adolescente Chelsea Houska a été critiquée pour avoir «abusé de charges» sur son visage[/caption]

Les fans ont supplié Chelsea d’arrêter le Botox[/caption]

Les fans de Teen Mom ont été furieux sur les photos récentes du visage de Chelsea et ils ont eu beaucoup à dire sur les forums de fans.

En postant une photo du visage de Chelsea, un fan critique a écrit: “Honnêtement, son visage n’a pas l’air mal à part ses lèvres.”

Une seconde a déclaré: «Son visage est littéralement inégal autour de sa bouche. Je n’aime vraiment pas commenter son visage parce qu’elle est tellement anxieuse et se concentre vraiment beaucoup de temps sur son visage tous les jours, mais autour de sa bouche cette ligne, un côté est plus gonflé que l’autre.

Le même fan a demandé: “Est-ce que Randy fait toujours son Botox et son remplissage dans son cabinet dentaire?”

Un troisième a commenté: “Je dois me demander dans quelle mesure ce ne sont que des filtres.”

Pourtant, un quatrième a déclaré: “Chelsea essaie d’éviter l’inévitable en ressemblant à sa mère. Elle ressemble à sa mère maintenant mais juste gonflée. Pas un bon look.

Un cinquième a plaidé: “J’espère qu’elle arrêtera le remplisseur.”

SE RETIRER





Récemment, les fans de Teen Mom ont également été convaincus que Chelsea portait secrètement une perruque.

Dans un ancien post Instagram, Chelsea a publié une série de photos d’elle-même dans différentes tenues.

Le message d’essai mettait en vedette l’ancienne Teen Mom alors qu’elle modélisait ses derniers achats.

Elle porte tout, d’un pull déchiré à une veste en cuir brodée avec un combo de jeans bleus.

Chelsea a légendé le message: «Les dimanches sont pour faire du shopping. Relier tout dans mes histoires.

Les fans ont profité des commentaires pour discuter des différents looks de l’alun de 16 ans et enceinte.

Un fan a plaisanté: “J’aime toutes vos tenues, j’aime votre style … j’aimerais juste pouvoir m’y intégrer.”

Un deuxième fan a ajouté: “J’adore ton style fille !!! Vous êtes si belle.”

Un troisième a dit: “Tu es fabuleuse et tu aimes le style.”

D’autres fans de Teen Mom étaient moins intéressés par les détails de la veste en cuir de Chelsea et plus intéressés par les cheveux de la mère de quatre enfants.

Un fan a commenté: “Chérie, cette perruque est FATIGUÉE”.

Un autre a dit : « Est-ce une perruque ou un tissage ? Quoi qu’il en soit, beurk !”

Un troisième a ajouté: “Elle doit arrêter avec les extensions et laisser son cuir chevelu respirer pour la première fois de sa vie.”

Un quatrième a demandé : « Question, parce que je ne sais pas ce que je regarde. Est-ce un petit bonnet qui repose sur le dessus ? »

Un autre a répondu : “Ça s’appelle un topper, c’est une perruque partielle.”

Un sixième a conclu: “Moins, c’est plus d’homme… moins de faux cheveux, moins de maquillage et moins de charges.”

Chelsea, 30 ans, partage ses filles Layne, trois ans; Marcheur, un ; et son fils Watson, cinq ans, avec son mari Cole DeBoer et sa fille Aubree, 12 ans, avec son ex Adam Lind, 32 ans.

JOURS D’ÉCOLE

Pendant ce temps, les fans pensaient que Chelsea avait l’air méconnaissable sur une photo de bal de promo refait surface aux côtés de son bébé papa rarement vu Adam Lind.

Les fans de Teen Mom ont partagé une série de photos de Chelsea, 29 ans, au cours des années avant et après la diffusion de l’émission.

L’une des photos la montre au bal de promo avec son ancien petit papa Adam, portant sa cravate noire autour du cou.

Il est jumelé à côté d’une photo d’elle debout à côté de son mari et du petit papa actuel Cole DeBoer.

Certains ont dit qu’elle était “méconnaissable”, surtout par rapport à des photos plus récentes.

Un fan a écrit: “Elle ressemble à une personne complètement différente.”

Un autre a déclaré: «Elle a l’air terrible. Son visage a l’air dur et la vieillit comme 15 ans.

Un troisième fan est venu à sa défense et a déclaré: “Je sais que cela va être impopulaire, et je suis sûr que j’entendrai tout ce que Chelsea a fait de mal, mais vous ne pouvez pas prétendre qu’elle a eu un majeur s’illuminer.”

Un quatrième a écrit : « Elle a les MEILLEURS cheveux. Peu importe la couleur, peu importe si c’est faux.

Pourtant, un cinquième a commenté: «Elle a l’air géniale pour avoir 4 bébés et elle prend soin d’elle sur le plan nutritionnel et de la forme physique. Je n’aime pas toujours son style ou son esthétique, mais elle adore ça et ça se voit dans sa confiance.

CHIRURGIE ESTHETIQUE?

Chelsea a fait face à encore plus de réactions de la part des fans qui affirment qu’elle est allée trop loin avec la chirurgie plastique et les charges.

Les fans ont remarqué qu’elle avait des sourcils et des lèvres beaucoup plus fins qu’aujourd’hui.

Après avoir changé la couleur de ses cheveux, les fans n’ont pas pu s’empêcher de comparer Chelsea à une autre star de MTV, Snooki.

La star de Teen Mom 2 a également été accusée d’avoir photographié son apparence et d’avoir semblé « anormalement bronzée ».

En mai, il y a eu une erreur de beauté avec son bronzage en spray.

Lors d’une sortie avec ses copines, les fans ont remarqué que la star de MTV avait l’air presque orange.

Les fans de Teen Mom ont de nouveau afflué pour critiquer son look.

“C’est incroyable qu’après toutes ces années, Chelsea n’arrive toujours pas à appliquer correctement son autobronzant”, a déclaré un utilisateur.

“Orange sacrée”, a commenté un autre.

Chelsea a été accusée de « blackfishing » après avoir partagé des photos sur les réseaux sociaux.

La pêche noire fait référence à une personne prétendant être noire ou métisse en utilisant des choses telles que la coiffure et le maquillage.

Chelsea est apparue très sombre alors qu’elle filmait des vidéos sur les réseaux sociaux depuis sa voiture.

Les fans affirment que Chelsea semble méconnaissable depuis qu’elle a commencé à 16 ans et enceinte[/caption]

Les fans se sont même demandé si Chelsea portait secrètement une perruque[/caption]

Les fans ont commenté que la star avait des lèvres et des sourcils beaucoup plus fins qu’elle ne le fait maintenant[/caption]