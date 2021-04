Share on Twitter

Share on Facebook

Les fans de TEEN Mom étaient sous le choc après qu’une nouvelle photo montre Jenelle Evans et son mari David Eason «ressemblant à des jumeaux».

Un fan de Reddit a partagé une photo du couple debout l’un à côté de l’autre dans une pièce encombrée.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Reddit

Les fans pensaient que Jenelle et David ressemblaient à des «jumeaux»[/caption]

Jenelle porte un haut blanc et a la main sur la poitrine de David – vêtue de bleu ciel et avec une barbe taillée.

Le fan a écrit: «Je ne sais pas si c’est impopulaire ou non, mais j’ai toujours pensé que David et Jenelle avaient l’air d’être liés. Ils peuvent passer pour des frères et sœurs »

Une personne a ajouté: «Il est très courant que les conjoints se ressemblent. Et maintenant que tu le sais, tu le verras partout lol «

Une seconde a déclaré: «J’ai toujours pensé qu’ils ressemblaient à des frères et sœurs. Il y a une certaine photo qu’ils ont prise lors de l’une de leurs nombreuses vacances où ils ressemblent presque à des jumeaux.

Reddit

Reddit

Reddit

Reddit

Un troisième a fait remarquer: «Ils ont l’air apparentés sur la photo qu’ils ont récemment emmenée au parc de trampolines. Au moins à mon avis »

Jenelle a récemment admis que son visage était «gonflé AF» après avoir suscité l’inquiétude sur une nouvelle photo.

le Adolescent maman 2 alun les fans pensaient qu’elle avait l’air « si différente » sur une photo qu’elle a partagée avec ses enfants dans un parc de trampolines plus tôt cette semaine.

Dans la rupture, Jenelle a posé avec ses trois enfants Jace, 11 ans, Kaiser, six ans, et Ensley, quatre ans, et son mari David Eason.

Instagram / Janelle Evans

Jenelle et David avec les enfants Jace, Kaiser et Ensley[/caption]

Se référer à la légende

Les fans étaient convaincus qu’ils se ressemblaient[/caption]

Une personne a dit: «Qu’est-il arrivé à votre visage? Ça va? »

Un autre a déclaré: « Je pensais que vous aviez subi une sorte de chirurgie faciale, puis j’ai réalisé que ce que je pensais être un bandage était un masque facial. »

Des heures après que les fans ont exprimé leurs inquiétudes, le MTV La star, 29 ans, a partagé un selfie, dans lequel elle a fait la moue à la caméra tout en posant son menton dans sa main.

«Mon visage est gonflé AF», a-t-elle sous-titré la photo.

Getty – Contributeur

Jenelle a été critiquée par les fans pour avoir posé des questions sur une éruption cutanée sur son bras[/caption]





Hier, Jenelle demandé aux fans un avis médical à propos d’une éruption cutanée sur son bras – bien qu’elle ait prétendu être allée à «l’école de médecine».

le Maman ado alun a déclaré sur TikTok: «Sur une note réelle, j’ai obtenu quelque chose. Regarde mon bras. Que s’est-il passé? David [Eason] pense que c’est une chenille, je ne sais pas. Je n’ai jamais eu cela auparavant. À vous de me dire. »