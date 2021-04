Les fans de Teen Mom soupçonnent la femme de Ryan Edwards, Mackenzie, d’avoir quitté la star après avoir partagé un message cryptique

Mackenzie, l’épouse de RYAN Edwards, a partagé un article énigmatique sur le fait de se souvenir de qui elle était autrefois, et les fans de Teen Mom pensent qu’elle quitte son mari.

Le couple a eu du mal ces derniers temps alors qu’ils continuent de se quereller avec sa petite maman Bookout Maci et son mari Taylor McKinney.

Les fans de Teen Mom pensent que la femme de Ryan Edwards, Mackenzie, le quitte

Les deux paires se disputaient la coparentalité de Ryan et du fils de Maci, Bentley, 12 ans, mais la querelle s’est intensifiée après le licenciement des Edwards. Adolescent maman og.

Après que Maci l’ait récemment ombragée et après avoir laissé entendre Taylor a « fait irruption » dans sa voiture, les fans pensent que Mackenzie en a assez de tous les va-et-vient entre les couples et appelle à démissionner avec Ryan.

Les adeptes spéculent que Mackenzie en a fini avec tout le drame lié au mariage du père en difficulté, qui a été arrêté à plusieurs reprises et est allé en cure de désintoxication à quelques reprises.

Cryptiquement, la mère de trois enfants – qui partage deux enfants avec Ryan et un d’une relation passée – a partagé une citation sur Instagram qui disait: «… Elle s’est souvenue de qui elle était, et le jeu a changé.»

Dans la légende, elle a partagé quelques émojis: « , « Que les fans croyaient également avoir signalé qu’elle avait mis fin à un mauvais mariage. »

Elle a publié une citation cryptique sur le fait de « se souvenir de qui elle était »

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour spéculer qu'elle quittait Ryan

Une Maman ado fan a écrit: «Elle part. Je lui donne 6 mois «

Un autre a supplié: «Veuillez dire que vous quittez Ryan.»

Un troisième a commenté: « En espérant que cela signifie ce que je pense que cela signifie »

D’autres espéraient la même chose, lui demandant de laisser derrière elle son «mari de bas-âge» et de passer à autre chose, d’autant plus qu’elle ne sera plus sur Teen Mom.

«Si vous connaissiez vraiment votre valeur, vous ne vous contenteriez pas de l’homme que vous avez épousé», a déclaré un utilisateur à Mackenzie.

Mackenzie et Ryan sont dans une querelle de longue date avec sa petite maman Maci Bookout et son mari Taylor McKinney

Mack et Ryan, qui partagent deux enfants et en ont chacun un issu d'une relation précédente, ont récemment été renvoyés de Teen Mom et ont blâmé Maci

Ils ont ajouté: «Vous êtes beau, intelligent et charmant, vous méritez un homme honnête et honnête.»

Plus tôt cette semaine, Maci a jeté de l’ombre sur Mackenzie en sortie de t-shirts «petty b *** h» dans une fouille à l’insulte que Mackenzie lui avait précédemment lancée.

En février, Mackenzie et Ryan avaient s’en est pris à Maci après le fils de Ryan, Bentley, 12 ans, a refusé d’assister à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger.

La semaine dernière, Mackenzie a révélé qu’une «lowlife» était entrée par effraction dans sa voiture et avait pris son sac Louis Vuitton et son ordinateur portable MacBook.





Un fan a plaisanté en disant que cela aurait pu être Taylor, en écrivant: «C’est probablement ce gamin maigre à la barbe que Larry a punk sur l’émission de La Réunion.»

Mackenzie a répondu: «J’ai traversé mon esprit lmao», avant d’ajouter: «Le gars a pris mon rouge à lèvres aussi. Vous êtes peut-être vraiment sur quelque chose là-bas… »

Ryan, Mackenzie et ses parents Jen et Larry, étaient tous hachés de Maman ado après que Taylor se soit affronté avec Larry à la réunion.