Les fans de TEEN Mom 2 ont exprimé leur «inquiétude» alors que Briana DeJesus a été déchirée pour ne pas avoir bouclé sa fille de trois ans, Stella, dans son siège d’auto avant de partir.

Les fans n’ont pas tardé à souligner l’erreur de 26 ans, qui a été documentée dans l’épisode de mardi de Teen Mom 2.

Lors du dernier épisode de la MTV spectacle, Briana a aidé Stella à monter à l’arrière de sa voiture.

Cependant, le Adolescent maman 2 star ferma visiblement la portière de la voiture avant d’aider Stella à se mettre dans son siège d’auto.

Nova, la fille de Briana, âgée de neuf ans, l’a aidée lorsqu’elle a tendu la main pour attacher sa sœur dans le siège d’auto alors que Briana s’éloignait.

Un certain nombre de téléspectateurs ont remarqué le moment, alors qu’ils se sont tournés vers Twitter pour critiquer Briana pour l’erreur.

À côté d’une photo de Stella dans la voiture, un fan a écrit: «Pourquoi Stella est-elle même dans un siège d’auto à ce stade? Les sangles sont horribles.

D’autres ont convenu, car une personne a déclaré que la situation était «très effrayante» et une autre a noté que le siège d’auto n’avait «aucune protection».

Une personne suivante a écrit: « Fille, serrez la ceinture de sécurité de Stella! »

Les critiques ont continué comme quelqu’un d’autre a écrit: «Les sangles de siège d’auto de Stella me préoccupent incroyablement. Il ne semble pas du tout qu’ils soient resserrés. »

Briana partage Stella avec son ex Luis Hernandez, tandis que la personnalité de la télévision partage sa fille aînée Nova avec l’ex Devoin Austin.

La relation de la personnalité de la télévision avec ses bébés papas, avec lesquels elle a eu des montagnes russes de hauts et de bas, a été documentée sur Teen Mom 2.

Luis a été dans et hors de la vie de Stella depuis qu’elle est née en 2017, tandis que Briana a affirmé l’année dernière qu’il lui en voulait de ne pas être avec lui depuis longtemps et qu’il exprimait son ressentiment envers sa fille.

Plus tôt dans la saison 10 de Teen Mom 2, elle a dit elle a contracté une MST de lui et admis elle ne «pardonnera jamais» à Luis pour lui avoir donné « le coup » et pour « abandonner » Stella.

Pendant ce temps, Briana a eu autant de drame avec l’ex Devoin.

L’ancien couple a eu un tiff public sur l’argent après que Devoin ait demandé à ses partisans si quelqu’un essayait d’obtenir «quelques groupes».

Au milieu de leur querelle, Briana a déclaré à Celeb Magazine: « Comme ceux qui suivent mon histoire depuis des années le savent, Devoin n’a pas toujours été le parent le plus impliqué dans la vie de Nova. »

Elle a poursuivi: «Cela étant dit, il fait de petites choses, mais je ne pense pas personnellement que ce soit suffisant.»

Briana avait également été se battre avec ses bébés papas, en particulier avec Devoin, sur leurs devoirs de coparentalité.

La star de MTV a affirmé qu’ils n’en faisaient pas assez pour la soutenir, elle et leurs enfants, mais elle a maintenant déclaré qu’elle avait cessé d’essayer de changer ses ex.

