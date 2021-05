Les fans de TEEN Mom 2 sont convaincus que Kailyn Lowry est «identique» à la star de Supernanny, Jo Frost.

Un certain nombre de fans de 29 ans ont pris Reddit pour discuter des apparences physiques similaires des stars de la réalité.

Les fans de Teen Mom 2 sont convaincus que Kailyn Lowry est « identique » à Jo Frost

Jo Frost a fait carrière en enseignant ses compétences de nounou à la télévision

Les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de leurs apparitions similaires

À côté de photos côte à côte des personnalités de la télévision, une personne a écrit: « Est-ce juste moi ou Nanny Jo Frost ressemble-t-elle à un Kail plus âgé? »

Une autre personne a noté que le MTV star « ressemble à une Nanny Jo plus âgée. »

Une troisième personne a sonné: « Ils ont l’air du même âge lol. »

D’autres ont dit qu’ils peuvent se ressembler, cependant Kailyn et Jo sont des personnes très différentes.

Un critique de la Adolescent maman 2 star a écrit: «Nanny Jo est belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. Kail… pas du tout.

Les fans ont convenu que les stars de la télé-réalité se ressemblent

Un fan a déclaré que Kailyn « ressemble à une nounou plus âgée »

Un autre a félicité Jo comme « belle à l'intérieur et à l'extérieur »

Alors que de nombreux fans connaissent Kailyn pour son apparition dans 16 & Pregnant et son rôle principal dans Teen Mom 2, la femme de 50 ans est surtout connue pour avoir présenté ses compétences de nounou dans l’émission de télé-réalité Supernanny.

L’émission de télé-réalité britannique mettait en vedette des parents qui avaient du mal à amener leurs enfants à coopérer dans un certain nombre de situations, y compris la gestion de problèmes de comportement et l’apprentissage de la propreté.

Jo a passé chaque épisode à aider les parents à mieux discipliner leurs enfants et à reprendre le contrôle de leur foyer.

Kailyn est devenue célèbre à 16 ans et maman enceinte et adolescente 2

Jo est surtout connu pour avoir joué dans Supernanny

Supernanny a été diffusé sur Channel 4 britannique de 2004 à 2008, tandis que des épisodes étaient disponibles en Amérique sur ABC.

En plus d’une version américaine de l’émission, Jo a animé le talk-show Family SOS avec Jo Frost en 2013.

Les comparaisons entre Kailyn et Jo viennent après la star de MTV a claqué un troll qui l’a accusée de se soucier davantage de ses cheveux que des dents de son fils Isaac, âgé de 11 ans.

Kailyn partage Isaac avec son ex Jo Rivera, alors qu’elle est également la mère de son fils de sept ans, Lincoln, de son ex Javi Marroquin, de son fils de trois ans, Lux, et de son fils de neuf mois, Creed, de son ex Chris Lopez.

Kailyn est la mère de quatre fils





Plus tôt cette semaine, Kailyn partagé sur elle Podcast Coffee Convos avec Lindsie Chrisley elle a eu un DM qui «l’a énervée» à propos des dents d’Isaac.

Elle a lu le DM Instagram du troll qui disait: « Vous devriez faire le même effort pour brosser les dents d’Isaac pour vous faire coiffer. »

Kailyn a raconté qu’Isaac n’avait jamais eu de carie, et elle a répondu: «La couleur pour lui est malheureusement génétique, mais c’est dommage que vous ressentiez le besoin de commenter quelque chose comme ça. Je ne peux pas imaginer être aussi misérable. «

La star de télé-réalité a poursuivi: «C’est quelque chose avec lequel il se débat. Il veut sourire et montrer ses dents, mais il m’a dit quelque chose la semaine dernière sur la couleur de ses dents.

Elle lui a dit de ne pas s’inquiéter à ce sujet et une fois qu’il aura un appareil dentaire, ils blanchiront ses dents.

Elle a récemment critiqué un troll qui l'a accusée de se soucier davantage de ses cheveux que des dents d'Isaac.