Les fans de Teen Mom s’inquiètent pour la fille de Farrah Abraham, Sophia, après que la star de télé-réalité a partagé un nouveau TikTok bizarre

Les FANS ont manifesté leur inquiétude pour la fille de Farrah Abraham, Sophia, après que le duo mère-fille a sorti une étrange nouvelle vidéo TikTok filmée dans la voiture.

L’inquiétude a suivi la Ados Maman OG La déclaration choquante d’un alun le mois dernier selon laquelle les services de protection de l’enfance ont menacé de retirer sa fille.

5 Farrah Abraham a partagé une vidéo alarmante sur TikTok Crédit : TikTok/Farrah Abraham

5 Les fans s’inquiétaient pour sa fille Sophia Crédit : TikTok/Farrah Abraham

Farrah, 30 ans, et Sophia, 12 ans, ont surpris les fans en partageant mercredi une nouvelle vidéo bizarre de TikTok sur leur plateforme partagée.

Dans le clip, la star de télé-réalité a donné à la caméra une série de regards sauvages et effrayants tout en alternant entre elle et sa fille.

L’interpolation a simplement souri en retour, mais ils ont appliqué un filtre au ralenti qui évoquait une ambiance étrange.

À un moment donné, Farrah haleta alors qu’elle attrapait sa poitrine avec horreur, et Sophia sirota son verre en réponse.

Les fans étaient absolument atterrés par le téléchargement, alors qu’ils inondaient la section des commentaires de demandes pour « sauver Sophia ».

« Que diable se passe-t-il ici ? l’un a demandé, tandis qu’un second a dit brièvement : « J’ai peur.

« Farrah est jalouse de Sophia et ça se voit. Tout ce que Sophia veut, c’est de l’attention et a peur d’être mise hors de l’honneur par son enfant. J’aimerais vraiment que quelqu’un la sauve », a déclaré un autre.

« Je ne comprends pas », a écrit un quatrième, tandis qu’un autre a déclaré: « Sophia a besoin d’amis de son âge. »

« Je souhaite vraiment qu’elle ait une sorte d’interactions sociales normales. Farrah fait un travail terrible pour l' »élever », a déclaré un cinquième.

Un utilisateur a émis l’hypothèse: « Elle semble vraiment avoir une sorte de dépression », tandis qu’un final a demandé: « Sauvez Sophia. »

MÉMOIRE DE MAMAN

Pendant des années, les fans n’étaient pas sûrs des compétences parentales de Farrah avec sa future fille adolescente, et leurs craintes se sont confirmées lorsqu’elle admis à traiter avec CPS.

Dans son nouveau livre Dream Twenties: Mémoire d’auto-assistance autoguidé, la mère de l’un d’eux a déclaré que l’agence « menacait de retirer » Sophia pour ses actions « dangereuses » en tant que parent.

« J’ai été expulsé de chez moi après avoir appelé la police pour violence domestique, mais la police a sorti une arme à feu et a dit qu’il allait tirer sur ma mère en pointant sa tête du doigt, mais ma mère avait deux couteaux de cuisine dans les mains, et J’étais en sang quand j’ai dû les convaincre tous les deux de se calmer.

« Le cycle de traumatisme et de violence ne se poursuivrait pas ou quelqu’un était littéralement [going] mourir à cause d’un appel à arrêter la violence », a-t-elle révélé.

Farrah, qui n’avait que 18 ans à l’époque, a déclaré qu’elle était « menacée par le CPS d’emmener mon enfant à cause des actions dangereuses des aînés ».

DEB DANGEREUX

La mère de la star de MTV, Debra, aurait attrapé sa fille à la gorge et « l’aurait frappée sur le côté de la tête et l’aurait frappée à la bouche » avec Sophia dans la pièce.

Debra a plaidé coupable et Farrah a vécu dans sa voiture avec son bébé pendant quelques jours.

La relation du parent controversé avec sa propre mère a été difficile au fil des ans, et parfois ils se sont éloignés.

Sur ses derniers Maman ado épisodes, avant d’être licenciée du réseau, l’influenceuse tentait de travailler sur sa relation avec Debra.

Farrah a été licenciée en 2017 pour son traitement de l’équipage et son implication dans des vidéos webcam pour adultes.

5 Farrah a donné à la caméra un regard sauvage Crédit : Instagram

5 Elle a admis que CPS avait presque emmené sa fille Crédit : Instagram/Farrah Abraham