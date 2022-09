Les fans de Teen Mom révèlent une théorie sur les raisons pour lesquelles Kailyn Lowry pourrait “cacher sa grossesse” après avoir été repérée avec une “bosse”

TEEN Mom Kailyn Lowry a des fans convaincus qu’ils savent pourquoi elle n’a pas répondu aux rumeurs selon lesquelles elle attend son cinquième enfant.

Chatter circule depuis des mois que la star de télé-réalité est enceinte de son petit ami, le bébé d’Elijah Scott.

Les fans de Kailyn Lowry pensent savoir pourquoi elle n’a pas répondu aux rumeurs de grossesse[/caption]

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kailyn attend son cinquième enfant, bien qu’elle n’ait pas encore confirmé ou nié si elles sont vraies[/caption]

Les fans ont appelé Kailyn et l’ont accusée d’essayer d’être comme Kylie Jenner, qui a gardé ses grossesses secrètes avec ses deux enfants[/caption]

Kailyn, 30 ans, n’a pas encore confirmé ni infirmé qu’un autre bébé est en route, laissant les fans remettre en question son raisonnement.

Une théorie qui tourbillonne sur Internet est que la star de Teen Mom 2 essaie d’imiter le comportement discret de Kylie Jenner envers ses grossesses avec ses deux enfants.

Une utilisatrice des médias sociaux a commenté : « Nous savions tous qu’elle était de nouveau enceinte. Elle essaie de tirer une Kylie Jenner.

Un grand nombre d’autres personnes ont convenu que le silence de Kailyn pourrait être influencé par le plus jeune frère Kardashian / Jenner.

Kylie, 25 ans, a gardé secrète la conception de sa fille maintenant âgée de 4 ans, Stormi, malgré des mois de spéculations de fans.

La magnat de la beauté a finalement annoncé la nouvelle lorsque sa fille est née le 1er février 2018.

Elle a également caché sa grossesse avec son fils pendant des mois avant de confirmer qu’elle attendait en septembre 2021.

Kylie a accueilli son petit garçon en février de cette année – bien qu’elle n’ait pas encore révélé son nom.





Elle partage ses enfants avec le rappeur Travis Scott, 31 ans.

Le mois dernier, les fans ont comparé les actions de Kailyn à celles de Kylie après que la star de MTV ait semblé cacher son baby bump lors d’un Instagram Live.

Quelqu’un a fait remarquer : « Si elle est enceinte, pourquoi pense-t-elle qu’elle est Kylie Jenner ? Cacher sa grossesse.

Une autre a eu la même pensée, ajoutant: “elle pense qu’elle est une Kardashian.”

BOSSE DE BÉBÉ ?

Kailyn a alimenté les rumeurs qu’elle attend lundi après que des photos l’ont capturée arborant ce qui ressemblait à une bosse de bébé.

Le US Sun a obtenu des photos exclusives non éditées de l’ex-star de Teen Mom alors qu’elle quittait un dépanneur Wawa dans le Delaware portant une chemise ample et un pantalon noir.

Les photos viennent après que The US Sun ait obtenu des photos de Kailyn tendue devant sa maison avec Elijah, 24 ans, en juillet.

Les fans pensaient avoir repéré une bosse sur les photos, comme un commentateur a posté sur un fil en ligne : « Oh mon Dieu, les photos de Kailyn ! Est-elle enceinte?”

D’autres ont fait part de leurs réflexions, beaucoup étant d’accord pour dire que la star de la télévision cache peut-être une bosse.

Une seconde a écrit : « Donc, chaque fois qu’il y a une rumeur selon laquelle elle pourrait être enceinte, c’est vrai. J’y mettrais de l’argent que c’est vrai.

Un troisième a déclaré: “Je ne peux pas attendre l’annonce de son cinquième garçon.”

Kailyn est déjà maman de quatre garçons : Isaac, 12 ans, avec son ex-Jo Rivera ; Lincoln, huit ans, avec son ex-mari, Javi Marroquin ; et Lux, cinq ans, et Creed, deux ans, avec son ex-Chris Lopez.

PLUS D’INDICES

Les fans pensent également que l’hôte du podcast a laissé tomber d’autres indices sur les réseaux sociaux indiquant une éventuelle grossesse.

D’une part, la native de Pennsylvanie a porté des sweats à capuche et des chemises amples sur des photos et a avoué qu’elle n’avait pas bu, laissant croire à beaucoup que c’était parce qu’elle était enceinte.

Kailyn a également admis avoir supprimé le café de son alimentation – ce qu’il est conseillé aux femmes enceintes de faire car même des quantités modérées de caféine peuvent nuire à leur bébé.

Cependant, elle a révélé dans un épisode récent de son podcast Barely Famous qu’elle avait recommencé à boire de la caféine.

Le troisième papa de Kailyn, Chris Lopez, a également laissé entendre qu’elle était enceinte dans un message qu’il a partagé en juillet.

Dans un tweet maintenant supprimé, Chris a écrit: “Ici, en train de parler de tu vas me battre maintenant, tu sais que tu dois protéger le ventre, arrête ça.”

Instagram

Le bébé serait son premier enfant avec son petit ami, Elijah Scott[/caption]

Instagram/@kaillowry

Kailyn est également maman de fils Isaac, Lincoln, Lux et Creed[/caption]