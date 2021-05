Les fans de TEEN Mom ont qualifié la star Mackenzie McKee de «dégoûtante» après qu’une vieille photo d’elle pipi dans un évier ait refait surface.

La star de télé-réalité de 26 ans a regardé directement la caméra dans la photo de la salle de bain, qu’elle aurait partagée vers 2013.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Reddit

Une photo de Mackenzie McKee faisant pipi dans un évier a refait surface plus tôt cette semaine[/caption]

Le vieux claquement, qui a vu Mackenzie assise dans un lavabo avec son pantalon baissé, bien que les toilettes soient inoccupées derrière elle.

Il a refait surface sur Reddit récemment après qu’un fan se soit souvenu de la photo lorsque le fils de Mackenzie, Broncs, quatre ans, a fait caca sur le sol de la maison de son patron dans un nouveau Maman ado épisode.

Les fans de MTV ont été déconcertés en voyant l’image refaite à neuf, dont beaucoup ont dit qu’ils ne l’avaient jamais vue auparavant ou l’avaient oublié.

Un utilisateur confus s’est demandé: «Est-ce une chose? Parce que j’ai passé près de 14 600 jours sur cette planète et que je n’ai jamais fait pipi ou baisé dans un évier ET LES F *** ING TOILETTE SE TROUVENT LÀ ET SANS OCCUPATION. «

Reddit

Les utilisateurs de Reddit l’ont qualifiée de « dégoûtante » et de « trash »[/caption]

Un autre a dit: «Eww wtf! Elle est dégoûtante!

Un troisième a écrit: «Mackenzie est tellement trash «

D’autres se sont également demandé pourquoi la maman adolescente utiliserait le lavabo lorsque les toilettes sont disponibles, ainsi que pourquoi cette photo existe même.

Certains ont relié l’expérience de Mack à celle de ses enfants et ont déclaré: «Maintenant, je comprends pourquoi ses enfants font de la merde dans des endroits aléatoires.»

Reddit

Reddit

Reddit

Reddit

«Elle vient de publier une photo d’elle-même en train de faire pipi dans un évier il y a longtemps (elle pensait probablement que c’était drôle et / ou mignon)», a déclaré l’un d’eux.

Ils ont ajouté: «[I’m] rattraper les épisodes les plus récents et y penser quand [Broncs] merdique dans le garage de ce mec au hasard.

le Adolescent maman og La star a récemment révélé dans l’émission de télé-réalité que son fils avait mordu le professeur et avait même fait caca par terre dans la maison de son patron.

Elle a admis que Broncs s’était plus mal comporté que jamais depuis que son mari Josh était parti.

TIC Tac

Certains utilisateurs de Reddit ont déclaré que cela leur rappelait comment ses « enfants ne faisaient que chier dans des endroits aléatoires »[/caption]

MTV

Mackenzie a récemment révélé que son fils Broncs avait fait caca sur le sol de son patron lors d’une réunion[/caption]

Une scène ultérieure a montré que la mère de trois enfants devait amener ses enfants à une réunion chez son patron, mais le tête-à-tête a été interrompu par Broncs «ayant la diarrhée» dans le garage de la maison.

Elle a entendu hors caméra dire « C’est horrible. »

Dans une scène ultérieure, Mackenzie est revenu à la réunion, partageant: «D’accord, mon fils vient de prendre une merde dans votre garage.

«Je ne peux pas croire qu’il vient de faire ça. Que diable? Il a appris la propreté pendant deux ans. Je n’ai jamais vécu cela.

Mackenzie McKee / Instagram

Elle a interrogé un thérapeute sur le comportement de son fils et on lui a dit que sa relation récurrente et récurrente avec son mari pourrait contribuer au stress de son fils.[/caption]





Mackenzie a décidé d’aller voir un thérapeute pour essayer d’obtenir des réponses sur le comportement de Broncs, et elle a expliqué qu’il avait traversé beaucoup de changements cette année, y compris la mort de sa mère Angie, qui a perdu sa bataille contre le cancer.

Elle a également admis qu’elle et Josh avaient été «rocheux» et qu’elle l’avait quitté «plusieurs fois», notamment en déménageant de l’Oklahoma en Floride.

Le thérapeute a expliqué que Broncs affichait des comportements de régression pour gérer le stress et avait besoin d’aide pour avoir de meilleurs mécanismes d’adaptation.