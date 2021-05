Les fans de Teen Mom qualifient le design intérieur de Chelsea Houska de «  collant  » alors qu’elle montre le décor dans une ferme «  moche  »

Les fans de TEEN Mom ont critiqué les nouvelles décorations pour la maison de l’ancienne Chelsea Houska, les qualifiant de «collantes».

le maman de quatre enfants publie souvent des articles sur sa ferme, que les adeptes ont souvent qualifiée de «moche».

Les fans de Teen Mom ont critiqué les nouvelles décorations pour la maison de Chelsea Houska, les qualifiant de « collantes »[/caption]

La mère de quatre enfants publie souvent sur sa ferme, que les adeptes ont souvent qualifiée de « moche »[/caption]

Rédacteurs commenté sur Chelsea Post Instagram montrant des plumes disposées dans un vase en cuivre assis à côté d’une bougie au sommet d’un tabouret écrivant: « Mon dieu, elle a toujours été collante, mais cela devient juste embarrassant. »

Un autre a commenté: «J’aime le petit truc de tabouret de bougie en bois. J’ai une petite plante traînante qui pourrait faire avec l’un de ces haha. Je déteste ces trucs moelleux d’herbe de pampa, mais avoir des trucs comme ça dans ma cuisine qui pourraient se répandre sur ma nourriture me fait un peu sentir.

D’autres ont partagé: « Je parie que sa maison est remplie de mignonnes merdes non fonctionnelles. »

Un autre fan a écrit: «Voir la merde de Chelsea me fait réaliser à quel point je suis minimaliste. Pourquoi votre bougie a-t-elle besoin d’une chaise? J’ai éternué en regardant cette photo en pensant à quel point ces plumes deviendraient poussiéreuses.

D’autres ont ajouté: «Tout à fait d’accord. Au cours de la dernière année, je me suis débarrassé de tant d’excès, c’est tellement mieux de ne pas avoir de désordre même si c’est censé être un décor. Il n’est pas nécessaire que chaque centimètre carré de la maison soit couvert pour que vous vous sentiez comme chez vous et à l’aise

Certains ont partagé: « Je pensais que cela avait l’air assez encombré de décorations aléatoires en arrière-plan. »

Depuis qu’elle a emménagé dans la ferme moderne, Chelsea a subi de lourdes réactions négatives sur bon nombre de ses choix de conception.[/caption]

D’autres rédacteurs ont écrit: « On dirait qu’il appartient au salon Beetlejuice avec toutes les sculptures étranges. »

Un autre a demandé: «Est-ce une bougie? Risque d’incendie avec toutes ces plumes autour.

Un fan ajoute: «Échelle vers nulle part. Ça a l’air stupide.

Chelsea et son mari, Cole DeBoer, ont montré les nouvelles rampes d’escalier en acier noir au rez-de-chaussée et au sous-sol[/caption]

Depuis mon entrée dans le moderne ferme, Chelsea a a reçu une forte réaction sur plusieurs de ses choix de conception.

Beaucoup l’ont critiquée pour avoir dépensé trop d’argent pour des articles qualifiés de «moche» ou «ennuyeux».

La star de MTV a choisi d’aller avec un thème imprimé animal minimaliste dans tout le logement, et beaucoup ont été en désaccord avec ses choix et les ont qualifiés de «simples».

Chelsea et son mari, Cole DeBoer, se sont mariés en 2016 et ont depuis accueilli Watson, quatre ans, Layne, deux ans, et Walker June, deux mois.

L’ancienne Teen Mom a également sa fille Aubrey issue de sa précédente relation avec Adam Lind.





Chelsea et Cole ont récemment montré le nouvel escalier en acier noir garde-corps au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Certains critiques «craignaient» que leurs enfants puissent grimper par-dessus les balustrades.

«Comment pouvez-vous protéger les enfants? J’adore le look, mais je crains qu’il ne soit tentant de grimper », a écrit un fan.

«J’ai entendu parler de petits enfants qui les escaladaient!» un autre a ajouté.

Chelsea et Cole partagent quatre enfants[/caption]

Beaucoup ont critiqué Chelsea pour avoir dépensé trop d’argent pour des articles qualifiés de « moche » ou « ennuyeux »[/caption]