Les fans de Teen Mom pensent que Ryan Edwards semble méconnaissable après la bataille contre la toxicomanie alors qu’il se querelle avec l’ex Maci Bookout

Les fans de TEEN Mom pensent que Ryan Edwards semble méconnaissable après sa bataille contre la toxicomanie alors qu’il continue de se quereller avec l’ex Maci Bookout.

UNE Compte Twitter a partagé deux photos de l’homme de 33 ans côte à côte avec la légende: « Vous ne sauriez jamais que c’était la même personne. »

Les fans ont été époustouflés de voir une photo de Ryan quand il était beaucoup plus jeune et un autre de lui maintenant, et a exprimé leurs inquiétudes au sujet de sa sobriété continue.

L’un d’eux a écrit: «Le modèle parfait pour expliquer pourquoi les drogues sont mauvaises.»

«Dieu, il a l’air affreux! [sic]», A ajouté un autre. «J’aurais pensé qu’il ressemblait à un Brad Pitt ou à George Clooney et vieillirait bien comme beaucoup d’hommes. Mais non, il était le contraire. Il a mon âge (j’aurai 33 ans dans 6 jours) et il est presque entièrement gris! »

Un troisième a sonné: «Pareil! Je me souviens avoir regardé l’épisode 16 & P de Maci et avoir pensé à quel point il était mignon. Une putain de honte.

«Il a l’air et a agi haut comme un cerf-volant», a écrit un quatrième.

Tandis qu’un cinquième a écrit: «La drogue l’a vraiment foutu en l’air. Maintenant, il ne fait que pleurnicher parce que… son premier enfant ne veut pas être près de lui.

Ryan a lutté contre la drogue pendant des années et a été plusieurs fois en cure de désintoxication ainsi que plusieurs arrestations liées à la drogue.

En septembre 2019, il a discuté de sa consommation d’héroïne avec le Dr Drew lors d’une réunion spéciale et a admis qu’il ne se souvenait pas du moment où il avait commencé à consommer de la drogue, mais «ne s’était jamais» remis à utiliser autre chose.

Quant à sa sobriété, Ryan a déclaré à l’époque: «Malheureusement, je ne sais pas ce qui va se passer demain.

«Donc je ne peux pas m’asseoir ici et dire ‘Oh, je serai sobre pour le reste de ma vie.’

« Je ne sais pas ça, mais j’aimerais être et je suis prêt à faire à peu près tout ce qu’il faudra. »

Plus tôt cette semaine Adolescent maman og les fans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le père de trois enfants consommait à nouveau de la drogue.

Beaucoup ont estimé qu’il avait l’air d’être «défoncé» en discutant avec sa femme Mackenzie lors de l’épisode de mardi.

Le joueur de 33 ans a suscité l’inquiétude tout en parlant à l’extérieur de leur maison du mois du SOPK, une cause que son ex Maci était une collecte de fonds pour.

Ryan a demandé: « Pourquoi a-t-il besoin d’un mois … pourquoi … Je suis juste confus comme pourquoi avez-vous besoin d’être conscient de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? »

Les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs craintes pour la star de télé-réalité après la scène.

« Je ne sais pas s’il est défoncé ou pas, mais je le regarde depuis des années et il blâme Maci pour tout », a écrit un téléspectateur.

Ryan a eu un Relation tendue avec son ex-fiancée Maci, 29 et leur fils Bentley, 12 ans, après ses années de réadaptation et de prison pour toxicomanie.

La querelle actuelle de l’ancien couple est survenue après qu’il ait accusé Maci de détenir Bentley, otage de sa famille.

Le jeune avait décidé qu’il ne voulait pas aller à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger, qui avait lieu chez Ryan et Mackenzie.

Après avoir entendu que son fils ne viendrait pas à la fête, Ryan a appelé son ex un « méchante chienne méchante. »

Bentley avait établi ses propres limites avec son père, notamment en choisissant de ne pas visiter la maison et en demandant à son père d’assister à des séances de thérapie avec lui.

Ryan n’a pas encore accepté de lui rendre visite pour des sessions conjointes.

Bentley s’est séparé de Ryan en partie à cause de la longue bataille de son père contre la toxicomanie.

En plus de Bentley, 12 ans, Maci partage sa fille, Jayde, cinq ans, et son fils Maverick, cinq ans, avec son mari Taylor McKinney.

Mackenzie, l’épouse de Ryan a récemment publié une photo rare avec son mari, comme les fans espéraient qu’il était «propre et sain».

Le père de Ryan, Larry, a déclaré au Sun que Ryan est maintenant sobre.

Adolescent maman og diffusé les mardis à 20 h sur MTV.