Les fans de Teen Mom pensent que Mackenzie McKee s’est séparé de son mari Josh après que la star se soit plainte du “monde des rencontres”

Les fans de TEEN Mom pensent que Mackenzie McKee s’est séparée de son mari Josh.

La star s’est exprimée sur le “monde des rencontres” en ligne et, de manière choquante, même “enfin s’en va”.

La maman adolescente Mackenzie McKee s'est plainte de manière cryptique du «monde des rencontres» et des «nouveaux hommes»

Elle a ensuite doublé dans un deuxième indice sauvage qu'elle est séparée de son mari Josh

Mackenzie, 27 ans, a pratiquement annoncé qu’elle quittait son mari.

“Le monde des rencontres est fou les gars… ces hommes jouent ici. Je suis hors de ce jeu depuis bien trop longtemps », a-t-elle déclaré. s’est plaint sur Twitter le 23 juillet.

La star licenciée de Teen Mom 2 partage les enfants de Gannon, 10 ans ; Jaxie, huit ; et Broncs, cinq ans, avec son mari Josh.

Les fans ont instantanément inondé la section des réponses pour lui demander si elle était sérieuse.

“Toi et Josh n’êtes plus ensemble?” on a demandé.

“Tu es triste qu’elle ait réalisé qu’elle pouvait faire tellement mieux ?” a répondu un autre à la demande de l’utilisateur.

Le premier utilisateur a répondu : « C’était une question honnête. Toujours triste quand les gens se séparent avec des enfants impliqués.

Des dizaines d’autres ont dû demander, l’un d’eux écrivant “Êtes-vous divorcés avec Josh?”





Un autre a supplié : « S’il vous plaît, ne sortez pas avec quelqu’un. Vos enfants n’ont pas besoin de cette merde. Parlé d’un enfant qui a vu cette benne à ordures se déclencher toute sa vie.

Quelqu’un à moitié côtelé : “C’est vraiment triste, restez célibataire… je veux dire fort.”

Un autre a écrit: “Ahh .. J’ai vu votre TikTok et maintenant cela a du sens.”

“Je suis enfin parti”

En effet, sur TikTok le même jour, Mackenzie a doublé avec une vidéo en duo.

Jumelé avec un groupe de femmes réagissant dans un clip tendance, l’alun de MTV pouvait être vu en train de plier une serviette avec ses longs cheveux blonds et un sourire.

Elle a écrit sur l’écran: “Je suis finalement partie.”

Le mois dernier sur Instagram, la mère de trois enfants a également partagé des photos d’elle et de ses enfants se relaxant dans une piscine de la région d’Orlando.

“Pas un souci dans le monde”, a-t-elle légendé le lot de photos qui la comprenait en bikini.

Cependant, elle a semblé s’en soucier, lorsque dans la section des commentaires, un abonné a demandé: “Où est ton bébé papa?” dans une référence au mari Josh, qui manquait sur les photos.

Lorsqu’un autre utilisateur a répondu : “Probablement avec une autre fille quelque part”, Mackenzie a répondu : “Vrai”, tout en ajoutant trois émojis rieurs.

PROBLÈMES DE MARIAGE

Les fans ont longtemps suivi les problèmes de mariage de Mackenzie impliquant Josh “tricher” dans leur mariage ouvert.

Mais elle admet qu’elle a également triché, entretenant une liaison pendant six mois.

La star de la télévision et son mari se sont apparemment depuis réconciliés et ont acheté ensemble une maison de 525 000 $.

Elle a également défendu son infidélité lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram en avril.

Bien qu’il ait été avec MTV pour tout le drame, le réseau n’a pas invité Mackenzie à filmer leur dernier redémarrage Family Reunion.

La propriétaire de Body By Mac a révélé au Sun qu’elle n’avait pas non plus été invitée à filmer pour la prochaine saison de Teen Mom.

Tout cela car Josh n’a pas été vu sur Instagram de Mackenzie récemment.

Mackenzie a laissé entendre qu'elle était célibataire sur Twitter, choquant les fans

Elle s'est ensuite rendue sur TikTok le même jour pour déclarer qu'elle "est finalement partie"

Ils partagent trois enfants et ont été ouverts sur leurs problèmes de tricherie avant