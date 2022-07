Les fans de Teen Mom pensent que Leah Messer est totalement différente sur la photo de retour et affirment que la star a « radicalement changé »

Les fans de TEEN Mom affirment que l’apparence de Leah Messer a « radicalement changé » après avoir publié une photo de retour.

Les utilisateurs de Reddit pensent que la star de la télé-réalité a l’air complètement différente maintenant.

MLB

Leah Messer dans une photo refait surface, complètement différente[/caption]

Instagram

Leah Messer a récemment teint ses cheveux en brun[/caption]

Leah semble presque complètement méconnaissable dans une vieille photo qu’un fan a postée sur Reddit.

Sur la photo, qui était une capture d’écran d’un vieil épisode, elle arbore des cheveux blonds platine, qui sont beaucoup plus brillants que sa couleur naturelle.

La femme maintenant âgée de 30 ans portait un maquillage épais pour les yeux qui la faisait paraître beaucoup plus jeune.

La star de télé-réalité portait une veste à rayures bleues et noires avec une épingle sur son col.

Leah regarda sur le côté alors qu’elle parlait à quelqu’un hors cadre.

L’ancienne blonde naturelle, mère de trois enfants, s’est récemment teint les cheveux en brun, ce qui la fait ressembler à une personne complètement différente.

L’utilisateur de Reddit a commenté son apparence radicalement différente en disant: “Je n’avais pas réalisé à quel point Leah avait changé jusqu’à ce que je voie cet ancien ep!”

D’autres fans de la plateforme ont accepté.





QUI EST-CE?

Les fans de Reddit n’ont pas tardé à se lancer dans la discussion sur la façon dont Leah était différente à l’époque.

“Elle a radicalement changé de look à chaque saison”, a souligné un fan.

Un deuxième a dit: “Wow. Je n’avais pas réalisé à quel point ses lèvres et ses dents avaient changé.

“Honnêtement, je ne réaliserais même pas que c’est elle si vous ne mettiez pas son nom dans la légende”, a écrit un fan choqué.

Un quatrième a ajouté : « J’ai vraiment du mal à la reconnaître maintenant ! Pour moi, elle ressemble à une personne complètement différente.

À cela, un autre fan a déclaré: “Son menton est différent aussi IMO.”

“Je n’ai jamais pensé qu’elle avait fait grand-chose à part les remplisseurs de lèvres. Mais elle a un nez complètement différent ici que maintenant », a souligné un utilisateur de Reddit.

SOURIRE DIFFÉRENT

Le mois dernier, Leah a changé de look après avoir subi une opération de placage.

Les fans l’ont encouragée à ne pas faire la procédure, mais cela ne l’a pas arrêtée.

En juin, la star de Teen Mom a profité de ses histoires Instagram pour partager les premières photos d’elle après l’opération.

Elle a posté un selfie depuis sa voiture où elle a affiché un sourire impeccable d’un blanc éclatant avec du rouge à lèvres rouge.

La personnalité de la télévision a montré ses cheveux noirs et ses lunettes de soleil RayBan alors qu’elle affichait son nouveau look.

La star de MTV a également partagé des séquences vidéo de son rendez-vous, où elle a parlé à la caméra pour promouvoir le bureau de son chirurgien plasticien.

La mère de trois enfants portait une chemise rose vif alors qu’elle s’adressait à la caméra dans le clip en disant: “Hé les gars, quoi de neuf, c’est Leah Messer de MTV et je suis ici à Smile Savvy pour mon tout premier rendez-vous avec le Dr Julia. .

“Je suis super excitée et nerveuse”, a-t-elle admis.

Plus tard, Leah a partagé une autre vidéo des coulisses d’elle passant sous le couteau puis souriant après la fin de l’opération.

NOUVEAU ‘FAIRE !

Plus d’utilisateurs de Reddit ont refait surface une vieille photo différente de Leah, où elle avait les cheveux dans un court bob blond avec une frange latérale.

Dans une image partagée, elle portait un haut bleu et lançait un regard inquiet à la caméra.

Ses mèches blondes étaient coiffées d’un pouf bouffant avec des morceaux saccadés qui tombaient sur les côtés de son visage.

Sur une deuxième photo, la star de télé-réalité a posé pour un selfie miroir tout en portant du noir.

Les ongles de Leah étaient bleu sarcelle et accentués, et ses cheveux étaient encore plus gros avec plus de volume alors qu’elle souriait à la caméra.

Dans un dernier retour en arrière, le fan a partagé une photo de la personnalité de la télévision de l’émission qui avait l’air bouleversée alors qu’elle portait un haut à col en V rose et son bob blond.

L’utilisateur a légendé son message: “Les jours de la phase des cheveux courts de Leah”, alors que la star de Teen Mom 2 arborait de longues mèches brunes droites depuis plusieurs années.

“Malheureusement, celui qui lui a coupé les cheveux là-bas avait l’air de s’être inspiré d’une forme de boîte en carton”, a répondu un commentateur.

L’un d’eux a noté: “Elle a l’air plus âgée sur ces photos qu’elle ne le fait maintenant !!” tandis qu’un autre riait: “C’est tellement mauvais.”

PERSONNE DIFFÉRENTE

En juin, Leah avait l’air méconnaissable alors qu’elle postait une vidéo d’elle-même depuis une voiture.

Elle fêtait son 30e anniversaire, portant une casquette de baseball noire, un sweat à capuche blanc et des boucles d’oreilles en or.

La star de la télé-réalité s’est coiffée puis a tourné la caméra vers ses amis dans la voiture, qui se sont tous penchés plus près.

Les utilisateurs de Reddit ont commenté son apparence différente et pensent qu’elle a amélioré son visage.

“Elle ressemble tellement à la fille TeenMomUK Megan sur ces photos”, a déclaré un utilisateur, ce que d’autres ont accepté.

“Ugh, j’ai un ami qui utilise ce filtre constamment. Léa : on sait à quoi tu ressembles et ce n’est pas ça ! écrit un autre.

D’autres utilisatrices pensaient qu’elle aurait pu se faire remplir les lèvres et porter de faux cils.

Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils ne la reconnaissaient pas du tout, tandis que quelqu’un d’autre a déclaré que même si elle “se sentait”, elle ne “se regardait pas”.

« Merde, ça ne ressemble pas vraiment à Leah. Je ne peux pas dire si c’est dû au filtre ou à ces cils », a déclaré un autre.

Bien que son apparence puisse changer, une chose qui reste la même est que Leah est la mère de trois filles.

Elle sort actuellement avec Jaylan Mobley, avec qui elle a emménagé récemment.

Getty

Leah Messer avec ses cheveux naturellement blonds[/caption]

INSTAGRAM/richhitz/Richard Nelson

Leah Messer et son petit ami, Jaylan Mobley[/caption]

Instagram

Leah Messer de Teen Mom avec ses filles à Hawaï[/caption]