Les fans de Teen Mom pensent que la fille de Cory Wharton et Taylor Selfridge, Mila, 1 ans, ressemble à son père

Les fans de TEEN MOM ne peuvent pas comprendre à quel point la fille de Cory Wharton et Taylor Selfridge, Mila, ressemble à son père après avoir vu une série de photos Instagram de l’enfant de 1 an.

Les photos montrent le tout-petit en maillot de bain une pièce rose profitant du temps estival en grignotant des craquelins et en jouant dans sa pataugeoire.

La star de Teen Mom, Cory Wharton, et Mila, la fille de 1 an de Taylor Selfridge[/caption]

Mila est la plus jeune fille de Cory et son premier enfant avec Taylor[/caption]

Taylor a déclaré dans sa publication Instagram que Mila « grandissait si vite »[/caption]

Taylor a posté la série de photos sur sa page Instagram[/caption]

Les fans ont souligné à quel point Mila ressemble à son père Cory[/caption]

Taylor a légendé la photo: « Nous aimons le soleil. Quand mon bébé est-il devenu si grand.

Les fans n’ont pas tardé à commenter les adorables photos du tout-petit, beaucoup soulignant la ressemblance frappante avec son père.

Un fan a commenté: « Elle a volé le visage de Cory » tandis que d’autres ont fait écho à la déclaration l’appelant « la jumelle de Cory » et « Little Cory ».

Les stars de la réalité récemment a fêté le premier anniversaire de Mila après le Maman ado star a déjà été déchiré par MTV téléspectateurs pour avoir raté le grand jour de son plus jeune enfant.

Les fans ne pouvaient pas surmonter la ressemblance entre Cory et Mila[/caption]

Les similitudes sont indéniables entre Cory et le bambin[/caption]

Les photos de Taylor sur Instagram ont suscité de nombreux commentaires de fans disant que Mila est la jumelle de Cory[/caption]

Beaucoup ont convenu que les deux semblaient presque identiques[/caption]

Cory, 30 ans, était présent à l’anniversaire de Mila après tout, alors qu’il rejoignait Taylor et d’autres membres de la famille pour une fête sur le thème de Toy Story.

La star de la télévision et sa petite maman portaient des tee-shirts assortis avec leurs enfants alors qu’ils s’habillaient tous pour l’événement amusant.

Des personnages comme Buzz l’Éclair et Woody étaient présents, même si le tout-petit n’était pas satisfait de leur apparence.

Cory a célébré le premier anniversaire de Mila avec la famille malgré les spéculations des fans selon lesquelles il ne serait pas présent[/caption]

Mila était tout sourire même si le bambin n’aimait pas les personnages[/caption]

Cory a prouvé que les fans avaient tort et a célébré son anniversaire avec sa fille[/caption]

« Mila détestait Woody & Buzz dans la vraie vie », a écrit Taylor, à côté d’une photo de famille hilarante.

La plus jeune fille de Cory était adorable dans un tutu rouge vif et une couronne spéciale « 1 » remplie de roses.

Le bébé avait aussi un beau gâteau bleu ciel, et son papa a mangé le glaçage de ses petits doigts.

Les fans avaient déjà critiqué le père de deux enfants car ils pensaient qu’il le ferait ne pas assister à la première fête d’anniversaire de son bébé.

Le couple a fait l’annonce sur Instagram de la naissance de leur fille[/caption]

Cory et Taylor se sont rencontrés lors du tournage de la série de téléréalité MTV Ex on the Beach[/caption]

D’après le compte Instagram Initié du Défi MTV, et plus tard repartagé par Ados Maman Thé, la personnalité de la télévision s’apprête à filmer sa neuvième saison sur The Challenge.

« Il semble que Cory sera bientôt en quarantaine pour sa 9e saison du défi! » Teen Mom Tea a écrit, bien que sur Reddit les fans ont découvert que cela interférerait avec l’anniversaire de Mila le 22 avril.

«J’adore qu’il se mettra en quarantaine pour le défi, mais pas pour ses enfants immunodéprimés et en bas âge. J’adore », a écrit l’un d’eux sauvagement.

Un autre a qualifié Cory de « perdant » tandis qu’un autre a répondu: « Il a pris l’avion et a filmé une émission la semaine après avoir découvert que Ryder était sa fille, donc je ne suis vraiment pas surpris. »

Cory est également papa de Ryder, 4 ans, avec Cheyenne Floyd[/caption]

Ryder apparaît dans l’émission de téléréalité MTV Teen Mom OG avec ses parents[/caption]

D’autres ont noté que sa décision était simplement basée sur son travail et sa carrière, écrivant : « C’est son travail. Dites ce que nous voulons que la télé-réalité soit un travail, mais ce n’est vraiment pas différent de tout autre parent voyageur.

«Un million de dollars potentiel et beaucoup d’argent pour le simple fait de se présenter ou un anniversaire dont l’enfant ne se souviendra pas. Son travail l’amène à partir filmer quelques mois par an », a déclaré un autre.

Cependant, tout s’est bien passé lorsqu’il a célébré cette journée spéciale avec sa famille et ses amis.

Cory partage également sa fille Ryder avec Ados Maman OG Star Cheyenne Floyd, 28.

Cheyenne a donné naissance à un petit garçon nommé Ace Terrel avec son fiancé Zach Davis le 27 mai.

La famille recomposée a célébré la grossesse de Taylor avec une photo portant un pyjama assorti[/caption]

Cheyenne et Cory n’étaient plus ensemble lorsqu’elle a donné naissance à leur fille Ryder[/caption]





La maman a partagé la nouvelle en écrivant sur Instagram : « 27/05/2021. 7 livres 2 onces. Bienvenue dans le monde Ace Terrel Davis.

La star de télé-réalité a également partagé une série de photos à l’hôpital alors qu’elle tenait son nouvel ajout à leur famille, tandis que sa fille Ryder, 4 ans, était également présente.

Elle a légendé les photos: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »

Cheyenne a récemment accueilli un petit garçon avec son fiancé Zach Davis[/caption]