Les fans de Teen Mom pensent que Kailyn Lowry est MARIÉE après que la star de télé-réalité semble laisser un indice dans une nouvelle vidéo

Les fans de TEEN Mom soupçonnent l’émission que Kailyn Lowry est mariée.

Ils pensent que la star de télé-réalité a taquiné son statut de relation dans une nouvelle vidéo TikTok.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

8 Les fans de Teen Mom soupçonnent que Kailyn Lowry est marié Crédit: Instagram / Baby Mamas No Drama / Kailyn Lowry, Vee Rivera

8 Ils pensent que la star de télé-réalité a taquiné son statut de relation dans une nouvelle vidéo TikTok Crédit: Instagram @kaillowry

Kailyn a publié une nouvelle vidéo TikTok avec son amie et animatrice de podcast, Vee Rivera.

Dans la vidéo, les participants au défi courent dans la direction de la catégorie pour laquelle ils sont d’accord.

Kailyn a essayé de se diriger vers la catégorie célibataire mais Vee l’a ramenée du côté «marié».

Elle a également convenu qu’elle est une «maman garçon», tandis que Vee est une «maman fille».

En ce qui concerne les options « plus d’enfants » et « plus d’enfants », Kailyn valse en souriant à la section « plus d’enfants ».

Vee l’a traînée en plaisantant dans la catégorie « plus d’enfants », avant qu’ils ne reviennent tous les deux vers « plus d’enfants ».

8 Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017 Crédit: Youtube / MTV

8 Crédit: Instagram / Baby Mamas no Drama / Kailyn Lowry / Vee Rivera

8 Crédit: Instagram / Baby Mamas no Drama / Kailyn Lowry / Vee Rivera

8 Crédit: Instagram / Baby Mamas no Drama / Kailyn Lowry / Vee Rivera

Les adeptes ont commenté: « Attendez que Kail est marié? »

D’autres ont ajouté: « Ummmmm qu’est-ce qui m’a manqué Kails marié? »

Un autre a demandé: « Attendez quand Kailyn s’est-elle mariée? »

D’autres fans ont noté: « Marié ??! Et j’adore ça. Vous êtes toutes les mamans que tout le monde mérite. »

8 Kailyn a quatre fils, Isaac, 12 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, neuf mois Crédit: Social Media – Reportez-vous à la source

8 L’année dernière, Kailyn a révélé sur Teen Mom 2 que lors du tournage à la fin de 2019, Javi « avait essayé de la baiser » dans le parking de Wawa » Crédits: Getty

L’année dernière, Kailyn a révélé sur Teen Mom 2 que lors du tournage à la fin de 2019 Javi « a essayé de la baiser » dans le parking de Wawa « alors que son désormais ex-Lauren Comeau était à la maison avec leur fils, Eli.

Les coparents se sont mariés de 2012 à 2017.

Lauren a ensuite mis fin à sa relation avec Javi, 28 ans, et a quitté leur domicile.

Au cours du week-end, Javi a posté sa rumeur de tricherie: « J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont je rêvais et j’ai tout gaché. La plus grande personne de ma vie que j’ai blessée … Je ne sais pas si elle sera réparable un jour, mais je prie pour qu’elle le soit et un jour, elle redeviendra comme elle aurait toujours dû l’être. «

Kailyn a quatre fils, Isaac, 12 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, neuf mois.

Plus tôt ce mois-ci, elle a révélé qu’elle envisageait d’avoir un cinquième enfant et qu’elle passait par un processus de récupération d’ovules.

le MTV étoile a dit Nous hebdomadaire: « Je n’ai pas l’intention d’avoir plus d’enfants de sitôt, mais je suis en train de subir une FIV et des prélèvements d’ovules pour pouvoir potentiellement avoir une chance à l’avenir si c’est ce que je veux. »

En avril, l’animatrice du podcast a assuré aux fans qu’elle n’avait pas l’intention d’avoir plus d’enfants parce que Creed est un bébé si difficile