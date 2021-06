Les fans de TEEN Mom pensaient que Jenelle Evans avait l’air « élevée » dans sa nouvelle vidéo TikTok qu’elle a postée ce week-end, affirmant qu’elle avait des « yeux injectés de sang » et avait l’air « tendue ».

L’ancien MTV La star – qui a admis avoir fumé de la marijuana mais ne consomme plus de drogues dures – avait l’air hébétée dans la vidéo alors qu’elle regardait la caméra.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

15 Selon les fans, la maman adolescente Jenelle Evans aurait jeté un coup d’œil dans une nouvelle vidéo TikTok Crédit : TikTok/Jenelle Evans

15 Jenelle a regardé le ciel dans la cour de sa maison en Caroline du Nord Crédit : TikTok/Jenelle Evans

Dans le clip, l’ex-star de la réalité regardait le ciel bleu dans la cour de sa maison en Caroline du Nord.

Un fan a posté la vidéo sur un groupe Reddit, soulignant que la star ne lui ressemblait pas dans la légende.

L’abonné a posté: « Même ce filtre ne peut pas cacher à quel point elle a l’air haute, putain! »

Le message a incité d’autres personnes à exprimer leurs inquiétudes pour la mère de trois enfants, affirmant qu’elle avait l’air « haute comme un cerf-volant ».

15 « Elle est défoncée à l’herbe », a affirmé une personne Crédit : Reddit

15 « Si haut », a convenu un autre Crédit : Reddit

15 Plus de personnes ont répondu Crédit : Reddit

Une autre affiche a écrit: « Elle est droguée d’herbe. Ses yeux sont injectés de sang et ils sont à peine ouverts. »

Ce n’est pas la première fois ces derniers jours que la personnalité de la télévision est accusée de regarder sous influence.

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle, 29 ans, semblait ivre alors qu’elle donnait une critique vidéo de diverses marques de déodorants féminins.

Dans la courte vidéo, la star a hoqueté et a commencé à rire à différents moments.

Jenelle a dit: « Je ne peux pas finir », avant de couvrir sa bouche avec sa main.

Elle a avoué dans la section commentaires: « Vous tous, j’étais allumée… j’ai beaucoup bu ce jour-là lol. »

15 Jenelle a trois enfants, Jace, Kaiser et Ensley Crédit : Instagram/Janelle Evans

La chanson Feel the Groove de Queens Road et Fabian Graetz a été jouée pendant la vidéo TikTok.

Jenelle a écrit : « [my husband]David m’a supplié de poster ceci. C’est dans mes brouillons depuis un mois. »

Un commentateur a déclaré : « Élevé ! »

L’ex star de la télé a répondu : « Non, juste bourré lol. »

15 Jenelle et son mari, David Eason, sont mariés depuis 2017 Crédit : MTV

Le 16 et Enceinte alun récemment a poursuivi sa querelle avec les ex co-stars Ryan et Mackenzie Edwards alors qu’elle a admis avoir « prendre de la drogue » sur MTV mais a prétendu « réparer le problème », contrairement à l’ex de Maci, qui a a lutté contre la drogue pendant des années et a été plusieurs fois en cure de désintoxication et a fait face à plusieurs arrestations liées à la drogue.

L’ancien Maman adolescente 2 La star avait auparavant déchiré le couple alors qu’elle soutenait la décision du réseau de les éliminer en raison de la lutte de Ryan contre la toxicomanie pendant une décennie.

Jenelle a pris ses histoires sur Instagram après que les fans l’ont jugée « hypocrite » pour avoir critiqué le problème de toxicomanie de Ryan.

Elle a commencé: « Certains d’entre vous m’envoient un message disant: vous n’avez pas de place pour parler, vous étiez drogué à la télévision.

15 Ryan et sa femme, Mackenzie, sont d’anciens acteurs de la série originale Teen Mom OG Crédit : Instagram

15 Mackenzie et Ryan se sont mariés en 2017 Crédit : Instagram

« La différence entre moi et quelqu’un d’autre, c’est que je l’ai admis, j’ai dit à tout le monde que j’étais drogué, j’ai reconnu le problème et je l’ai résolu pour devenir une meilleure personne », a-t-elle ajouté, alors qu’elle insinuait vers son boeuf avec Ryan Edwards .

« Est-ce qu’ils reconnaissent le problème ? Non. Suggèrent-ils peut-être qu’il devrait aller en cure de désintoxication ? Je ne pense probablement pas. »

Elle a ajouté : « Ça me rend malade quand il y a [sic] des étrangers qui sont un « système de soutien », ils ne les appellent pas pour leurs conneries », a-t-elle expliqué, faisant référence à la femme de Ryan, Mackenzie.

« En repensant à tout, moi étant drogué et à la télévision, je n’approuve pas cela. C’était trop explicite pour un jeune public à regarder », a conclu la star de télé-réalité.

15 Ryan a publiquement lutté contre la dépendance dans la série Crédit : MTV

15 Ryan a été aux prises avec des problèmes de toxicomanie au cours des dix dernières années Crédit : MTV/Teen Mom

Jenelle a été dans une bataille de médias sociaux avec Ryan et Mackenzie puisqu’elle a applaudi leur sortie de MTV.

La mère de quatre enfants a déclaré au Sun exclusivement qu’elle pensait le réseau a fait le bon choix en licenciant le couple.

Elle a déclaré: «Je ne pense pas qu’il soit sain pour les adolescents de regarder d’autres personnes se droguer, en particulier les jeunes adolescents qui regardent Teen Mom.

« Vous pouvez dire qu’il est souvent dans et hors de la drogue, peu importe ce que dit Mackenzie, et je pense simplement que cela n’a pas besoin d’être diffusé. »

15 Ryan partage son fils Bentley avec l’ex Maci Bookout et a deux enfants avec Mackenzie Crédit : Instagram/@mackedwards95

15 Maci a épousé Taylor McKinney en 2016 Crédit : Instagram

Mackenzie, 24 ans, n’a pas tardé à applaudir son ex-co-star, comme elle l’a dit L’Ashley: « N’a-t-elle pas un chien à secourir, ou un podcast à partir duquel se faire virer, ou une mauvaise danse TikTok à recréer ? »

Le bœuf s’est poursuivi hier soir lorsque Jenelle a sauté sur ses histoires pour diffuser une vieille conversation entre elle et la femme de Ryan, comme elle l’a affirmé Mackenzie lui envoie régulièrement des « messages ».

Elle a déclaré: « Vous parlez beaucoup de moi, mais vous me suivez et vous continuez à m’envoyer des messages.

« J’ai été super gentil avec vous, je vous ai donné des offres promotionnelles. Vous m’avez même demandé de retirer un clickbait récemment et devinez quoi, j’ai arrêté le clickbait pour tout le monde.

« Donc, vous devriez être reconnaissant que la seule chose que j’ai dite était que peut-être votre mari ne devrait pas être drogué et que cela ne devrait pas être diffusé à la télévision pour que les jeunes puissent le voir. »

15 Jenelle a également eu de nombreux problèmes de toxicomanie qui ont joué dans la série Crédit : MTV

Ryan a une longue histoire de toxicomanie et les soupçons des fans se sont intensifiés qu’il était élevé dans la saison la plus récente.

Les ennuis judiciaires du père de deux enfants ont commencé en 2017 lorsqu’il a reçu une citation pour simple possession d’héroïne.

La star de la télévision a été surprise en train de bredouiller ses mots et de s’endormir en route pour se marier avec Mackenzie, et a eu plusieurs séjours en cure de désintoxication au cours des dernières années.