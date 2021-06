Les fans de Teen Mom ont convaincu Farrah Abraham de créer une publication pour le 30e anniversaire pour ELLE-MÊME sur le compte Instagram de sa fille Sophia

Les FANS ont critiqué Farrah Abraham en affirmant qu’elle prétendait être sa fille Sophia dans un message d’anniversaire fait pour ELLE-MÊME.

le Maman adolescente 2 La star a eu 30 ans le 31 mai avec une fête d’anniversaire sauvage comprenant une promenade en yacht, des jet-skis et un énorme gâteau.

Les fans ont critiqué Farrah pour avoir usurpé l’identité de sa fille[/caption]

Farrah a depuis fait face à la réaction des fans qui pensent qu’elle a écrit le message d’anniversaire de sa fille et l’a dédié à elle-même.

Capture d’écran d’un suiveur poste de pré-ado alors qu’elle et sa mère profitaient d’une promenade en bateau pour sa journée spéciale.

L’enfant aurait sous-titré la vidéo : « LE 30 YACHT DE MA MOM VIE. Ma mère n’a jamais été aussi cool ou heureuse de vivre, d’aimer et de s’épanouir dans sa vie. À notre prochaine décennie ensemble . «

Les fans, cependant, étaient convaincus que Farrah avait écrit le message elle-même, et ils ont qualifié la star de télé-réalité de « vraiment vile » pour avoir usurpé l’identité de son enfant.

La pré-ado a partagé une nouvelle vidéo sur son Instagram[/caption]

Les fans pensaient que la légende avait été écrite par Farrah elle-même[/caption]

« Qui fait un message d’anniversaire pour lui-même sur le compte de réseau social de » son enfant » ? Farrah c’est qui. Intéressant de voir comment « la légende de Sophia » ressemble à la façon dont Farrah parle », a spéculé l’un d’eux.

« Oui parce que chaque enfant dit que sa mère s’épanouit dans sa vie… c’est vraiment ainsi que chaque enfant décrit son parent », a écrit un autre sarcastiquement.

« Je me sens tellement mal pour cet enfant. Farrah est vraiment vile », a déclaré un troisième tandis qu’un quatrième a convenu en plaisantant: «Oui, mon préadolescent parle souvent comme ça en se référant à moi.»

« » Vraiment vivre, aimer et prospérer dans sa vie » LOL, peu importe le fait que Farrah ne fait rien de tout cela, ce sont les mots d’une mère de 55 ans, pas une pré-adolescente « , a déclaré un autre énervé.

Un final a rappelé : « Comme à 99,9%, l’Instagram de Sophia est quelqu’un, probablement Farrah, qui prend une photo ou une vidéo de Sophia.

« Rien n’est Sophia en train de prendre une photo ou Sophia de filmer. C’est juste un autre compte pour Farrah. Quelques personnes se sont demandé si Sophia avait même accès au compte », ont-ils expliqué.

Farrah a sonné son 30e anniversaire le week-end du Memorial Day avec un soirée yacht somptueuse et sports nautiques.

Le parent controversé a affiché sa silhouette dans un bikini révélateur alors qu’elle posait sur des jet-skis avant de faire un tour.

Farrah a eu une somptueuse fête d’anniversaire[/caption]

Elle a fêté avec Sophia[/caption]

Alors qu’elle était dans le véhicule nautique, elle a enroulé ses bras autour de Sophia, 12 ans, alors qu’elles partageaient une balade ensemble.

Plus tard dans la nuit, Farrah a enfilé un costume de fantaisie et des talons flashy pour continuer la célébration.

Son gâteau exagéré disait: « Joyeux 30e anniversaire » et elle avait des ballons à paillettes dorées et un panneau LED « Faisons la fête » pour couronner le décor.

Avant son grand jour Farrah a partagé un vieux message MySpace de son bébé papa Derek Underwood qui est décédé à l’âge de 18 ans.

Le père de Sophia a été perdu dans un tragique accident de voiture en 2008, et la star de Teen Mom a lutté contre sa mort au cours de la dernière décennie.





Sur sa story Instagram, la MTV star a partagé un vieux message de Derek qui disait « Tu me manques » des centaines de fois.

« Quand j’ai une dure journée, cette note me donnera pour toujours de l’amour, me remontera le moral », a-t-elle légendé le rappel, ajoutant: « Pour toujours et toujours et toujours et toujours. »