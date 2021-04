Les fans de MACI Bookout ont été déconcertés par une photo de retour de la star avec son ex Ryan Edwards.

Adolescent maman og les téléspectateurs pensaient que les ex – qui ont été se quereller sur le licenciement de Ryan de MTV – avait l’air méconnaissable dans la rupture d’il y a plus de dix ans.

Les fans de Teen Mom pensaient que Maci Bookout et Ryan Edwards semblaient méconnaissables dans ce retour en arrière[/caption]

La photo – qui a refait surface sur un fil Teen Mom Reddit – montrait un visage frais Maci aux cheveux courts, souriant alors qu’elle étreignait Ryan.

La photo semble avoir été prise lorsque Maci avait environ 16 ans et Ryan avait environ 20 ans.

Les fans bien que Maci, 29 ans, a «bien vieilli» et semble mieux maintenant et a affirmé que Ryan, 33 ans, avait l’habitude de ressembler à un «acteur sexy des années 90».

« Maci est tellement plus jolie avec les cheveux longs qu’elle a maintenant (même s’il s’agit d’extensions) », a écrit un fan.

Les fans ont affirmé que Maci, 29 ans, avait « bien vieilli »[/caption]

Ils pensaient que Ryan avait l’air complètement différent maintenant[/caption]

Un autre a convenu: «La coupe courte n’était pas son meilleur look. Elle a bien vieilli, a de meilleurs cheveux maintenant et elle a son propre look et son propre style.

En ce qui concerne Ryan, un utilisateur a déclaré: « Il ressemble à un jeune Matt Dillon. »

«En regardant Ryan maintenant, je ne me rendrais même pas compte que c’était la même personne! Quel âge a cette photo il y a 10 ans? Ryan a 30 ans depuis lors », a déclaré un autre.

Les ex sont parents d’un fils de 12 ans, Bentley – qui vit avec Maci et son mari Tayler McKinney.

Ils sont sortis ensemble à l’adolescence[/caption]

Ils sont les parents d’un fils de 12 ans, Bentley[/caption]

Plus tôt cette semaine, Ryan a affirmé qu’il avait des «preuves» qui pourraient lui amener la garde de leur fils Bentley.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Ryan a révélé qu’il avait un plan sauvage pour obtenir la garde du pré-adolescent.

Il a déclaré au Sun: «J’ai collecté suffisamment d’informations sur des vidéos et des images pour pouvoir avoir Bentley tout le temps.

«Je n’essaie pas de bouleverser le monde de Bentley, alors j’essaie de trouver un moyen de le faire.»

Ryan et sa femme Mackenzie ont été renvoyés de MTV[/caption]

Cela vient après une rupture du mari de Maci, Taylor, avec le père de Ryan, Larry[/caption]

Ryan n’a pas précisé quelle était la «preuve» alléguée.

Bentley a refusé de voir son père, qui était aux prises avec une dépendance à l’héroïne, jusqu’à ce qu’il accepte de suivre une thérapie avec lui.

Cependant, Ryan a reproché à Maci de ne pas pouvoir voir leur fils.

Ils se disputent pour leur fils Bentley[/caption]

Pendant ce temps, Maci a menacé de enfin «exposer la vérité» sur Ryan après l’avoir traitée de «salope» et son mari de «salope punk».

La dernière querelle survient après la spéciale de retrouvailles explosives, où le mari de Maci est parti à propos du bébé papa de sa femme.

Taylor a déclaré: « Je pense que chaque semaine, lorsque vous regardez un nouvel épisode, vous pensez que Ryan ne peut pas être plus stupide que lui, et il vous prouvera le contraire la semaine prochaine. »

Maci a deux enfants avec Taylor[/caption]





Il a ajouté: « Je veux dire que ce type peut vraiment vous montrer à quel point il est vraiment gros. »

Après les retrouvailles, Ryan, sa femme Mackenzie et ses parents Jen et Larry ont tous été renvoyés du réseau.

Ryan avait déjà dit au Sun que Maci a fait licencier la famille pour «représailles» suite à la rencontre lors de la spéciale.