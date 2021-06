Les fans de TEEN Mom étaient furieux contre la mère troublée de Jade Cline après qu’elle ait « disparu » avec les médicaments contre la douleur de sa fille souffrante qui lui ont été prescrits après sa chirurgie brésilienne des fesses.

Jade, 23 ans, a dû souffrir pendant des heures lors de l’épisode de mardi après son intense opération de chirurgie plastique lorsque sa mère n’a pas récupéré ses ordonnances.

11 Jade souffrait horriblement après sa chirurgie plastique Crédit : MTV

La star de télé-réalité était incroyablement enflé et dans « une douleur atroce » quand elle a quitté l’hôpital, alors que sa mère Christy et son beau-père Corey l’aidaient à monter à l’arrière de la voiture.

Après son retour dans sa maison louée à Miami, en Floride, la famille de Jade l’a transportée à l’intérieur et Christy et Corey sont partis chercher ses médicaments.

Cependant, des heures plus tard, ils n’étaient toujours pas revenus et, selon Briana DeJesus qui était en ville pour aider, Jade était devenue « bleue » à cause de la douleur.

11 Sa mère est venue la chercher chez le médecin Crédit : MTV

11 Elle a aidé Jade à monter dans le véhicule et à rentrer chez elle Crédit : MTV

«La douleur dans mon cul, mes jambes et mon dos est atroce. Je ne peux même pas dormir. Je ne peux pas me mettre à l’aise », a-t-elle crié, ajoutant: « C’est encore pire que je ne le pensais. »

Le bébé papa de Jade, Sean, est devenu « furieux » que Christy ne soit pas revenue avec les analgésiques, car il a dit que c’était « f ** foutu » qu’il ne les ait pas eu à l’avance.

Les fans étaient furieux contre la mère de Jade pour son geste désagréable.

Une personne a tweeté : « Non pas que nous ayons besoin de plus de preuves que la mère de Jade est le plus grand point de vente, mais c’est la raison #676389 pour laquelle Jade a besoin d’une thérapie. Elle a tellement peur d’être seule qu’elle ne peut pas mettre ses parents ou Shawn au bord du trottoir. peu importe combien de fois ils ont tiré dans sa bouche #teenmom2″

11

11

Un autre a dit : « Vous savez qu’elle l’a fait [take the meds], je me sens si mal pour le jade. J’aurais aimé pouvoir partager la maman que j’avais. Elle était la meilleure. Je suis tellement, tellement désolé ma chérie, je pleure toujours pour toi… pas seulement ce soir, ta vie avec une maman comme ça. »

Un troisième intervint : « Est-ce que ta mère s’est déjà montrée ? Laisse-moi prédire qu’elle n’avait pas de scénario et elle a dit qu’elle avait perdu celui écrit. »

11

Un fan en colère a même jailli: « La mère de sa mère est une poubelle sacrée f ** ki ne peut pas croire qu’elle a laissé sa fille comme ça dans la douleur. horrible. Je suis heureux que d’autres personnes se soient manifestées et soient là pour elle #TeenMom2«

La mère d’un enfant n’a pas permis MTV des caméras pour la filmer après l’opération alors qu’elle se sentait misérable, mais on pouvait l’entendre de sa chambre hurler, comme elle disait : « Je souffre atroce et ma propre mère est en train de faire les courses ou fait ce qu’elle veut faire. Je ne peux pas le croire, putain. »

Sean a appelé plus tard Christy pour voir où elle était, et elle a affirmé qu’aucune des pharmacies de la région n’avait de Percocet, le médicament prescrit à sa fille.

11 Christy est partie chercher les médicaments de Jade mais n’est pas revenue pendant des heures Crédit : MTV

11 Les stars de Teen Mom ont été obligées d’appeler le 911 Crédit : MTV

Jade était inconsolable lorsqu’elle a demandé à son bébé papa : « Pourquoi m’a-t-elle fait ça ? Je veux juste qu’elle soit honnête et qu’elle vienne ici.

Après qu’il ait été clair que Christy ne reviendrait pas de sitôt, Jade a crié : « Je le savais, je savais qu’elle n’allait pas revenir. Je ne comprends pas.

« Pourquoi est-ce que je suis traité comme ça, je ne le mérite pas. Je suis toujours traité comme ça. Toujours. »

Briana a ensuite été forcée d’appeler le 911 alors qu’elle affirmait que la peau de Jade était devenue « bleue », elle « saignait » d’avoir « des plaies ouvertes partout » et avait une grave « attaque de panique ».

11 Jade s’est depuis remise de son opération Crédit : Instagram

Elle a récemment montré son décolleté dans un nouveau selfie

Elle a également posté sa nouvelle silhouette

Malgré le désespoir qui a suivi son opération, Jade s’est depuis rétablie et a affiché son nouveau look dans plusieurs de ses photos sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette semaine, la personnalité de la télévision a montré son décolleté et son menton liposuccion dans quelques nouveaux selfies en noir et blanc.

La jeune maman a posé dans sa voiture d’un air glamour avec la légende : « Happy Vibez 😌 Camt crois que mon anniversaire est jeudi. La vie passe si vite, apprécie chaque instant. 💕💕 »

Au cours du week-end, Jade a partagé une photo d’elle silhouette tonique dans une robe bleue moulante qui mettait ses courbes en valeur.

La maman d’un enfant a coiffé ses cheveux blond fraise en vagues de plage et a fait un doux sourire à la caméra.