Les fans de Teen Mom furieux après que Kailyn Lowry ait révélé le podcast de Vee Rivera QUIT co-animateur de Baby Mamas No Drama après un combat soudain

KAILYN Lowry a révélé que son coparent et co-animateur Vee Rivera avait QUITTÉ le podcast Baby Mamas No Drama après un récent combat.

le Maman ado La star a récemment signifié une NDA à la femme de son ex-petit ami après s’être brouillée avec son ancien meilleur ami Mark Allen.

Kailyn, 29 ans, a partagé que l’épouse de son ex Jo Rivera, Vee, 28 ans, a QUITTÉ leur Podcast Baby Mamas No Drama après un combat inattendu.

Au cours du dernier épisode, la star de télé-réalité a expliqué: « Les choses se sont passées au cours de la semaine dernière, et je pense donc que je vais continuer le podcast par moi-même.

« Baby Mama, tout le drame en ce moment », a-t-elle ri.

Cependant, les fans n’étaient pas aussi amusés qu’ils ont pris les commentaires pour critiquer Kailyn pour « avoir traversé les gens ».

« À un moment donné, Kail doit s’arrêter et se regarder et pourquoi elle passe par les gens si vite et trouver un nouveau thérapeute parce que cela ne fonctionne manifestement pas pour elle », a écrit l’un d’eux.

« J’adore Vee, elle est solide et réelle, donc quoi qu’il soit arrivé, c’est probablement la faute de Kail », a déclaré un autre.

Un autre a expliqué: « Vee en a probablement assez de la merde de Kail aussi », tandis qu’un quatrième a été cinglé: « Mais vous JUREZ QUE C’EST PAS LE problème. »

« Elle ne peut pas garder des amis, des bébés papas, des collègues de travail, des membres de la famille… Rien. Ma sœur a besoin de regarder à l’intérieur à ce stade », a suggéré un dernier.

La dispute de Kailyn et Vee s’est produite un peu plus d’une semaine après la personnalité de la télévision a demandé à son amie de signer un NDA.

La mère de quatre enfants a révélé qu’elle n’avait eu aucun problème à envoyer les formulaires de non-divulgation aux amis et aux bébés papas, après avoir affirmé son ex-ami Mark Allen l’a « trahie ».

« J’ai envoyé un texto à Javi hier, et je me suis dit : ‘As-tu la NDA, parce qu’elle est où ?’ Et il m’a dit ‘J’ai besoin que tu en signe un pour moi’ et j’ai répondu ‘OK !’ comme les amener! » elle a partagé sur le dernier épisode du podcast.

« Je m’en fiche! Je n’ai pas de trucs à cacher, comme quoi que ce soit. »

« Il s’agit simplement de vous protéger », a répondu Vee, car elle a admis que Kailyn lui avait également envoyé un NDA.

« La plupart des gens le prendraient… comme s’ils seraient très offensés, et honnêtement, quand j’ai vu l’e-mail, j’étais en train de craquer.

« … Je savais que ça allait arriver parce que nous en avons parlé, et je disais littéralement la même chose… Je me disais: » Je pense que je vais commencer à faire des NDA avec des gens avec qui je travaille en étroite collaboration. ‘

« Je ne prends rien personnellement », a-t-elle affirmé.

Kailyn et Vee se sont déjà battus et en avril, ils a avoué ne pas être d’accord.

« Nous n’avons pas podcasté depuis un certain temps [together] parce que nous avions un conflit interne. Nous avions des problèmes internes », a-t-elle expliqué.

« Nous avions des problèmes de coparentalité sur la route. Nous avons pris le temps de podcaster avec d’autres personnes et avons fait une pause et travaillé, et maintenant nous sommes de retour. »

Vee a sonné: « Maintenant, nous sommes de retour et meilleurs que jamais… Cela montre juste que c’est toujours de haut en bas, un travail toujours en cours… »

« Les gens pensent que parce que nous travaillons ensemble et avons vécu tellement de choses en 11 ans comme maintenant, nous sommes dans un espace sain et nous n’aurons plus jamais de problèmes. Comme si nous étions tellement au-delà de cela, vous voyez ce que je veux dire… » Kailyn fermé.