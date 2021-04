Les fans dévoués de LEAH Messer ont fait l’éloge de son énorme «éclat» depuis ses années de toxicomanie.

le Maman ado La star a précédemment crédité les producteurs de l’émission pour l’avoir aidée à atteindre la sobriété, après avoir souffert d’une dépendance aux analgésiques.

12 Les fans ont remarqué l’énorme éclat de Leah Crédit: Instagram @leahmesser

Horrible, 28 ans, avait l’air magnifique dans un nouveau selfie sur Instagram, où elle a fait un bisou pour la caméra.

La star de télé-réalité portait ses cheveux châtain clair bouclés et arborait un débardeur blanc à col en V.

La personnalité de la télévision a sous-titré son cliché: « Aujourd’hui aurait pu durer éternellement 💃🏻✨ Un énorme cri à @mostmadepicnics_events pour avoir ajouté leur charme à ce lieu magnifique!

« & Merci beaucoup @thejburkeproject pour capturer tant de moments incroyables avec mes filles! Xx «

12 Elle a partagé quelques selfies récents qui étaient magnifiques Crédit: Instagram @leahmesser

12 Les fans ont adoré sa nature heureuse Crédit: Instagram @leahmesser

Les fans de Leah se sont précipités vers Reddit pour jaillir des progrès qu’elle a réalisés depuis sa lutte contre la toxicomanie.

«Je l’ai toujours aimée», a-t-on écrit, ajoutant: «Même à travers ses ennuis, c’est tellement évident qu’elle a un si grand cœur».

« Leah a parcouru un long chemin et je suis fier d’elle pour ça, » acquiesça une seconde.

Un autre a noté les changements positifs que la jeune maman a apportés, partageant: «Elle a eu le meilleur éclat!

12 Crédit: Instagram @leahmesser

12 Crédit: Instagram @leahmesser

12 Crédit: Instagram @leahmesser

«Quand je cherchais des photos d’elle sur Google aujourd’hui, j’ai vu quand elle était au plus bas et elle a l’air tellement plus heureuse maintenant !!

«C’est comme deux personnes complètement différentes», ont-ils remarqué.

Leah a également récemment partagé un clip vidéo joyeux avec ses filles jumelles, Ali et Aleeah, 11.

Les fans ont été surpris par son apparence rayonnante, un partage: « Leah vit sa meilleure vie avec les filles!

12 Leah a profité d’une journée de printemps Crédit: Instagram @leahmesser

12 Elle a ri avec ses filles alors que les fans l’appelaient « radieuse » Crédit: Instagram @leahmesser

« J’ai honnêtement l’impression qu’elle a eu l’un des reflets de bière de toutes les mamans adolescentes. Elle est radieuse, belle et revient de tant de choses. Félicitations 👏 », ont-ils félicité.

Le parcours de toxicomanie de Leah a commencé en 2013, lorsqu’elle a subi une ponction lombaire «bâclée» pendant sa césarienne avec fille Addie.

L’hôpital a prescrit des analgésiques comme l’hydrocodone, l’oxycodone et le Tylenol 3 pour la douleur, ce qui a ouvert la porte à sa dépendance.

Après avoir lutté pendant des années contre la dépression et l’anxiété, les opioïdes l’ont envoyée «au-dessus du bord», ce qui a marqué le début de sa toxicomanie.

12 Leah a déjà souffert de toxicomanie Crédit: MTV

12 Elle a subi une ponction lombaire « bâclée » en 2013 Crédit: MTV

Dans le Adolescent maman 2 épisode de réunion, Leah a parlé franchement de combien sa vie a changé depuis ses années de dépendance.

«Je n’étais tout simplement pas en paix avec moi-même avec qui je suis et honnêtement, j’avais juste l’impression que je pouvais le supporter.

«Je pourrais prendre les retours que j’obtiendrais sous tous les angles et quand je porterais ce fardeau… Maintenant, je me sens comme une personne complètement différente», confessa-t-elle.

Leah a éclaté en sanglots alors qu’elle partageait sa fierté pour ses efforts, ajoutant: « Il y a encore du travail. Il y a encore de la croissance et de l’évolution à faire, mais oui, j’en suis tellement fière.

12 La maman adolescente a exprimé sa « fierté » pour sa sobriété Crédit: MTV

12 Elle a remercié les producteurs de MTV pour leur aide Crédits: Getty

« Mes enfants ont quelqu’un à qui ils peuvent admirer, s’inspirer et acquérir des connaissances. »

le MTV La star a déclaré aux producteurs qu’elle pensait avoir brisé «le cycle intergénérationnel du traumatisme», alors qu’elle espérait protéger ses trois filles d’un sort similaire.

« Si les producteurs exécutifs ne m’avaient pas vraiment conduit dans une direction où j’avais les ressources et le soutien adéquats, je me serais suicidé. »

Leah a également encouragé ses fans à demander de l’aide s’ils en avaient besoin, les exhortant à ne pas «avoir peur ou honte de demander de l’aide».

La star de Teen Mom a également parlé en profondeur de sa bataille dans ses mémoires récemment publiés Espoir, grâce et foi.