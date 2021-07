Les fans de TEEN Mom OG ont déclaré que Catelynn Lowell enceinte et sa mère April avaient l’air « mal à l’aise » sur une photo refaite surface.

Les fans de la MTV spectacle a pris à Reddit pour discuter de la rare photo de retour.

Instagram

Les fans de Teen Mom ont déclaré que Catelynn avait l’air « mal à l’aise » sur une photo de retour avec sa mère[/caption]

Reddit

Le cliché rare a récemment été partagé sur Reddit[/caption]

Reddit

Les fans se sont précipités sur le fil pour commenter la photo[/caption]

UNE Maman ado Un fan a partagé mardi une photo de retour du duo mère-fille, qu’ils ont légendé: « Retour à Catelynn avec sa mère April au bon vieux temps d’OG! »

Dans la photo, Catelynn, 29 ans, a souri alors qu’April arborait un sourire serré et passa son bras autour de la personnalité de la télévision.

De nombreux fans se sont précipités sur le fil pour discuter de la photo, une personne écrivant: « Ils ont tous les deux l’air mal à l’aise. »

Un autre a ajouté: « Les expressions faciales et le langage corporel en disent long. »

Faisant référence à leur relation troublée, une troisième personne a demandé : « Ils ont eu du bon vieux temps ? »

Beaucoup ont également critiqué April – qui a des antécédents de toxicomanie – pour la façon dont elle a traité Catelynn en grandissant.

Un fan a commenté: « Je ne pense pas que je pourrai jamais regarder April avec autre chose que du mépris pour la façon dont elle a traité Cate en grandissant. »

Un autre a répondu : « Catelynn est une meilleure personne que moi. La façon dont cette femme a traité Cate quand elle a voulu abandonner Carly me fait toujours mal. »

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré: « Elle a vraiment de la chance que Catelynn ne lui ait pas dit d’aller se faire foutre elle-même et de ne plus jamais lui parler. »

La relation troublée de Catelynn et April a été documentée au fil des ans sur Maman ado, tandis que les fans ont vu la femme de 29 ans pardonner à sa mère à plusieurs reprises.

Bien que la star de MTV n’ait peut-être pas eu le meilleur exemple parental avec sa propre mère, Catelynn s’efforce clairement d’être la meilleure mère possible pour ses filles.

Catelynn et son mari Tyler Baltierra, 29 ans, partagent une fille de six ans, Novalee, et une fille d’un an, Vaeda.

Le couple a renoncé à leur fille de 12 ans, Carly, pour adoption à sa naissance, tandis que Catelynn est actuellement enceinte de sa quatrième fille.





De retour en juin, le couple de stars de la réalité réuni avec leur fille aînée.

Le couple n’avait pas vu le préadolescent depuis environ deux ans en raison de la pandémie de Covid-19.

La conseillère en adoption de Catelynn et Tyler, Dawn Baker, a partagé une photo avec eux et a écrit : « Un week-end tellement amusant avec quelques-unes de mes personnes préférées. #12yearvisit #openadoption #love.

tylerbaltierramtv/Instagram

La relation tumultueuse de Catelynn avec sa mère a été documentée sur MTV[/caption]

Instagram/Tyler Baltierra

Elle attend actuellement son quatrième enfant avec son mari Tyler[/caption]

Instagram

Le couple partage les filles Veada et Novalee[/caption]

Instagram

Ils ont abandonné leur fille Carly en adoption à sa naissance[/caption]