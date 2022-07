Les fans de Teen Mom “dégoûtés” par le dîner du mari de Jenelle Evans, David Eason, pour les enfants après avoir repéré des détails “insalubres”

Le mari de JENELLE Evans, David Eason, a été critiqué pour avoir préparé un dîner “non hygiénique” pour leurs enfants.

L’ancienne de Teen Mom 2, 30 ans, a filmé son partenaire, 34 ans, en train de préparer une “sauce aux abats” en utilisant différentes parties d’un cochon.

Le mari de Jenelle Evans, David Eason, a été critiqué pour avoir préparé un dîner “non hygiénique” pour ses enfants[/caption]

Il a fait de la “sauce aux abats” en utilisant différentes parties d’un cochon[/caption]

David a utilisé le cou, les fesses, le cœur et le foie[/caption]

David a fait bouillir les restes de viande dans une casserole en expliquant: “J’ai récupéré tous les abats, j’ai même coupé la peau supplémentaire autour du cou.”

La star de télé-réalité a ramassé toutes les pièces et a joué avec elles tout en les montrant à la caméra.

Il a dit “C’est le cul, j’ai le cœur, le foie, la colonne vertébrale avec la peau et la graisse encore dessus.”

L’ancien de MTV a révélé qu’il allait ajouter du céleri, des oignons, différentes épices et des œufs hachés à la sauce.

David a également mis de l’ail avec la peau extérieure encore dessus et a fait bouillir la sauce pendant plusieurs heures, avant de filtrer la viande et les légumes.

La sauce qui restait était d’une couleur orange trouble et avait une consistance aqueuse.

Les fans de Teen Mom étaient “dégoûtés” par la vidéo et ont accusé David d’être “non hygiénique” en manipulant toute la viande avec ses mains et en la touchant dans la marmite.

L’un d’eux a écrit sur Reddit : « C’est absolument ignoble. Pas seulement pour la préparation de la sauce, mais parce que ses méchants doigts ** sont dedans. Tellement pas hygiénique.





Un autre a ajouté : « Cet idiot ne sait même pas utiliser correctement une passoire. De plus, cela a l’air dégoûtant et il joue avec la viande.

Un troisième a posté: “Le voir frotter ses sales mains sur toute la viande m’a vraiment dérangé.”

Un autre utilisateur a exprimé sa sympathie pour les enfants de Jenelle qui mangeraient le repas – Jace, 12 ans, Kaiser, huit ans et Ensley, cinq ans.

JEU DU VENTILATEUR

« Il est repoussant. Les pauvres enfants doivent manger cette bouillie qu’il fait », ont-ils commenté.

Ce n’est pas la première fois que le couple fait face à des réactions négatives au sujet de leurs repas.

Plus tôt cette semaine, Jenelle a été critiquée pour avoir préparé pour ses enfants des paniers-repas “dégoûtants” avec des lasagnes froides.

Elle leur a préparé des repas comprenant des pâtes, des tranches de pain, des segments d’orange et des biscuits aux pépites de chocolat.

Jenelle et son mari ont également choqué leurs partisans avec des dîners bizarres qui comprenaient leur chèvre de compagnie, des écureuils et même du pain Wonder avec de la sauce.

Ils ont été licenciés de Teen Mom 2 en 2019 après avoir tiré et tué leur chien de famille.

Le résultat final était une sauce de couleur orange avec une consistance aqueuse[/caption]

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour les enfants de Jenelle car ils devaient manger le repas[/caption]