Les fans de TEEN Mom ont déchiré Ryan Edwards pour avoir mis Maci Bookout enceinte alors qu’elle n’avait que 16 ans et qu’il avait 20 ans.

Le contrecoup survient alors que la querelle des ex explose.

Ryan, 33 ans et Maci, 29 ans, ont accueilli leur fils Bentley, 12 ans, le 27 octobre 2008.

Née le 10 août 1991, Maci avait 16 ans lorsqu’elle est tombée enceinte et 17 ans au moment où elle a donné naissance à Bentley.

Pendant ce temps, Ryan avait 20 ans lorsque leur fils a été conçu.

Leur différence d’âge n’a jamais été discutée sur 16 & Enceinte ou Maman ado, tandis que Ryan n’a jamais eu de comportement criminel concernant leur relation.

Les fans du MTV spectacle pris à Reddit pour critiquer la star de télé-réalité pour avoir imprégné un adolescent alors qu’il était «un homme adulte».

Un fan de Teen Mom a écrit: « Merci Fudge de m’avoir donné une autre raison de trouver Ryan dégoûtant. »

Un autre a ajouté: « Je déteste tellement ça. Je viens de la même région qu’eux, et c’est malheureusement » normalisé « pour les garçons plus âgés de sortir avec des filles plus jeunes comme eux, surtout au début des années 2000. »

Un troisième a sonné: « Je n’avais aucune idée? Cela me fait penser encore plus mal à cette branlette. »

Sa grossesse a été documentée le 16 & Pregnant, tandis que leur parcours parental a été capturé sur Teen Mom.

Maci a épousé Taylor McKinney, 31 ans, en 2016.

Le couple partage sa fille Jayde, âgée de cinq ans, et son fils Maverick, âgé de quatre ans.

Pendant ce temps, Ryan est maintenant marié à Mackenzie Edwards, 24 ans, et ils partagent des enfants: Jagger, deux ans, et Stella, un.

La relation rocheuse de Maci et Ryan a été documentée au fil des ans sur Teen Mom.

Elle a déposé une ordonnance de non-communication contre son ex-fiancée en 2017 après avoir menacé de la tuer elle et Taylor, bien que cela ait récemment pris fin en mai 2020.

Les tentatives de coparentalité de Maci avec le père de son fils ont été quelque peu infructueuses, comme le père de Ryan, Larry, a déclaré au Sun l’automne dernier que Ryan était « Non autorisé » à voir Bentley.

Lors d’un récent épisode de Adolescent maman og, Bentley a demandé à Maci s’il pouvait aller consulter Ryan pour réparer leur relation.

Après que Ryan ait appelé la demande « taureaux ** t » et a déclaré que Maci avait dit à Bentley de demander des conseils, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour claquent le père comme «délirant».

En plus de son drame avec Maci, Ryan a eu de nombreux démêlés avec la justice.

Ryan, qui a lutté contre la toxicomanie au fil des ans et prétend maintenant être propre, a des antécédents de comportement «imprudent» au volant.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que il a été poursuivi pour avoir causé «imprudemment» un accident de voiture.

La «victime souffrante» réclame 290 000 $.

Il a nié toutes les allégations contre lui, y compris que sa «négligence» et son «insouciance» ont causé l’accident de voiture car l’affaire est toujours en cours et la date du procès est en attente.