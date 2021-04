Les fans de TEEN Mom ont déchiré une marque de leggings après que Jenelle Evans ait fait la promotion d’une entreprise « Body Shape » sur son Instagram.

Ça vient après elle aurait été renvoyée de son nouveau projet, Girl S ** t en raison de son mari controversé David Eason.

Jennelle Evans a fait la promotion de ces leggings[/caption]

Mais il semble que sa dernière entreprise commerciale ait mis ses fans en colère, certains se tournant vers les médias sociaux pour la qualifier de «grosse erreur»

Bien que l’histoire d’Instagram où Jenelle fait la promotion du pantalon « Body Shaping » a depuis été supprimé, un fan aux yeux d’aigle l’a republié sur Reddit, affirmant que de nombreuses personnes s’étaient plaintes de la marque.

Ils ont écrit: «Jenelle fait la promotion d’une entreprise de leggings anti-cellulite.

«Hier soir, l’entreprise a fait plus de 30 commentaires leur faisant savoir que les gens n’étaient pas contents de voir qu’ils avaient embauché JE.

Jenelle a récemment été renvoyée d’une autre entreprise commerciale[/caption]

«Ce matin, tous les commentaires sur le post ont disparu. (Bien que les chapeliers aient commencé sur une autre photo ce matin). »

De nombreux fans n’ont pas tardé à commenter cela, l’un d’eux disant: «Je pensais qu’elle prêchait la positivité corporelle maintenant qu’elle encourage la dissimulation de la cellulite.»

Alors qu’un autre a commenté: « Ces choses ne fonctionnent jamais, je ne sais pas pourquoi elle en fait la promotion. »

Ce dernier faux pas vient juste des talons de Jenelle qui a été «virée» de son podcast Girl S ** t.

Jenelle a été renvoyée de Teen Mom 2 en 2019 après que David a tiré et tué son chien[/caption]

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci qu’elle ne faisait plus partie du projet à cause de son mari David.

Le couple a été en proie à la controverse

Cela vient deux ans après que Jenelle ait été licencié de Teen Mom 2 en 2019 parce que David a tiré et tué son bouledogue français, Nugget.

David a affirmé que le bouledogue français mordillait le visage de leur fille Ensley[/caption]

Il a affirmé avoir tué son animal de compagnie après avoir mordu le visage de leur fille Ensley, âgée de quatre ans.

La fusillade a incité les services de protection de l’enfance à retirer temporairement leurs enfants de leurs soins.

Jenelle a trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, six ans et Ensley – tandis que David a une fille Maryssa issue d’une relation précédente.

Jenelle a trois enfants – Jace, Kaiser et Ensley[/caption]





David a été renvoyé de Teen Mom 2 en 2018 après lancer une diatribe «homophobe» sur Twitter où il a comparé des membres de la communauté LGBTQ + à des chiens.

En octobre 2019, Jenelle a annoncé qu’elle avait quitté David et déménagé à Nashville avec ses enfants.

Mais en mars 2020, elle a confirmé les deux travaillaient sur leur mariage, et «prendre lentement» après qu’elle a affirmé qu’il «ne l’avait jamais maltraitée».