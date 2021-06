Les fans de TEEN Mom 2 ont critiqué Sean Austin, l’homme de Jade Cline, pour avoir insisté sur le fait qu’elle pouvait « voler en toute sécurité » après sa chirurgie plastique.

Au cours de l’épisode de mardi, Briana DeJesus a rappelé à Sean que Jade pouvait ressentir des « caillots de sang » pendant le vol.

Les fans de Teen Mom ont critiqué l’homme de Jade, Sean, pour avoir insisté sur le fait qu’il était « sûr » pour elle de voler après l’opération[/caption]

Il a ignoré les inquiétudes selon lesquelles Jade pourrait ressentir des «caillots de sang» pendant le vol[/caption]

Après la procédure brésilienne de lifting des fesses de Jade, la jeune femme de 24 ans a fait part de son intention de quitter Miami et de rentrer chez elle.

Une fois que Briana est arrivée pour vérifier Jade, le jeune de 27 ans a demandé à Sean si c’était l’idée « la plus sûre » laisser le MTV star fly quelques jours seulement après la chirurgie.

Sean a répondu : « Je ne vois pas que ce soit un problème. »

Briana a admis : « Mon inquiétude à propos de son vol est que lorsque j’ai subi une intervention chirurgicale, mon médecin ne voulait pas que je voyage pendant deux semaines juste à cause de possibles caillots sanguins. Elle pourrait mourir.

Alors que Sean comprenait le raisonnement de Briana, il a répondu : « Il l’a innocentée. Je ne pense pas qu’il la laisserait faire s’il pensait que sa vie était en danger.

Briana a insisté sur le fait que Jade « pourrait mourir » pendant le vol[/caption]

Sean a dit qu’il « n’était pas inquiet » parce que le médecin l’a innocentée[/caption]

« Nous avons déjà notre vol, vous savez ? »

Sean a poursuivi: « Je pense que ça ira. Je n’ai pas de mauvais sentiments à ce sujet.

Alors que Sean semblait à l’aise de laisser Jade voler, Briana a finalement convaincu Jade de rester en Floride avec elle pendant qu’elle continuait à guérir.

Beaucoup Maman adolescente 2 les fans étaient d’accord avec Briana, alors qu’ils se tournaient vers Twitter pour critiquer Sean pour avoir voulu que Jade vole.

Un fan a demandé : « Sean écouter ce ‘docteur’ me fait peur. »

Un autre a ajouté : « Pourquoi Sean pense-t-il que c’est une bonne idée de mettre [Jade] sur un vol. il a dit ‘je ne le vois pas comme un problème.’

La même personne a écrit dans un tweet suivant : « Je ne laisserais pas Sean avec le bébé. Brianna prend les deux. Kloe peut jouer avec Stella.

Un troisième intervint : « Comment diable Jade va-t-elle pouvoir s’asseoir dans un avion !! Vont-ils la coucher dans l’allée du milieu !! »

Pendant ce temps, un autre fan a dit à Sean de « se taire » et de « laisser Jade partir avec Brianna! »

D’autres se sont moqués de la confiance de Sean dans ses « sentiments », comme l’a dit une personne : « Sean, aviez-vous de mauvais sentiments avant d’aller à Miami ? Je ne pense pas que vos « sentiments » fonctionnent. »

Un autre téléspectateur Teen Mom a ajouté: « Sean dire qu’il est très intuitif pour les mauvaises choses qui se produisent est la chose la plus risible que j’ai jamais entendue. »

Beaucoup ont convenu que la star de télé-réalité n’est pas entourée d’un solide système de soutien, comme l’a écrit une personne : « Tout le monde autour de Jade est très problématique.

Une personne suivante a écrit: « Si j’étais Jade, je serais gêné. »

Jade et Sean partagent leur fille de trois ans, Kloie.

Sean et Jade sont sortis ensemble au fil des ans[/caption]

Le couple partage sa fille de trois ans, Kloie[/caption]

Le couple est sorti ensemble depuis l’accueil de leur fille, bien que Jade ait révélé en avril que ils ont de nouveau annulé leur relation.

Le lifting brésilien des fesses de Jade a été largement documenté dans la dernière saison de Teen Mom 2.

Lors d’un récent épisode, Jade a traité de longues heures de souffrance après elle Chirurgie brésilienne des fesses.

Elle était incroyablement enflée et a dit qu’elle souffrait de « douleur atroce » après sa sortie de l’hôpital.

La star de MTV bandée a été sortie des hôpitaux avec un pantalon de survêtement gris et portait une chemise qui cachait le body de compression, qui était nécessaire après la procédure.

Jade a confirmé leur séparation en avril[/caption]

Elle avait également un bandage autour de la tête, où les médecins avaient extrait la graisse de son cou.

Après quelques heures, elle a été ramenée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle criait : « Je souffre atroce !«

Aditionellement, Maman adolescente 2 les fans sont restés furieux contre la mère troublée de Jade, Christy, après qu’elle ait semblé disparaître avec les médicaments contre la douleur de sa fille souffrante qui lui ont été prescrits après elle Chirurgie brésilienne des fesses.

Jade a été ouvert à l’idée de ressentir une «douleur atroce» à la suite de la procédure[/caption]

Les fans ont critiqué la mère de Jade pour avoir disparu pendant que la star de MTV se remettait[/caption]

Jade a dû souffrir pendant des heures après son intense opération de chirurgie plastique lorsque sa mère n’a pas récupéré ses ordonnances.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Jade a profité de son histoire Instagram pour révéler si sa mère « a volé ses analgésiques ».

En répondant aux questions des fans, une personne a demandé : « Où est allée ta mère et pourquoi a-t-elle mis si longtemps à revenir après avoir été interrogée ? »

Les fans se sont demandé si Christ avait « volé des analgésiques » à Jade[/caption]





Jade a répondu : « Elle m’a déposé à l’AIRBNB pour aller chercher mes ordonnances, mais elle a dit qu’elle ne pouvait le trouver nulle part et c’est pourquoi il lui a fallu si longtemps pour revenir. Bien sûr, j’étais fou. Je suis toujours en colère contre tout ça. Mais je suis passé à autre chose. Je ne laisse plus les choses rester attachées à moi et me causer de la détresse.

Un autre adepte a répondu : « Désolé mais je pense que ta mère a rempli le script et a pris les pilules ou les a gardées pour elle. »

le Maman ado Star a répondu: « UHM Non LOL. Ma mère ne prenait pas mes pilules et ne les utilisait pas. De plus, elle n’a jamais utilisé d’analgésiques auparavant ou n’y a jamais été accro.

Jade a insisté sur le fait que sa mère n’avait pas volé ses analgésiques[/caption]