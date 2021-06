SEAN Austin a fait face à la réaction des fans après avoir déclenché sa fureur contre les producteurs de MTV et les parents de Jade Cline dans l’épisode de mardi.

le Maman adolescente 2 La star a exprimé ses frustrations face aux parents de sa petite maman qu’il jugeait « sans valeur » dans leurs tentatives de l’aider après la chirurgie.

MTV

Sean a eu une altercation avec les producteurs de MTV[/caption]

MTV

Les tensions ont augmenté après la chirurgie plastique de Jade[/caption]

Sean a fait face à la controverse après avoir explosé non seulement contre la mère et le père de Jade lors de l’épisode de mardi, mais aussi en étant devenu violent envers les producteurs de MTV dans un moment houleux.

Après son arrivée à l’hôpital pour La chirurgie plastique de Jade rendez-vous de suivi, la star de télé-réalité avait l’air épuisée en posant sa tête sur le volant de la mini-fourgonnette.

Lorsqu’un producteur de MTV s’est approché du véhicule pour parler à la personnalité de la télévision, il a claqué la porte et a commencé à crier.

« Sauvegarde mec, enlève ces caméras de moi mec ! » il cria.

MTV

Les producteurs l’ont confronté à la voiture[/caption]

MTV

Il est devenu furieux que les caméras tournaient[/caption]

MTV

La sécurité l’a empêché de combattre le caméraman[/caption]

« Tu penses que je suis en train de plaisanter, frère ? Enlève-moi les putains de caméras, mec. Tu penses vraiment que je ressemblerais à ça si je savais que tu étais en train de filmer ? fulmina-t-il, tandis que la sécurité du réseau le retenait.

« D**n sors le putain de mon visage mec avant que je commence à foutre les gens en l’air », a poursuivi le père de l’un d’eux alors qu’il se dirigeait vers le bâtiment.

« Caméras baissées, maintenant, ou je flippe. Pas cool. Période. Tout ce que je dis va. Putain de chien de roi mec. Merde de chien. Vous les gars, putain de roi », a-t-il crié, puis Jade a crié : « SEAN STOP !

Plus tard, de retour à la maison de location, les tensions sont devenues élevées lorsque Sean est entré dans un altercation avec la mère de Jade, Christy et papa Corey.

MTV

Plus tard, Sean s’est disputé avec le père de Jade[/caption]

MTV

Il y a eu un problème de communication au sujet de sa fille, Kloie[/caption]

Une des cartes de crédit de Christy est sortie de son sac à main et a frappé Kloie, la fille de Jade et Sean, ce qui a poussé la fillette de trois ans à crier que son grand-père lui avait «jeté» la carte.

Sean s’est alors senti «déclenché» et a crié après Corey, qui a ensuite «attaqué» le père de Kloie alors que les deux se livraient à un «combat physique».

Les fans ont été choqués par le comportement du jeune père, alors qu’ils se tournaient vers les réseaux sociaux pour le réprimander pour avoir agi par agression.

Un critique a écrit : « Sean est tellement ennuyeux… vous vous êtes tous inscrits pour participer à la série. Wtf pensiez-vous qu’ils allaient le faire ???”

« Il criait qu’il avait une crise à cause des caméras qui le filmaient, il n’était même pas préoccupé par Jade », a déclaré un autre fan.

Un troisième a insisté : « Hey Sean, c’est le travail de Jade que l’équipe de tournage doit filmer ce qui se passe avec elle. Nous savons que vous êtes stressé, mais ne vous en prenez pas à l’équipe de tournage. Cela n’aide pas le jade !!!”

« Sean a besoin de se détendre. C’est le moment où il peut intensifier les choses et montrer à Jade pourquoi elle devrait l’épouser, mais ici nous sommes le même vieux Sean », a déclaré un quatrième.

Jade, 24 ans, a traversé une période extrêmement chirurgie plastique « atroce » procédure l’année dernière, y compris un lifting des fesses brésilien et Lipo 360, et toute l’expérience a été documentée sur Maman ado.

MTV

Jade a subi une opération du corps entier[/caption]

MTV

Sa mère avait des heures de retard pour livrer le médicament contre la douleur[/caption]

Après son retour à la maison après la chirurgie initiale, sa mère a disparu pendant des heures tandis que la native de l’Indiana attendait qu’elle revienne avec des médicaments.

La douleur est devenue si intense qu’elle a été forcée d’appeler le 911 pour obtenir un certain soulagement, mais peu de temps après, Christy est revenue avec les pilules.

Les fans ont été sidérés par la négligence de Christy, alors qu’ils l’a accusée d’avoir «volé» les médicaments sur ordonnance de sa fille.

Au cours du week-end, cependant, Jade a pris la défense de sa mère en niant le fait que sa mère puisse jamais voler ou vendre ses analgésiques.

Instagram @jadecline_

Jade a depuis défendu sa mère[/caption]

MTV

Elle a nié que sa mère ait « volé » le médicament[/caption]

« UHM Non LOL. Ma mère ne voulait pas prendre mes pilules et les utiliser. De plus, elle n’a jamais utilisé d’analgésiques auparavant ou n’y a jamais été accro », a-t-elle répondu.

« Juste parce que ta mère n’y était pas accro, elle aurait pu les vendre pour d’autres drogues », a spéculé un autre, bien que Jade ait répondu: « Mais elle ne l’a pas fait? Alors pourquoi est-ce pertinent ? »

La star de la télévision a également avoué qu’elle avait déjà pardonné à sa mère son comportement pendant l’opération, déclarant : « La récupération ne s’est certainement pas déroulée comme prévu, mais c’est parfois ainsi que la vie est. C’est parti et fini.





« Nous avons tous évolué. Vous voulez tous que je déteste ma mère pour cette merde qui est folle.

« Tu aimes la misère lol à la fin de la journée, c’est ma mère et je l’aime. »