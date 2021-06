Les fans de Teen Mom critiquent Kailyn Lowry pour avoir filmé sur la conception d’une maison, mais PAS pour l’arrestation pour « avoir agressé le bébé papa Chris Lopez »

KAILYN Lowry a fait face à des réactions négatives pour ne pas avoir mentionné son arrestation dans l’épisode de mardi, mais s’être plutôt concentrée sur ses conceptions de maison et de papier peint.

le Maman adolescente 2 La star a été condamnée le 26 septembre 2020 pour avoir « frappé » son ex « avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils Lux.

MTV

Kailyn a évité de parler de son arrestation[/caption]

Instagram

Elle a été condamnée pour «violence domestique» contre son ex[/caption]

Kailyn, 29 ans, s’est concentrée sur sa ligne de design d’intérieur dans l’épisode de mardi, où elle a parlé à son fils Isaac, 11 ans, de sa collaboration sur le papier peint pour la chambre de son frère.

La star de télé-réalité n’a été présentée que brièvement pendant l’émission, car elle a choisi de faire profil bas et de ne pas mentionner son arrestation pour «abus domestique» qui se produisait réellement à ce moment-là.

Les fans ont été choqués qu’elle n’ait fait aucune mention de son altercation avec Chris Lopez, avec qui elle partage ses fils Lux, trois ans, et Creed, 10 mois.

« L’histoire de Kail sur TM est tellement stupide lol que son fils concevant ses propres toilettes n’est pas intéressant », a déclaré une personne.

Un autre s’est lancé : « Vous ne voyez pas comment Kailyn obtient un accord avec une entreprise de papier peint ?! L’exigence est-elle déplacée plusieurs fois ? »

MTV

Au lieu de cela, Kailyn a parlé de ses projets de design d’intérieur[/caption]

MTV

Elle a laissé son fils créer un fond d’écran pour sa ligne[/caption]

« Elle filme vraiment sur le papier peint ?! » a demandé un troisième.

La semaine dernière, Kailyn n’était pas du tout en vedette, et la co-vedette de la personnalité de la télévision, Briana DeJesus, a profité de ses histoires Instagram pour la critiquer pour avoir « caché » ses vrais problèmes de MTV.

« Kail ne veut pas filmer sur les introductions par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant.

« Comme si quelqu’un filmait dans la série en train de filmer légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec son bébé papa qu’on m’a dit qu’elle essayait de cacher », a-t-elle affirmé.

« C’est à l’époque où les cheveux d’un enfant ont été coupés comme il aurait été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec son bébé papa. »

MTV

La semaine dernière, Briana a critiqué Kailyn pour « avoir essayé de cacher » les aspects négatifs de sa vie[/caption]

MTV

Elle a affirmé que sa co-star « cachait les choses »[/caption]

« Bien que je comprenne que nous voulons tous être montrés en train de surmonter nos difficultés et que nous sommes tous fiers de nos noms (et quelqu’un est fier de sa marque et de ses podcasts) à la fin de la journée, elle ne devrait pas essayer de dissimuler le la vraie elle ou des choses qui se passent dans sa vraie vie », a écrit la mère de deux enfants.

Les fans ont convenu que Kailyn retenait les aspects négatifs de sa vie, alors que plusieurs se sont tournés vers les médias sociaux pour l’appeler « fausse ».

« Je veux entendre parler de l’arrestation de Kail », a expliqué l’un d’eux.

« Kail est faux. Elle VEUT toujours être belle. Racontez votre histoire Kail bon et mauvais !!!”

Instagram

Instagram

Instagram

« Nous faisons tous. Dommage qu’elle soit fausse », a convenu un autre.

Kailyn avait déjà appelé son bébé papa sur les réseaux sociaux pour coupant les longues mèches de leur fils Lux sans lui demander d’abord.

Puis, en septembre, elle a été arrêtée pour « coup de poing » à Chris « plusieurs fois avec un poing fermé », et pour attouchements offensants, bien qu’elle ait nié que le combat soit devenu physique.

En février, The Sun a révélé en exclusivité que les charges contre Kailyn ont été abandonnées.

TIC Tac

Kailyn a « coupé » Chris avec un « poing fermé »[/caption]

Instagram

Elle était contrariée qu’il ait coupé les cheveux de leur fils[/caption]

De nombreux fans ont blâmé Kailyn pour la baisse de popularité de Teen Mom après Le résumé de la réalité d’Ashley a affirmé que cette saison a eu les pires notes à ce jour.

Le média a révélé que le nombre de téléspectateurs avait chuté de près d’un demi-million, passant à 500 000 contre 900 000 il y a quelques années.





« Maman adolescente 2 était autrefois une centrale d’audience pour MTV qui attirait régulièrement plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine. (C’était également l’émission la mieux notée dans la franchise « Teen Mom ».)

« Cependant, les notes de la saison 10B ont été dans l’allée des toilettes Port-a-Potty, les derniers épisodes étant les moins bien notés de tous les temps », ont-ils partagé.