Les FANS sont venus pour les compétences parentales de Farrah Abraham alors que la star a pris une retraite «santé mentale» avec sa fille Sophia alors que l’école était encore en session.

le Adolescent maman og star a reçu des réactions négatives pour ses choix parentaux dans le passé, car beaucoup pensent qu’elle a forcé sa fille à «mûrir» trop rapidement.

12 Farrah et Sophia ont fait un voyage de luxe aux Seychelles Crédit: Instagram / Farrah Abraham

Farrah, 29 ans, a partagé une nouvelle vidéo avec Instagram aujourd’hui, alors qu’elle documentait un voyage de luxe aux Seychelles avec sa fille Sophia, 12 ans.

La star de télé-réalité a enregistré des extraits de leur vol vers la magnifique île, leur accueil de bienvenue à l’hôtel, la vue imprenable sur la plage, la nourriture délicieuse et les séances de spa relaxantes.

La personnalité de la télévision a sous-titré son téléchargement: « Un mois de sensibilisation à la santé mentale heureux Nous avons synchronisé nos 6 sens avant mon anniversaire, il est temps de s’équilibrer pour une nouvelle décennie 🌊🌊🌊🧘‍♀️🇸🇨 », aux côtés de nombreux hashtags.

Cependant, certains fans n’étaient pas aussi enthousiasmés par le message, car plusieurs ont noté que Sophia a rarement été vue à l’école ces derniers temps.

12 Elle a documenté son vol en Crédit: Instagram / Farrah Abraham

12 La vue sur la plage était incroyable Crédit: Instagram / Farrah Abraham

12 Les dames ont dîné sur des repas raffinés Crédit: Instagram / Farrah Abraham

12 Ils se sont détendus pendant leur voyage Crédit: Instagram / Farrah Abraham

12 Le duo a médité et pratiqué le yoga Crédit: Instagram / Farrah Abraham

« Est-ce que ce gamin va à l’école? Demander un ami », a écrit l’un d’eux d’un ton sarcastique.

« Va-t’en !!! Et trouve un boulot effrayant !!! » un autre a déclamé, tandis qu’un troisième a expliqué: « Elle est là pour le ‘travail’ et a emmené son enfant. »

Farrah a reçu de sérieux critique sur ses méthodes parentales ces derniers temps, car elle emmène régulièrement Sophia au salon de coiffure pour obtenir des styles « adultes ».

Après une récente visite, la star controversée et le pré-adolescent ont enregistré une vidéo de beauté qu’ils ont ensuite partagée avec les fans sur les réseaux sociaux.

Farrah et Sophia ont enregistré une beauté

Les fans ont été choqués par les cheveux de l’enfant

Beaucoup ont été dérangés par la façon dont les cheveux de l’enfant sont mis en évidence et décolorés, comme l’un d’eux a écrit: « Yaak, vous avez blanchi les cheveux de votre fille déjà dommageables alors qu’elle est jeune [sic]. «

cependant, Farrah n’a pas laissé le haineux indemne, alors qu’elle applaudissait en disant: « Aucune Sophia ne se coiffe professionnellement et laisse les enfants être des enfants – d’autres mensonges et la haine ne sont pas tolérés pour ce compte. »

Dans un deuxième commentaire, elle a claqué: « Votre bloqué [sic]. «

Sophia et sa mère sont allées au salon plus tôt cette semaine et ont fait face à la réaction des fans alors que certains s’inquiétaient du Maman ado alun forçait son enfant à «mûrir trop vite».

Sophia va régulièrement au salon

Les fans craignaient que Farrah forçait sa fille à « mûrir » trop vite

« C’est désespérément triste. Elle a toute sa vie pour être une adulte qui se colore les cheveux et se fait les ongles », a déclaré l’un d’eux sur Reddit.

« Je me sens tellement mal qu’elle ait mûri si vite pour son âge. Elle n’a pas l’air de s’ennuyer, elle a l’air épuisée et au-dessus, comme un vrai adulte », approuva un autre.

Un troisième a demandé: « Sérieusement. C’est un enfant. Laissez-la être une pour une fois.

Plus tôt ce mois-ci, Farrah a affirmé que sa fille avait hérité de plusieurs de ses traits physiques, tout en ignorant complètement son utilisation de la chirurgie plastique et extensions.

12 Farrah a déclaré aux fans que Sophia avait hérité de ses cheveux

12 Beaucoup lui ont rappelé ses points forts et ses extensions Crédits: Getty Images – Getty

Après qu’un fan s’est demandé: « Qu’est-ce que Sophia a hérité de toi et qu’est-ce qu’elle a hérité de son père (traits physiques, personnalité, etc.), » ​​le natif du Nebraska a répondu: « Oh mon dieu j’adore cette question. Donc Sophia a hérité évidemment des cheveux Fashion beauté.

«Je veux dire, et son père, tout le monde disait que si tu as un bébé, ils auront une peau incroyable. Pas de mensonge, pas de mensonge. Sophia ressemble beaucoup à papa Derek.

«Et en parlant de ça, nous allons bientôt lui rendre visite. Sophia est super idiote comme papa Derek. Qu’est-ce que tu penses avoir hérité de ta maman, à part être boss? demanda-t-elle au pré-adolescent.

Cependant, certains ont sauté dans les commentaires pour rappeler à Farrah que ses cheveux ont été sans cesse teints et modifiés avec des extensions.