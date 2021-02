FARRAH Abraham a partagé une vidéo perplexe dans laquelle elle se plaignait de sa fille de 12 ans, Sophia, aidant dans la maison et qualifiait l’enfant de «grossier».

Le Maman ado les compétences parentales de la star ont été remises en question dans le passé, car elle a déjà joué dans le porno et filmé une sex tape.

Farrah, 29 ans, a choqué les fans quand elle a partagé un vidéo étrange la nuit dernière, se plaignant d’avoir élevé sa pré-adolescente et accusant sa fille, Sophia, de «mentir».

L’ancienne star de télé-réalité a protesté pendant près de 13 minutes sur le fait d’élever un enfant dans la société actuelle, en jaillissant: «J’aime ma fille et elle a 12 ans. sachez que j’ai répété 10 millions de fois.

« Oh et puis elle me le demandera à nouveau. Que devrait-elle dire? Pouvez-vous le répéter? Oh et puis être impoli avec moi en même temps pour perdre mon temps.

« C’est juste un cercle vraiment divertissant que je ne divertis tout simplement pas. »

Elle a continué: « Et puis après que je passe probablement jusqu’à 1 heure du matin à faire des trucs pour mon enfant, tu sais qu’elle oubliera comme du papier toilette dans notre salle de bain.

« Oh et puis elle oubliera les serviettes qui sont nettoyées pour elle. Alors je dois aller les promener à l’étage. Alors oui, ça a été super divertissant. »

Beaucoup ont été dérangés par le contenu aléatoire qui n’avait pas de légende, car Farrah a montré de la détresse à propos de sa fille «menteuse» parce qu’elle avait des amis qui mentent.

La maman d’un enfant a également beaucoup parlé de donner à Sophia une « fête pandémique » et de la manière dont l’événement sera documenté sur TikTok bien que le compte de Sophia ait été supprimé par la plate-forme l’année dernière en raison de restrictions d’âge.

Avant de fermer la vidéo, Farrah a critiqué les plates-formes sociales pour avoir « fait la promotion de contenu viral » chez les enfants et a affirmé que son filtre Instagram « sans maquillage » était une partie « essentielle » de la pandémie.

Les fans ont inondé Reddit pour discuter du comportement bizarre du MTV maman, comme ils l’ont critiquée pour son « déchirant » aptitudes parentales.

L’une a observé: « C’est vraiment déchirant. Vers 17h30, on peut dire à quel point elle méprise sa fille.

«J’espère que Sophia élimine complètement Farrah. C’est vraiment horrible.

« Woweeee. C’est à un autre niveau », a écrit un autre, tandis qu’un troisième a partagé: « J’espère honnêtement que Sophia lui enfonce dans son faux nez de cul un jour. 6 ans de plus jusqu’à la liberté, Sophia. »

L’un d’eux a posé: « Pourquoi dit-elle toujours que Sophia perd son temps? A-t-elle déjà pensé qu’elle perdait le temps de Sophia pour la faire la suivre et ne pas être une enfant? »

D’autres ont parlé franchement de La santé mentale de Farrah, qui a beaucoup souffert lorsqu’elle a perdu le père de Sophia dans un accident de voiture en 2008.

Un internaute a répondu: « Elle est folle, pas d’hyperbole. La seule raison pour laquelle elle n’est pas dans un service psychiatrique est qu’elle a de l’argent. Elle n’a plus non plus l’air humaine. Si je voyais une photo de sa pré-chirurgie, je ne le ferais pas. pense que c’est la même personne. «

« Elle donne l’impression que Sophia est une employée. Quel genre de parent dit que leur enfant perd son temps? », A expliqué un autre.

Dans un autre clip récent, Farrah a révélé à ses partisans les difficultés qu’elle a dû affronter pour être «profondément déprimée et suicidaire».

Sur le 12e anniversaire de la mort du père de Sophia, Derek, l’ex-star de MTV a expliqué qu’elle pleurerait à jamais sa perte et a encouragé ses fans à demander du soutien si nécessaire.