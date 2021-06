Les fans de Teen Mom critiquent Chelsea Houska pour un bronzage « orange » après avoir abandonné ses cheveux roux et les avoir colorés en noir

Les fans de TEEN Mom critiquent Chelsea Houska pour son bronzage en spray «orange».

La maman de quatre enfants a récemment abandonné ses cheveux roux et les a colorés en noir.

Chelsea a partagé une photo Instagram arborant de nouveaux cheveux très foncés et un bronzage en spray encore plus foncé.

le AdosMamanOGetAdosMaman2 Le compte Reddit a écrit à propos du cliché : « J’adore les cheveux… mais oof, ce faux bronzage. L’orange n’est pas le nouveau bronzage, chels.

Les fans ont accepté d’ajouter: « Regardez ses mains. Celui qui pend, vous pouvez voir la paume de la main est VISIBLEMENT plus léger et celui qui tient le téléphone semble avoir des résidus de bronzage sur les articulations. J’aime Chelsea mais c’est mauvais.

Un autre a ajouté: « Imaginez que vous soyez si peu sûr de vous que vous deviez être bronzé par pulvérisation 24h/24 et 7j/7. »

D’autres ont partagé: « Regardez sa main et son coude !! La fille a tout cet argent et a toujours un bronzage de cul strié. Rassemblez-vous les chels.

D’autres abonnés ont ajouté: « Elle a l’air sale. »

Un autre a pesé: «J’aime les cheveux, c’est sûr. Le bronzage est terrifiant. Quelqu’un ici peut-il m’expliquer comment s’appellerait sa coupe de cheveux si vous deviez la décrire dans un salon ? Est-ce que ces couches sont agitées ? »

Un autre a partagé: « Oh, c’est un regard. »

L’un d’eux a noté : « Je peux sentir cette photo. Si vous avez déjà utilisé de l’autobronzant, vous savez de quelle odeur je parle.

Les fans ont récemment critiqué la mère de quatre enfants pour « avoir trop regardé Orange » en photo.

Chelsea a partagé un cliché avec sa petite fille, Layne. Elle avait l’air très fatiguée mais a légendé le cliché: « Mornin’. »

le AdosMamanOGetAdosMaman2 Le compte Reddit a précédemment partagé une photo de Chelsea et Layne sous-titrée: « Cette différence de teint me tue. »

L’ancien Maman adolescente 2 étoiles bronze la peau paraissait presque orangée par rapport à celle de son petit.

De nombreux fans ont convenu comme l’un d’eux a commenté: « Oompa Loompa orange fait fureur. »

Un autre a ajouté : « Je pense qu’un jour elle regardera ses photos et sera gênée d’avoir toujours été aussi orange. C’est choquant de la voir à côté de personnes avec un teint plus normal.

Le mois dernier celui de Chelsea La ligne de vêtements a été qualifiée de « hideuse » par les fans après avoir fait la promotion de ses nouvelles pièces.

le Maman adolescente 2 la star a posé dans ses pulls, a essayé différents chapeaux et a enfilé divers shorts serrés.

Malheureusement, les fans ont sauté sur le section commentaires sur Reddit et a décidé de se moquer à quel point ses sandales étaient « hideuses ».

Un fan a déclaré: «Ce sont des chaussures de gramma house. Une robe duveteuse est-elle GWP ? »

Un autre fan a écrit: « Elles ressemblent à des sandales Barbie. »





Chelsea a également été récemment accusé d’avoir « remplisseurs de lèvres bâclées » après avoir partagé une flopée de selfies.

Les fans de Teen Mom 2 ont pensé que sa moue avait l’air plus dodue que d’habitude et ont supplié la femme de 29 ans d' »arrêter » avec les améliorations cosmétiques.

L’un d’eux a écrit: « Je pense que son produit de remplissage pour les lèvres s’est propagé derrière les limites de ses lèvres. »

Un autre a commenté : « Ce remplisseur de lèvres. Trame. C’est dommage, ça avait l’air bien pendant un moment mais on dirait que ça migre maintenant et elle est devenue trop grosse pour démarrer. J’ai hâte que cette tendance s’éteigne.

L’ancienne star de télé-réalité est maman de sa fille Aubree, 11 ans, avec son ex Adam Lind, et son fils Watson, quatre ans, Layne, un an, et bébé Walker, trois mois, avec son mari Cole DeBoer.

