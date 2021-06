Les fans de Teen Mom critiquent Briana DeJesus pour se vanter qu’elle n’arrêtera pas de subir une chirurgie plastique malgré les complications de Jade Cline

Les FANS ont fait honte à Briana DeJesus pour se vanter de ses objectifs à long terme avec la chirurgie plastique immédiatement après avoir soigné Jade Cline à la suite de complications traumatiques de la liposuccion.

le Maman adolescente 2 La star a déjà fait face à des réactions négatives alors que les fans affirmaient que son propre lifting brésilien des fesses avait l’air « non naturel ».

MTV

Les fans ont critiqué Briana pour s’être vantée de son intention d’avoir plus de chirurgie plastique[/caption]

MTV

Ses commentaires viennent après qu’elle ait soigné Jade[/caption]

Briana, 27 ans, a parlé de ses plans à long terme pour continuer à subir une chirurgie plastique alors qu’elle avouait se sentir « peu sûre » de son apparence.

« Bien que Jade vient de vivre une expérience horrible avec la chirurgie plastique, Brittany veut faire quelque chose », a-t-elle expliqué, faisant référence à sa sœur aînée.

La star de télé-réalité a ensuite parlé à son frère de son chirurgien, le Dr Miami, en disant: « Je veux juste vous soutenir, et puis il voulait évidemment me voir parce que je suis sa patiente et il ne m’a pas vu depuis ma dernière opération. .

«Et je lui ai dit que j’avais l’impression d’avoir plus de peau que ce dont j’avais besoin. Et il a dit que la seule façon de combler cela était d’aller un peu plus grand », a-t-elle expliqué en se touchant la poitrine.

« Je n’avais pas l’intention d’obtenir quoi que ce soit, mais vous savez quoi, foutez-le, n’est-ce pas? » demanda Briana.

MTV

Briana a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de subir une chirurgie plastique[/caption]

MTV

Elle a dit qu’elle avait « plus de peau que j’en ai besoin »[/caption]

MTV

Briana a ensuite parlé de ses plans dans un confessionnal[/caption]

Plus tard dans un confessionnal, le MTV La star a expliqué son choix de retourner chez le chirurgien plasticien.

« Jade a vécu une très très mauvaise expérience, mais cela fait un an et quelques changements depuis que j’ai subi mon opération.

«Je suis définitivement encore en insécurité. Je vais donc aller à Miami pour faire un peu plus de travail », a-t-elle admis.

«J’espère que notre rétablissement n’est pas aussi mauvais que celui de Jade, mais j’ai l’impression que si vous n’êtes pas sûr de quelque chose et que vous sentez que le gymnase ne va pas vous aider, votre prochaine meilleure chose est la chirurgie plastique.

Briana a poursuivi : « C’est juste la route que nous avons empruntée auparavant et je sens que je vais continuer sur cette route jusqu’à ce que je me sente à mon meilleur.

MTV

Le lifting brésilien des fesses de Jade a été documenté dans l’émission[/caption]

MTV

La jeune mère a déclaré avoir éprouvé une « douleur atroce »[/caption]

« Je sais que cela semble un peu foiré, mais nous y sommes. »

Jade a subi une récupération « atrocement douloureuse » après avoir subi une liposuccion 360 et un lifting brésilien des fesses à Miami.

Son gonflement et ses blessures étaient si terribles qu’elle est restée en Floride pendant des jours pendant que Briana l’aidait à retrouver la santé.

Immédiatement après le départ de Jade pour rentrer à la maison, Briana et Brittany ont planifié leur propre voyage pour des retouches de chirurgie esthétique.

Twitter/MTV

Briana a insisté pour aider Jade après son opération[/caption]

Instagram @jadecline_

Jade n’a pas hésité à montrer son nouveau corps sur les réseaux sociaux[/caption]

Cependant, les fans n’ont pas fait l’éloge du look sinueux de la native de Floride, et plus tôt ce mois-ci, ils ont qualifié son corps de « non naturel ».

Lors d’un épisode précédent de Teen Mom, lorsque Briana appelait le 911 pour aider Jade à surmonter sa douleur, les fans ont bien regardé les fesses de la mère de deux enfants dans un short moulant à imprimé léopard.

Au Reddit, un fan a pris une capture d’écran de la publication et l’a repartagée avec la légende : « Alors… c’est pour ça que Jade a mis sa vie en jeu, hein ? »

Reddit

Les fans ont déjà critiqué Briana pour avoir risqué la douleur afin de modifier son corps[/caption]





D’autres se sont dirigés vers les commentaires pour offrir des mots d’accord alors qu’ils claquaient la star de télé-réalité.

« Ça a l’air ridicule », a écrit un Redditer, tandis que d’autres ont dit que ses fesses étaient « tellement disproportionnées » et avaient l’air « dégoûtantes, terribles ».

Un autre a commenté que les nouvelles courbes de Bri semblaient «trop peu naturelles pour son physique».

Référez-vous à la légende

Elle a rendu visite au Dr Miami peu de temps après la procédure de Jade[/caption]