Les fans de Teen Mom critiquent Briana DeJesus pour avoir subi quatre chirurgies plastiques alors qu’elle admet qu’elle est terrifiée d’être « soumise »

Les fans de TEEN Mom 2 ont critiqué Briana DeJesus pour avoir subi quatre chirurgies plastiques.

Lors du dernier épisode de la MTV show, Briana a admis qu’elle était terrifiée à l’idée d’être « soumise ».

Les fans de Teen Mom 2 ont critiqué Briana pour avoir subi quatre chirurgies plastiques[/caption]

La personnalité de la télévision a déclaré qu’elle était terrifiée d’être soumise[/caption]

Après l’allaitement co-star Jade Cline de retour à la santé suite à son lifting brésilien des fesses, Briana a décidé qu’elle voulait à nouveau passer sous le bistouri pour une intervention esthétique.

Avant que Briana ne se fasse opérer, elle a admis qu’elle était « nerveuse » pour la procédure.

La mère de deux enfants a déclaré dans un confessionnal : « J’ai déjà été sous le couteau plusieurs fois.

« Je ne pensais certainement pas que j’aurais quatre chirurgies, mais me voici. »

Briana a alors confié à son amie Shae dans la salle d’attente : « La récupération, je n’ai jamais vraiment rien vécu de trop fou.

Briana est passée sous le couteau lors de l’épisode de mardi de Teen Mom 2[/caption]

Elle a dit qu’aucune de ses expériences de rétablissement n’avait jamais été «trop folle»[/caption]

« Je pense que c’est pourquoi je continue à le faire. »

Elle a poursuivi dans le confessionnal : « Je pense que personne n’aime se faire soumettre.

« C’est un sentiment très étrange. Je ne veux pas m’énerver parce que je veux vraiment que cette opération soit faite, mais c’est très très effrayant de s’approcher de la table et de les voir vous parler.

La star de MTV a admis avoir pensé à ses filles avant de s’endormir, partageant: « Vous vous allongez et tout ce à quoi je peux penser, c’est Nova et Stella. Puis tout d’un coup, c’est tout. Couvre-feu. »

Briana a dit qu’elle pense toujours à ses filles avant de passer sous le couteau[/caption]

Les fans se sont précipités sur Twitter pour critiquer la star de télé-réalité pour avoir subi une opération chirurgicale inutile[/caption]

Maman adolescente 2 les fans ont clairement indiqué qu’ils ne sympathisaient pas avec les craintes de Briana, car ils ont critiqué la star de télé-réalité pour avoir subi une procédure inutile.

Un fan a écrit : « PSA arrête d’aller chez le Dr Miami. »

Un autre a ajouté: « Je ne sais pas pourquoi Brianna continue d’aller voir le Dr Miami. »

Alors qu’une personne a appelé Briana pour avoir « toutes ces chirurgies inutiles », une autre a ajouté: « À ce stade, je pense que Briana a une montée d’adrénaline / high à cause de ces chirurgies… parce que, pourquoi? »

Un autre téléspectateur a ajouté: « Plus de chirurgie plastique n’est pas nécessaire. »

À côté d’un gif du personnage de Mean Girls, Regina George, disant « Tais-toi », une personne suivante a commenté: « Brianna a tellement peur d’être soumise et de la douleur de récupération, mais elle le fait quand même! »

L’épisode documenté plus tard Le processus de récupération de Briana et Brittany, comme l’a dit la mère de deux enfants : « Je vais bien, juste fatiguée et endolorie. »

Brittany a ajouté: « Nous sommes sur le point de nous faire masser bientôt parce que je suis tellement enflée qu’elle a dit qu’elle devait me masser. »

La dernière chirurgie esthétique de Briana survient après qu’elle a aidé l’infirmière Jade, 24 ans, à se remettre des complications traumatiques de la liposuccion.

Briana a déjà parlé de ses plans à long terme pour continuer à subir une chirurgie plastique alors qu’elle avouait se sentir «peu sûre» de son apparence.

Briana a précédemment soigné Jade après son lifting brésilien des fesses[/caption]





« Bien que Jade vient de vivre une horrible expérience avec la chirurgie plastique, Brittany veut faire quelque chose », a-t-elle expliqué, faisant référence à sa sœur aînée.

La star de télé-réalité a ensuite parlé à son frère de son chirurgien, le Dr Miami, partageant: « Je veux juste vous soutenir, et puis il voulait évidemment me voir parce que je suis sa patiente et il ne m’a pas vu depuis ma dernière opération. .

«Et je lui ai dit que j’avais l’impression d’avoir plus de peau que ce dont j’avais besoin. Et il a dit que la seule façon de combler cela était d’aller un peu plus grand.

Briana a franchement parlé de ses projets de chirurgie plastique dans l’émission MTV[/caption]