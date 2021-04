La maman adolescente Amber Portwood a été critiquée par les fans pour avoir donné la priorité à l’école par rapport à sa fille Leah malgré leur éloignement actuel.

La star de télé-réalité s’est récemment battue avec son ex Gary Shirley et sa femme Kristina, alors qu’ils sont principalement les parents de l’enfant de 12 ans.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

Les fans ont grondé la maman adolescente Amber Portwood pour ses efforts envers sa fille Leah[/caption]

MTV

Ils ne sont pas d’accord avec son « apitoiement sur soi »[/caption]

ambre, 30 ans, a pris à Instagram aujourd’hui pour partager une mise à jour de ses études, alors qu’elle préparait son ordinateur et ses cahiers pour la journée.

le Maman ado La star a légendé sa photo: «Beaucoup, beaucoup de notes après seulement quelques jours de cours. Travailler dur et espérer le meilleur. Jusqu’ici tout va bien! #vie universitaire. »

Malgré sa positivité pour un avenir meilleur, les fans n’ont pas pu s’empêcher de sauter dans les commentaires et de porter des accusations sur sa relation brisée avec sa fille Leah.

«Vous perdez votre temps sur les réseaux sociaux, peut-être vous concentrer sur votre fille plutôt que sur vous-même», a suggéré l’un d’eux, ajoutant: «Assez de l’apitoiement sur soi.

Instagram / Ambre Portwood

La star de MTV est retournée à l’école[/caption]

Instagram / realamberlportwood1__

Elle poursuit un diplôme en psychologie[/caption]

Une autre a évoqué la lutte d’Amber contre le trouble bipolaire, qui a contribué à ses difficultés, en écrivant: «Le trouble borderline d’Amber l’empêche d’avoir une relation normale et cohérente avec ses enfants, mais elle va à l’école.

«Pouvez-vous dire… au milieu d’un épisode maniaque majeur de bpd…»

Un troisième a parlé de la personnalité de la télévision rivalité avec la belle-mère de Leah, Kristina, écrivant: «Honnêtement, je ne t’aimais déjà pas à cause du manque d’efforts que tu as mis pour avoir une relation avec ta fille.

«Mais ensuite aller à la télé et dissiper la femme qui l’a essentiellement élevée? C’est juste un tout nouveau bas. Zéro respect pour toi, »ont-ils rôti.

Instagram

Les fans n’étaient pas satisfaits de la façon dont Amber passe son temps[/caption]

Instagram

Alors qu’une autre suggestion Amber ne va peut-être pas bien[/caption]

Instagram

Un fan a suggéré qu’Amber n’avait « aucun respect »[/caption]

Amber l’a annoncé acceptation à l’Université Purdue le mois dernier, alors qu’elle parlait du programme auquel elle participerait en ligne.

Dans un selfie souriant vêtu d’un jaune vif, elle a légendé son message: «Je viens d’être accepté à l’université de Purdue University – Baccalauréat en sciences en psychologie en analyse appliquée du comportement.»

La native de l’Indiana a lutté pendant des années avec ses propres problèmes de santé mentale, ce qui a causé des conflits dans ses relations amoureuses et familiales.

Amber a deux enfants, Leah, avec Gary, et son fils James avec son ex Andrew Glennon.

MTV

La relation d’Amber avec Leah a souffert[/caption]

Instagram / realamberlportwood1__

Elle a également un enfant en bas âge, James[/caption]

Les deux enfants vivent avec leur père qui a obtenu la garde du Adolescent maman og Star.

La situation entre Amber, Leah, Gary et Kristina a récemment éclaté lorsque l’enfant a mentionné ne pas ressentir de lien avec sa mère biologique.

Amber a ensuite parlé avec son ex au téléphone, affirmant: « Vous et Kristina entravez ma relation avec ma fille. »

Après que Gary et sa femme aient discuté de la situation dans les deux sens, Kristina a offert sa propre opinion.

Instagram

Gary et sa femme Kristina ont du mal à coparentalité avec Amber[/caption]

Instagram

Leah vit avec son père et sa belle-mère[/caption]





Kristina a déclaré: «C’est comme si Leah voulait abandonner mais c’est toi qui l’encourage. Et je soutiens cela. Je veux aussi qu’elle ait une relation avec sa mère, mais je veux aussi qu’Amber donne suite et mette Leah pour une fois en premier.

«Leah est blessée et tout vient du passé. Cela vient du fait qu’elle est allée en prison, qu’elle est sortie de prison et qu’elle est allée avec Matt et elle a poussé Leah sur le côté. Puis revient à Leah et obtient avec Andrew, puis pousse Leah sur le côté, comme.

Malgré la relation brisée d’Amber avec sa fille, elle est retournée à l’école pour trouver un nouveau chemin dans la vie.