Les fans de TEEN Mom OG ont exprimé leur crainte que les enfants de Mackenzie McKee soient «mangés par des alligators».

L’inquiétude vient après que la femme de 26 ans a affirmé que sa fille Jaxie, sept ans, en avait vu un dans leur Floride arrière-cour.

Les fans de Teen Mom ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les enfants de Mackenzie pourraient être « mangés par des alligators »[/caption]

Elle a dit que sa fille Jaxie avait repéré un alligator dans leur jardin[/caption]

Les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de leur inquiétude[/caption]

le MTV La star s’est récemment rendue sur Facebook pour informer ses amis et ses fans de sa vie.

Après avoir partagé des mises à jour sur son père et son mari Josh, Mackenzie a écrit: « Jaxie vient de crier parce que c’est un bébé alligator dans notre arrière-cour qui est venu nous dire bonjour. »

En plus de Jaxie, Mackenzie et Josh sont également les parents du fils de neuf ans Gannon et de son fils de quatre ans Broncs.

Un certain nombre de personnes concernées Maman ado les fans ont pris à Reddit pour discuter de l’observation d’alligator, car beaucoup s’inquiètent pour la sécurité de ses enfants.

Une personne a demandé: «Quelqu’un d’autre a-t-il maintenant peur que ses enfants soient mangés par un alligator? Elle est trop stupide pour protéger ses enfants ou leur apprendre à éviter le danger. «

Mackenzie a fait la réclamation dans un récent message Facebook[/caption]

Une personne a dit qu’elle était « remplie de terreur » pour les enfants[/caption]

Les fans ont convenu qu’ils étaient « un peu inquiets »[/caption]

Certains se sont demandé s’il était normal de repérer des alligators en Floride[/caption]

Une personne suivante a accepté en répondant: «Ceci. Je suis littéralement rempli de terreur pour eux.

Un troisième fan a sonné: «Elle a posté l’autre jour que Gannon est venu vers elle avec un poisson qu’il avait attrapé, parce qu’il pêchait seul dans un étang sur leur propriété. Alors oui, un peu inquiet.

Les commentaires inquiets se sont poursuivis alors qu’une autre personne a écrit: «Peut-être que je ne suis pas de Floride, donc cela me semble fou, mais honnêtement, le fait que les alligators soient couramment vus en Floride me donne tellement d’anxiété en sachant à quel point ses enfants sont peu surveillés.

«Par exemple, entre le manque de supervision et l’enseignement apparemment inexistant de l’action / des conséquences dans cette maison, cela ne me surprendrait pas si l’un de ses enfants essayait de s’embêter avec un petit alligator à un moment donné dans un proche avenir et a été blessé. »

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré: «C’est définitivement une préoccupation. Je vis en SC (l’enfant bâtard de la Floride et de l’Ohio) et les gens se font attaquer par des alligators ici, plus souvent que les gens qui ne sont pas d’ici ne seraient jamais à l’aise.

Une personne a noté que les alligators de Floride sont une « préoccupation »[/caption]

Mackenzie a mentionné des taches d’alligator dans le passé[/caption]

De nombreux fans ont dit que les alligators sont communs dans la région de Mackenzie[/caption]

Mackenzie est la mère de trois enfants[/caption]

«Je pense que des choses comme la noyade et les morsures de serpent sont probablement plus à risque pour ses enfants, mais une attaque d’alligator est certainement une possibilité.»

Une personne suivante a écrit: «Ah, il y a donc des alligators autour de sa maison. Elle a posté l’autre jour que Gannon pêchait seul dans leur étang.

Beaucoup Maman ado les fans ont confirmé que les alligators sont une préoccupation sérieuse en Floride, comme quelqu’un d’autre a ajouté: «Oui, si vous êtes en Floride, vous pouvez compter sur les alligators dans n’importe quelle eau douce (et parfois salée) près de chez vous.

«Le mois dernier, sa ville a fait les manchettes parce qu’une ville géante était sur le porche de quelqu’un en train de siffler.

Elle partage ses enfants avec son mari Josh[/caption]





L’inquiétude des fans vient après que la mère de trois enfants a été critiquée plus tôt cette année pour avoir utilisé une insulte raciale tout en parlant de vice-président Kamala Harris.

Mackenzie a arrêté un troll qui a appelé «raciste» sur une photo d’elle faisant une pose de yoga sur la plage.

Elle a riposté: «Si vous pensez cela, pourquoi me suivez-vous et passez-vous du temps en dehors de votre journée sur ma page?

«C’est pour des raisons comme VOUS que nous ne pouvons tous grandir et aller de l’avant. En fait, je n’ai pas non plus à l’aimer. C’est la beauté de la vie. »

Mackenzie et co-star Cheyenne Floyd se disputent depuis que la maman en forme a qualifié Harris de «femme de couleur».

Mackenzie a été accusé d’être « raciste » après avoir fait des commentaires sur Kamala Harris[/caption]