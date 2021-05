Les fans de Teen Mom choqués par le «  visage méconnaissable  » de Farrah Abraham alors que la star prend un cours d’autodéfense avec sa fille Sophia

Les fans de Teen Mom ont été choqués par le « visage méconnaissable » de Farrah Abraham alors que l’ex-star de télé-réalité prenait un cours d’autodéfense avec sa fille, Sophia.

Plus sur Instagram, Farrah, 29 ans, a partagé un courte vidéo des leçons de jiu-jitsu brésilien qu’elle a apprises de sa classe.

9 La maman adolescente Farrah Abraham a suivi un cours auto-dense avec sa fille, Sophia

9 Les fans ont déclaré que Farrah avait l’air « méconnaissable » dans sa nouvelle vidéo Instagram

Après que Sophia, 12 ans, se soit éloignée, Farrah a pris son tour pour mettre « Oncle Warren » dans une prise de tête.

Après avoir enroulé ses bras autour du cou de Warren, Farrah a applaudi: « Je l’ai enfermé! »

Lorsque l’instructeur lui a ordonné de «serrer», la mère d’un enfant a sauté sur le dos de Warren et a enroulé ses jambes nues autour de sa taille.

Dans la légende de sa courte vidéo, l’ex Maman ado star a écrit: « Sur un autre épisode d’Abraham! Oncle Warren était prêt pour une journée d’autodéfense! »

9 Les fans n’étaient pas trop satisfaits du nouveau look de Farrah

9 Les fans pensaient qu’elle avait poussé la chirurgie plastique trop loin

9 Un fan a même dit à Farrah de « se calmer » sur la chirurgie plastique

Les fans avaient quelque chose à dire sur la dernière vidéo de Farrah, mais la discussion ne portait pas sur ses compétences d’autodéfense.

Un fan choqué a écrit: « Calmez-vous sur la chirurgie, ne voyez-vous pas que vos lèvres pendent dans toutes les directions »

Une autre personne a ajouté: « WTF vous a-t-il fait face? » tandis qu’un troisième commentateur a dit: « Pourquoi utilisez-vous toujours un filtre sur votre visage! Toute cette chirurgie … »

Ce n’est pas la première fois que le visage de Farrah est jugé « méconnaissable » par les fans.

9 Les fans ont été choqués par l’apparition de Farrah le jour de son 30e anniversaire

Les téléspectateurs se sont moqués des traits du visage de Farrah en elle Vidéo du 30e anniversaire.

Publiée dans une histoire Instagram, Farrah a montré sa silhouette élancée dans un bikini marron échancré.

Les fans ont appelé l’ancienne star de télé-réalité pour avoir ressemblé à une personne différente, ce qui a ajouté de la chaleur aux rumeurs de chirurgie plastique.

Les lèvres de Farrah étaient devenues plus grosses, tandis que sa mâchoire et son menton étaient beaucoup plus anguleux.

9 Farrah et Sophia ont fait une vidéo ensemble pour TikTok

9 Sophia ne voulait pas participer à son cours d’autodéfense avec Farrah

Elle a déclaré dans le clip: «C’est presque le mois de mai, mon anniversaire! Oh mon Dieu, c’est mon grand anniversaire en or – 30. J’ai tellement peur.

Un troll a commenté: « WOW avec toutes les injections, les implants et la chirurgie plastique, vous avez l’air d’avoir 40 ans. »

Un autre fan a déclaré: « Elle n’avait pas besoin de toute cette chirurgie et je suis sûr qu’elle vieillirait beaucoup mieux si elle ne la subissait jamais. Ou du moins la gardait subtile. »

Même le look différent de Farrah a attiré l’attention de la star de Teen Mom Mackenzie McKee, 26 ans.

Sur les réseaux sociaux, Mackenzie a utilisé un filtre Instagram pour rehausser ses lèvres et définir ses pommettes.

9 Même Mackenzie McKee avait des blagues sur le nouveau look de Farrah

Mackenzie s’est joint à la pêche à la traîne et a dit: « Écoutez-moi. Je ne suis pas ici pour commencer le drame, d’accord.

« Si vous me demandez de parler en mal de l’un des autres membres de la distribution – passé, présent et futur – je ne le ferai pas. Je n’ai rien de mal à dire sur qui que ce soit.

« J’aime tout le monde, mais je meurs. Meurs d’envie de voir Farrah Abraham essayer ce filtre. »