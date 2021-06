Les fans de Teen Mom choqués par l’apparence « méconnaissable » du mari de Jenelle Evans, David Eason, sur une photo de retour

Les fans de TEEN Mom ne pouvaient pas croire à quel point le mari de Jenelle Evans, David Eason, était différent dans un selfie vintage.

Jenelle, 29 ans, a déjà posté un photo de son mari « pleurant » alors qu’il avait 33 ans, ce que les fans ont ensuite comparé à une photo de retour de l’ancienne star de la réalité.

David avait l’air méconnaissable dans le vieux selfie où il s’était pris en photo dans le miroir.

Un bébé au visage de David avait l’air plus mince et plus tonique sur la photo de retour.

Il arborait également une coupe de cheveux propre et décolorée qu’il coiffait impeccablement sur le côté.

Mais il avait l’air complètement différent sur la photo récente avec une longue barbe touffue et une coupe de cheveux de mulet.

CAMÉE

La seule similitude entre les photos est que David portait un t-shirt en coton presque identique.

Les utilisateurs de Reddit ont fait glisser le premier Maman adolescente 2 star pour ne pas avoir fière allure, en disant « David n’a pas bien vieilli. »

« La haine et la négativité font ça aux gens », a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre a ajouté: « Un 33 si rude. »

Et un troisième a écrit : « Comment ça a commencé. Comment ça va. »

Les comparaisons de retour viennent après que lui et Jenelle aient fait la fête pour son anniversaire.

Le couple a documenté leur sortie sur les histoires Instagram de Jenelle, dansant et chantant sur la musique pendant que l’ex MTV star a bu une bière.

Une autre femme est vue dans les vidéos dansant avec Jenelle tandis que David regardait la caméra avec les yeux écarquillés.

La soirée vient après l’adolescence de David la belle-fille Maryssa a inquiété le public quand elle a partagé un message sur le fait de se sentir « contusionnée et brisée ».

Sur Instagram, l’adolescent a écrit : « J’ai arrêté de me défouler et j’ai commencé à prier car je n’ai pas besoin de sympathie.

« J’ai besoin de force – meurtri mais pas brisé. »

Maman ado les adeptes se sont précipités vers Reddit pour discuter du message cryptique supprimé depuis, qu’ils ont qualifié de « triste et « déchirant ».

« Jésus. L’enfant a supplié de ne pas être renvoyé dans le marais et elle est toujours obligée de vivre dans un enfer marécageux. J’espère qu’elle sortira bientôt et emmènera tous les enfants et les animaux avec elle », a déclaré l’un d’eux.

« C’est triste. Pauvre fille », a ajouté un autre tandis qu’un troisième utilisateur intervenait : « Pauvre Maryssa. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblent les choses pour elle.

« Omg, c’est tellement déchirant », a écrit un quatrième alors qu’un cinquième était d’accord: « Pauvre fille. Elle a eu une main très merdique dans la vie, j’espère qu’elle pourra s’échapper en toute sécurité et le plus tôt possible. Les tribunaux l’ont laissée tomber, elle et les autres.

Plus tôt ce mois-ci, Maryssa est diplômée du collège et son père l’a félicitée comme « belle et intelligente » sur TikTok.

La star de la télévision à la hache a partagé une vidéo de son enfant aîné aux côtés de ses camarades de classe en bonnet et robe, puis a traversé la scène pour obtenir son diplôme.

Auparavant, Jenelle faisait face à autant de réactions négatives les fans pensaient qu’elle avait snobé Maryssa dans une nouvelle vidéo créée en l’honneur de ses enfants.

La mère de trois enfants a partagé un clip de son temps sur Teen Mom où elle a fondu en larmes en disant qu’elle « n’a personne », « personne ne se soucie » d’elle et « personne ne l’aime ».

« Ma mère ne me dit même jamais qu’elle m’aime », a-t-elle crié, ajoutant: « Personne ne me dit qu’il m’aime. »

La vidéo est ensuite passée au jour actuel, où Jenelle se tenait dans la piscine tenant sa plus jeune fille Ensley, et a jailli de combien elle « aimait » ses enfants.

Le parent controversé a expliqué comment l’enfant de 4 ans, Jace et kaiser sont ses « meilleurs amis » et elle les aimera « pour toujours ».

Cependant, la native de Caroline du Nord n’a fait aucune mention de Maryssa, car les fans lui ont rappelé l’adolescente dans les commentaires.

Jenelle a veillé à éclaircir l’air en répondant : « Merci à tous pour le soutien ! Je n’ai pas oublié Maryssa, mais j’ai l’impression que cela aurait été impoli envers sa mère.