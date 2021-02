JAVI Marroquin et son ex-fiancée Lauren Comeau sont de retour pour passer du temps ensemble alors que le duo a été aperçu à l’église dimanche matin avec leurs enfants.

Les stars de Teen Mom ont récemment rompu leurs liens après que des allégations de tricherie se soient généralisées contre le père de deux enfants.

Javi, 28 ans, a fréquenté l’Église Unie du Delaware avec sa petite maman ce matin, malgré leur relation difficile au cours des derniers mois.

Dans une photo partagée sur l’église Instagram page, Javi, Lauren, 29 ans, et leurs deux enfants, Lincoln, sept ans, et Eli, deux ans, ont posé dans la neige.

Toute la famille avait de grands sourires brillants sur leurs visages alors qu’ils montraient leurs maillots du Superbowl.

Les fans ont été choqués par l’image, car Javi et Lauren ont été très bataille publique depuis leur rupture à la fin de l’année dernière.

L’un a commenté: « Elle est dramatique » tandis qu’un autre a convenu: « de retour ensemble en 3 … 2 … 1 … »

« Elle est plus clown que lui », a trollé un disciple, tandis qu’un quatrième a claqué: « C’est bizarre. Pouvons-nous s’il vous plaît annuler Lauren et Javi. »

Lauren et Javi ont annulé leurs fiançailles après son ex-femme Kailyn Lowry a prétendu qu’il a essayé de se connecter avec elle dans un parking.

Quand Kailyn, 28 ans, était en colère contre son bébé papa pour sa réticence à venir chercher leur fils Lincoln, elle a dit: «Tu vas me traiter comme ça… oh est-ce pour ça que tu as essayé de me baiser mardi? Dans le parking de Wawa, pendant que ta copine est à la maison avec ton fils… la semaine dernière.

«Il s’est garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence et m’a dit ‘hey quoi de neuf?’ puis il a ouvert la porte et s’est dit: « Je veux te baiser clairement et simplement. » J’ai dit «au revoir Javi».

«Alors tu es prêt à venir à Middletown pour me baiser mais tu ne viendras pas ici chercher ton fils? Seulement si cela vous profite d’une manière sexuelle. »

Après la fuite des allégations, Lauren est retournée dans son État d’origine, le Maine, avec Eli, avant de s’installer dans le Delaware.

Javi a admis qu’il « f ** ked up 100% » et a dit: « Je prendrai le blâme pour cela. »

Dans une vidéo Instagram Live peu de temps après, la maman d’un enfant a fondu en larmes comme elle a partagé à quel point l’expérience a été blessante pour elle.

«C’est vraiment vraiment bouleversant que deux personnes puissent encore être d’accord pour causer autant de douleur aux gens», a-t-elle sangloté.

«C’est vraiment bouleversant. J’ai eu ma juste part de trahison et de douleur toute ma vie, mais ce que j’ai appris aujourd’hui, des enfants quand même, me donne l’impression que ces trois dernières années, ils attendaient ça.

«J’ai toujours su que les gens étaient contre moi et Javi, les gens voulaient nous voir rompre toute notre relation et maintenant qu’elle est enfin là, c’est comme si ces trois années se sont passées?»

Elle a ajouté: « Les gens peuvent avancer dans leur vie, leur relation s’améliore et je suis juste ici pour ramasser les morceaux avec mon enfant, coincé ici [in Delaware] sans famille ni amis. «

Lauren a également émis des spéculations selon lesquelles quelque chose de « plus » dans la relation de Javi avec Kailyn, malgré leur coparentalité amicale au fil des ans.